Алексей Бывальцев: «В финале результат мог и в пользу «Ак Барса» сложиться»

Новичок казанского клуба — о прошедшем финале Кубка Гагарина, выступлении за сборную России на Евротуре и профессионализме молодых игроков

Фото: Сергей Козлов

Новичок «Ак Барса» Алексей Бывальцев дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем нападающий рассказал подробности перехода в «Ак Барс», почему не задалась карьера в СКА и как ему игралось в звене с Никитой Гусевым и Евгением Дадоновым в составе сборной России.

«После разговора с Анваром Рафаиловичем у меня появилось огромное желание перейти в «Ак Барс»



— Алексей, вас с уверенностью можно назвать универсальным центральным нападающим: как для верхних, так и нижних звеньев. Тем не менее вы себя больше к какому типу форварда относите?

— Вы знаете, это больше зависит от задач, которые мне ставит тренерский штаб. Если они касаются больше оборонительного плана, я не буду спорить, буду делать то, что сказал мне тренер. Если это приносит пользу команде — никаких вопросов. Но я могу спокойно играть и в атакующий хоккей. Поэтому я не отношу себя конкретно к какому-то одному типу игрока. В какой роли меня видит тренер, в такой я и буду выступать.

— Наверняка перед переходом в «Ак Барс» вы много разговаривали с Анваром Гатиятулиным. Расскажите детали этого разговора.

— Самое главное — после разговора с Анваром Рафаиловичем у меня появилось огромное желание перейти в «Ак Барс». Поговорили также с руководителями, спасибо им за доверие. Я очень доволен, что присоединился к такому большому клубу.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Были ли у вас предложения летом, помимо «Ак Барса»?

— Да, предложения были. Но когда со мной и агентом связался «Ак Барс», мы достаточно быстро приняли решение о переезде в Казань. Другие предложения не стали рассматривать даже.

— Анвара Гатиятулина принято считать очень либеральным тренером. К примеру, я ни разу не видел, чтобы он повышал на кого-то сильно голос на тренировках. Как вы охарактеризуете Анвара Рафаиловича по характеру?

— Я бы сказал, что Анвар Рафаилович ко всем хоккеистам относится как к взрослым людям. Все должны сами понимать, где правильно, а где неправильно они сыграли, где допустили ошибку. Может ли Анвар Рафаилович сказать что-то в жесткой форме? Конечно. В раздевалке, на тренировках, на играх эмоции зашкаливают порой.

— Тем не менее на фоне того же Андрея Разина Анвар Гатиятулин выглядит очень спокойным тренером.

— У каждого тренера свой метод. Если мы говорим об Андрее Разине, посмотрите, сколько игроков из «Северстали» с ним работали и продолжают работать сейчас в «Металлурге». Значит, им комфортно с ним взаимодействовать, они привыкли к его методам работы.

«Я стараюсь не навязываться к молодым с непрошенными советами»

— Последний раз вы работали с Анваром Гатиятулиным в сезоне-2022/23, когда «Трактор» сенсационно не попал в плей-офф Кубка Гагарина. Что стало причиной неудачного выступления команды в регулярном чемпионате тогда?

— На мой взгляд, нестабильность состава. Ушли сильные иностранцы, у нескольких ключевых игроков случились травмы. То есть кадровых проблем в составе было много. Мы старались выправить ситуацию к концу регулярного чемпионата, но, к сожалению, выйти в плей-офф не смогли.

— Мы видим, что «Ак Барс» в это межсезонье пережил серьезную перестройку. Насколько это сложный процесс именно внутри клуба?

— Когда много людей разом покидает команду, это всегда непростой момент для тренерского штаба. Сейчас необходимо время, чтобы другие игроки заняли роли лидеров, смогли перестроиться. Новичкам тоже нужно время для адаптации. Это я к чему? Не бывает такого, что пришли молодые ребята и сразу, как влитые, вписались в игру. Нужно время, сезон длинный. Главное — подойти к плей-офф в оптимальном состоянии, чтобы была команда играющая.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Алексей, вам 32 года, вы уже многое повидали в КХЛ. Сейчас в «Ак Барсе» много молодых местных воспитанников. Делитесь с ними своим опытом, наставляете в определенных вопросах?

— Я всегда рад помочь советом, когда ко мне обращаются молодые игроки с вопросами. Если я вижу, что на льду человек что-то делает неправильно, я, конечно, подскажу со стороны своего личного опыта. Но по большей мере я стараюсь не навязываться к молодым с непрошенными советами. Потому что сам был молодым, горячим игроком. И когда тебя слишком много поучают старшие, это тоже может не всегда идти на пользу.

— Вы начинали карьеру на Дальнем Востоке. Были ли у вас там наставники из опытных игроков, которые могли что-то подсказать?

— Там много было таких игроков. Например, в «Амуре» Александр Фролов, Виталий Атюшов всегда помогали молодым хоккеистам. Дмитрий Тарасов, царствие ему небесное, тоже всегда мог что-то подсказать. Много имен на самом деле можно перечислить.

— Крепким словцом давали советы или все-таки старались аккуратно общаться с молодежью?

— По ситуации (улыбается). Если перегибал палку, конечно, могли не стесняться в выражениях. Но в основном просто подходили и спокойно объясняли твои ошибки.

«На мой взгляд, самый лучший фильм — «1+1». Шикарная картина, всегда пересматриваю с удовольствием»

— Продолжая тему поколений, глядя на сегодняшнюю молодежь, какие отличия в ней вы находите по сравнению с игроками вашего года, например?

— Я скажу, что сейчас молодежь более профессиональна. Они много внимания уделяют себе, знают, как готовиться самостоятельно. Раньше в КХЛ ведь было больше времени на подготовку во время предсезонки — два месяца. Сейчас один, поэтому ты должен сам уметь держать себя в хорошей форме. И сейчас чуть легче молодежи пробиться в главную команду в раннем возрасте. Есть пункты в регламенте, которые дают шансы молодым игрокам проявить себя. Тренеры на них обращают больше внимания. Молодежи только надо этими шансами пользоваться.

— Будучи молодым хоккеистом, сложно жить на Дальнем Востоке?

— Трудности, конечно, были. У всех день только начинается, а у тебя заканчивается уже. Но когда ты молод, все переносится легче. Да, перелеты по 8-9 часов действительно непростые. Но ведь раньше и дальше летали. До условной Риги вообще могли по 13 часов добираться. Причем добирались на рейсовых самолетах, не на чартерах.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Стандартный вопрос каждому хоккеисту, игравшему на Дальнем Востоке, — чем заниматься в самолете, когда летишь так долго и утомительно?

— У меня все по классике было. Сериалы, фильмы, книги, поспишь пару часов, поешь. Ничего особенного.

— Есть какой-то фильм, который вы можете пересматривать всегда?

— На мой взгляд, самый лучший фильм — «1+1». Шикарная картина, всегда пересматриваю с удовольствием.

«Ак Барс», на мой взгляд, хорошо провел финальную серию с «Локомотивом», здорово смотрелся»

— Алексей, если вспоминать финал Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Насколько для вас ожидаемой получилась победа ярославского клуба?

— Ожидаемой я ее точно назвать не могу. Потому что «Ак Барс», на мой взгляд, хорошо провел финальную серию, здорово смотрелся. Шикарный второй матч в Ярославле получился для «Ак Барса», поэтому не все так однозначно было в этой серии. Мог результат и в пользу Казани сложиться.

— На ваш взгляд, почему «Ак Барс» уступил в двух последних матчах финала?

— Возможно, терпения не хватило в определенных вещах. «Локомотив» — очень сильная команда с опытными игроками, которые знают, как побеждать в чемпионских матчах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Впечатлил ли вас камбэк «Локомотива» в полуфинальной серии с «Авангардом» за 33 секунды до конца шестого матча? Не представляю, что творилось внутри у омских хоккеистов….

— Представляю, насколько было обидно ребятам из «Авангарда». Опустошение после серии точно было у них несколько дней. Таков спорт, такова судьба. Всего лишь 33 секунды… Ты упускаешь сначала победу в шестом матче, потом проигрываешь и в седьмом, снова ведя по счету. Такое эмоционально пережить непросто.

— Знаете, есть такое известное выражение: «Негативный опыт — это тоже опыт». А нужен ли был вообще такой болезненный опыт хоккеистам «Авангарда»?

— Посмотрим в этом сезоне. Сумеют ли они его пережить, стать сильнее после таких обидных поражений.

«У меня единственная мысль была — лишь бы не накосячить на льду, чтобы не убрали сразу» — об игре с Гусевым и Дадоновым в одном звене в сборной России

— Сезон-2017/18 в КХЛ за «Амур» оказался для вас прорывным с точки зрения личной статистики. Вас вызывали в сборную России, вы играли в Евротуре. Были в расширенном списке на чемпионате мира в Дании. Находились в команде с Кириллом Капризовым, Игорем Шестеркиным, Павлом Бучневичем — нынешними звездами НХЛ. Расскажите о своих ощущениях?

— Фантастические впечатления. Потому что для меня это было неожиданно. Огромное удовольствие играть с такими мастерами. Рад, что получилось забить во время Евротура, поиграть с Никитой Гусевым и Евгением Дадоновым в одном звене, а потом и доехать до чемпионата мира.

— Дадонов и Гусев — очень тонкие хоккеисты, с высочайшим хоккейным айкью, техникой. Был мандраж по началу, когда вас вместе с ними в одно звено поставил тренерский штаб сборной России?

— Конечно, был. Когда ко мне подошли тренеры и сказали, что хотят поставить меня в первое звено вместе с Гусевым и Дадоновым, у меня единственная мысль была — лишь бы не накосячить на льду, чтобы не убрали сразу. Как бы шайбу не потерять, отдавать точно на них.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Какая-то невероятная аура у Дадонова и у Гусева уже тогда была?

— Кстати, нет. Спокойные ребята очень, тогда еще достаточно молодые. Это сейчас Гусев и Дадонов — одни из главных лиц российского хоккея. Тогда в сборной не скажу, что был какой-то сильный страх ошибки, что мне сразу капец.

— Насколько я помню, на самом чемпионате мира в Дании вы все же не играли. От этого осталась какая-то досада?

— Если честно, нет. Потому что я провел много времени в тот год в расположении сборной России. В юности я об этом даже мечтать не мог. Это был для меня ни с чем не сравнимый опыт, радость. Поэтому никакой досады не было, что не смог поехать на финальную часть чемпионата мира в Данию.

— Задели ли вас слова Владимира Крикунова, который сказал тренерскому штабу сборной России в те годы, что «можно было найти кого-то посильнее Бывальцева»?

— Абсолютно нет. Да, я слышал, что Владимир Васильевич так высказался. Но, если меня вызывали в сборную России, значит, тренерскому штабу было виднее.

— В российской прессе часто со своеобразными заявлениями выступают Владимир Плющев, Александр Кожевников, известные хоккейные эксперты. Как вы относитесь к критике подобных специалистов?

— Я стараюсь это не читать. Все люди думают по-разному. Если каждого слушать, принимать близко к сердцу плохие комментарии, так и повеситься можно.

«Если тебя что-то не устраивает, обсуди это с тренером. Он же тебя не укусит в самом деле»

— После успешного сезона в «Амуре» у вас был далее непростой период в СКА, после чего вас обменяли в «Витязь». Почему не пошла карьера в Санкт-Петербурге?

— Психологически не справился. Когда переходишь в такую команду, переезжаешь в большой город, присутствует жажда — здесь и сейчас. Был какой-то юношеский максимализм. Хотел играть много, быть на первых ролях в команде. А нужно было просто перетерпеть трудности. Но в молодом возрасте это сложно осознать. Приезжаешь в СКА из «Амура» и думаешь — раз в Хабаровске я играл по 20 минут, значит, и тут должен столько же, иначе зачем я здесь. А поработал бы, перетерпел, и все бы наладилось со временем. Нужно было поговорить с тренерским штабом честно. Понять, что не так делаю, в какой роли меня видят в команде. И все бы встало на свои места.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Был тогда страх у вас разговаривать с тренерами?

— Со временем я понял, что ничего страшного в том, чтобы поговорить откровенно с тренерами, нет. Если тебя что-то не устраивает, обсуди это с тренером. Он же тебя не укусит в самом деле.

— В те годы СКА руководил Алексей Кудашов. В каких вы с ним отношениях были тогда и сейчас?

— В самых обычных. У меня нет никаких обид на него, все нормально.

— Повлиял как-то Алексей Кудашов на ваше желание остаться в «Автомобилисте»?

— Нет.

— А вы сами хотели остаться в «Автомобилисте» на следующий сезон?

— Скажем так, 50/50.

— Можно сказать, что фактор Анвара Гатиятулина сыграл решающую роль в том, что вы оказались в «Ак Барсе»?

— Да, определенно.

— Ваш первый сезон в «Автомобилисте» совпал с самым успешным выступлением команды в плей-офф Кубка Гагарина в 2024 году. Расскажите о феномене того «Автомобилиста», который прошел со счетом 4:1 сначала «Ак Барс», а потом и СКА. При этом ни в одной серии «Автомобилист» не считали фаворитом.

— По сути, это нам и помогло. Нас никто не считал фаворитами, никто на нас тогда не ставил. По сезону мы тогда двигались не очень ровно, чуть барахлили. Но к плей-офф подошли в отличной форме, все как-то сдружились, все поверили, что мы можем пойти за Кубком. Шли от игры к игре, не думая, что будет дальше. Серия с «Ак Барсом» придала нам большой уверенности. Сначала выиграли одну игру в Казани, потом вторую. Так и обрели уверенность в себе, которая потом проявилась в серии со СКА.