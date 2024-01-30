Стали известны имена победителей зимней Спартакиады Росхимпрофсоюза

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

В Казани завершилась пятая зимняя отраслевая Спартакиада Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Состязания прошли в минувшие выходные в санатории «Ливадия Татарстан» и на лыжной трассе лесопарка «Озеро Лебяжье».

За победу боролись восемь предприятий химической отрасли республики: «Аммоний», «КВАРТ», ХК «Татнефтепродукт», «ТАИФ-НК», «КазХимНИИ», «Татхимфармпрепараты», «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и «НПП «ТАСМА».

Программа Спартакиады включала в себя три вида спорта: лыжную эстафету, настольный теннис и шахматы.

В санатории «Ливадия Татарстан» проходили соревнования по шахматам и настольному теннису. В шахматных состязаниях первое место занял «Аммоний», второе — «ТАИФ-НК», третье — «Химзавод им. Л.Я. Карпова». В теннисе отличились представители «Химзавода им. Л.Я. Карпова», второе место завоевала команда «Аммония», третье — «Татхимфармпрепараты».



В общекомандном зачете победителем Спартакиады стал «Аммоний». Большого спортивного успеха добилась профсоюзная команда «ТАИФ-НК», завоевавшая второе общекомандное место. В их активе третье командное место в лыжной эстафете, четвертое — в настольном теннисе, второе в шахматах плюс несколько индивидуальных наград у спортсменов.

Серебро также взяли «Татхимфармпрепараты», бронзу — «Химический завод им. Л.Я. Карпова».

— Эти соревнования вместили в себя столько переживаний и эмоций, что порой не удавалось сдерживать их, — поделилась председатель профсоюзного комитета «ТАИФ-НК» Светлана Казанкина. — Когда нам вручили Кубок за второе место, я просто разревелась! В предыдущие Спартакиады нам удавалось занять четвертое, третье места, а второе мы завоевали впервые, — добавила она.



Лилия Егорова