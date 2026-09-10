Эльвира Игламова: «Мне не хватало в Казани красивых мероприятий»

Как скрипачка из Нижнекамска переосмыслила камерные концерты классики

Фото: Предоставлено Эльвирой Игламовой

Основатель бренда концертов Amadeus и первая скрипка проекта MisStereo Эльвира Игламова этим летом активно выступала с мэтрами российской эстрады на концертах Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», но при этом признается, что главной ее любовью остается классика, которую она представляет на камерных площадках, совмещая работу организатора, музыканта и рассказчика. А в этом сезоне Эльвира готовит татарский концерт.

«Мне кажется, я должна была родиться музыкантом»

— Эльвира, Нижнекамск, откуда вы родом, — музыкальный город. Как минимум он дал нам Эльмиру Калимуллину и Зульфата Хакима. Как для вас в этом городе начиналось знакомство с музыкой?

— Я родилась в Нижнекамске, повзрослела и там стала творческой, зрелой личностью. А потом уехала оттачивать мастерство в Казанскую консерваторию. А как начала учиться… Это чудесная история. Мы шли в гости, вроде на день рождения маминой подруги. А по дороге зашли на прослушивание в музыкальную школу. Мне было четыре года. Оказалось, что у меня абсолютный слух. Это было удивительно, потому что в семье нет ни одного профессионального музыканта. Мама хотела, чтобы я играла на фортепиано. Но тогда на просушивании нам сразу сказали: «У нее короткие пальчики для пианистки, Рахманинова не сыграет». И рекомендовали отдать на скрипку. В четыре года мне дали в руки скрипку-«восьмушку», даже она тогда мне была велика.

— Вы сразу полюбили музыку?

— Я ее любила всегда. Мне кажется, я должна была родиться музыкантом. Были, конечно, сложности. В детстве всем хочется бегать на улице, гулять, а заниматься нужно было каждый день. А когда у тебя есть способности, то и помногу. Но у меня были потрясающие педагоги. Я убеждена, что главный фактор становления музыканта, профессионального артиста — это его наставники. Мой первый педагог — Екатерина Яковлевна Иванова, она в школе позволила мне полюбить гаммы и этюды, дала мне хорошую, крепкую базу, с которой я пришла в музыкальное училище. Ну а там встреча со следующим педагогом — Сарией Махмутовной Загриевой, которая выпустила огромную плеяду прекрасных скрипачей. Она научила меня высказываться через скрипку. Каждый День учителя я отправляю им цветы. Мы всегда на связи, они всегда приходят на мои концерты, и мы до сих пор сотрудничаем. В консерватории же мне посчастливилось заниматься в классе профессора Шамиля Хамитовича Монасыпова. С большим уважением вспоминаю наши уроки, которые были уже не только о музыке, а даже о философии и мироздании, о ценностях, укладе жизни и роли человека в этом мире. Все это очень повлияло на меня и как на творческую единицу, и как на человека.

— У многих музыкантов есть период накопления опыта, знаний, а потом наступает время, когда хочется проявить амбиции. Когда появилось желание делать что-то не по чужой указке?

— Думаю, когда я окончила учебу. На самом деле, я очень скромный человек и очень последовательный, ответственный. Поэтому все свое обучение я впитывала все, чему меня учили. Я поняла, что у меня по-настоящему есть амбиции и что я могу следовать своим желаниям и реализовываться в творческом плане, когда окончательно переехала в Казань. При этом в Нижнекамске у меня была очень активная, насыщенная творческая жизнь. Я была там преподавателем и заместителем директора музыкального колледжа, заведующей методическим объединением всех музыкальных школ. Я сама организовывала разные концерты, солировала с оркестром, проводила конкурсы, олимпиады, как раз создала свой первый эстрадный коллектив. Мне всегда хотелось заниматься чем-то значимым. С переездом в Казань я поняла, что могу своей профессией зарабатывать деньги и реализовываться в полной мере.

Предоставлено Эльвирой Игламовой

«Концерты всегда проходят в формате арт-лекций»

— Помните свое первое мероприятие?

— Сложно сказать, какое было первым. Когда я отучилась в консерватории, то вся полная жизни и активной творческой энергии приехала в Нижнекамск и тогда для музколледжа придумала проект: педагоги дают большие концерты в качестве солистов. Ведь они в основном занимаются с детьми, но им тоже хочется поиграть. Мы делали концерты, педагоги выходили на сцену, сольно и в малых составах, всем это безумно нравилось.

В Нижнекамске родился проект MisStereo, скрипичное шоу, которое сначала было маленьким дуэтом и просто хобби… Я до сих пор говорю, что это хобби, которое мне даже сейчас сложно назвать обезличенным словом «бизнес». Это такая отдушина, которая, к моей большой радости, приносит определенный доход. Маленький дуэт постепенно превратился в квартет, а на «Новой волне» в прошлом году мы вышли уже как оркестр.

— К этой теме мы еще вернемся, а я хотел спросить вас про самые большие и маленькие залы.

— Я сейчас делаю в основном камерные концерты. Обожаю этот жанр, он вообще не самый простой для восприятия обычного человека. Это ведь не концерт большого симфонического или джазового оркестра, не оперный спектакль, а в какой-то степени — это диалог. Между слушателем и музыкантом, без лишнего пафоса и масштаба, даже такое сакральное действо. И залы, которые я выбираю для этого всего, на сорок-пятьдесят человек. Недавно, например, мы играли концерт в зале Союза композиторов в рамках моего бренда концертов Amadeus. С другой стороны, у нас был опыт игры и в больших залах на шестьсот мест. И так же камерное трио способно удержать внимание публики. Думаю, многое зависит от репертуара и самой идеи концерта.

— А насколько зрителю непросто на камерных концертах?

— На наших концертах просто, я уверяю. У меня, как у академического музыканта, есть определенная миссия, скажем так, по воспитанию зрителя. На мне есть определенная ответственность — просвещать людей. Поэтому мои концерты всегда проходят в формате арт-лекций. Я очень много рассказываю о классике, о становлении музыкантов, композиторов. Последний концерт был фортепианным, и я рассказывала даже, как появился рояль и что означает «форте» и «пиано». К нам приходят разные зрители: иногда это меломаны и любители, которые уже знакомы с миром классической музыки, а иногда и те, которые не являются завсегдатаями концертных залов, им все это в новинку. Что там, даже сами музыканты порой подходят ко мне после концерта и с удивлением говорят: «Ничего себе! Даже мы не знали этих фактов и этого смысла произведения». На наших концертах Amadeus такой синтез просвещения, лекции, музыки. А еще люди очень ценят, когда искусство, и в частности классическая музыка, звучит «на расстоянии вытянутой руки». В этом есть определенная ценность — видеть и чувствовать эмоции артиста близко, проживать их вместе.

— Про один проект вы рассказали. А как возник Amadeus?

— Этому бренду исполнилось два года. И это логичный путь развития меня как артиста. MisStereo — это шоу: электроскрипки, концерты в стиле Ванессы Мэй. В какой-то момент я почувствовала, что я в это наигралась, хотя проект мне и сейчас безумно интересен, и он крепко движется на своих рельсах. Но мне захотелось быть не просто артисткой на сцене, а высказываться больше самой — организовывать, рассказывать, играть классику, общаться со зрителями.

Так я начала делать небольшие камерные концерты, которые потом превратились в возрождение настоящих музыкальных светских салонов а-ля XIX век. А еще мне не хватало в Казани красивых мероприятий, чтобы это был и светский выход, и получение новых знаний, и приобщение к классике, искусству. И судя по актуальности концертов Amadeus, этого не хватало не только мне. Многие отмечают, что им и принарядиться хочется, но и чтобы вечер был наполнен каким-то особенным смыслом. Кстати, традицию дресс-кода мы также ввели на наших концертах и всегда рекомендуем нашим гостям придерживаться элегантного вечернего стиля. А что касается насыщения концертов информацией об исполняемой музыке — я считаю, что это архиважно. Я сама музыкант и тоже еще многого не знаю, и очень люблю концерты со вступительным словом или рассказами о музыке, выбираю сама такие вечера. Часто бывает, что люди приходят в концертный зал, им исполняют симфонию, сонату и так далее, они уходят, ничего не поняв. А ведь все шедевры композиторов появились на свет благодаря или из-за определенных душевных переживаний. Представляете, какой это дополнительный эффект для слушателя — понять, о чем звучит эта музыка. Для меня это самое печальное, когда люди пришли на концерт и ушли абсолютно пустыми.

Я, наверное, единственная (и пусть меня ругают коллеги), кто делает остановки в исполнении, например после каждой части «Времен года» Вивальди. Это один из хитов наших программ. И я говорю перед тем, как начнут играть музыканты: «Сейчас вы услышите грозу в партии первой скрипки, а здесь будут завывания ветра или журчание ручья у скрипочек, а вот тут, обратите внимание, — это лай собаки в партии альта, а тут крестьянский мужичок разлил кружку вина». Это аннотации самого Вивальди. Я лишь указываю, где и когда это прозвучит, и люди после концерта подходят с огромными глазами и говорят: «Это что-то невероятное, я все услышал и понял, сейчас приду домой и заново все это переслушаю».

— А вы сами не думали, например, о видеолекциях?

— Я большой перфекционист. Если ты что-то делаешь, то нужно делать очень хорошо. А это значит большие затраты твоих ресурсов — времени, включенности в процесс. Пока у меня фокус внимания на другом. Но многие об этом просят, потому что я очень люблю рассказывать о сложных вещах простым русским языком. Возможно, в будущем.

Предоставлено Эльвирой Игламовой

«Мне очень сложно назвать себя бизнесменом»

— Исполняете ли вы татарскую музыку?

— Я уже запланировала татарский концерт. Скорее всего, он будет либо в конце января — феврале, либо в апреле, в День родного языка, так же в красивом формате Amadeus. Мы хотим исполнить переложения наших классиков: и Яхина поиграть, и Яруллина, и Сайдашева, Точно будет музыка наших современников — в Казани такие потрясающие композиторы. Конечно, будут и наши прекрасные татарские песни. Мне кажется, что это очень актуально и будет иметь успех, потому что татарская музыка невероятно красива и мелодична, и я буду рада познакомить слушателей концертов с творчеством наших земляков.

— Вернемся к «Новой волне». Вы, кажется, там переиграли со всеми. Притом что у многих выступающих классическое образование, это другой мир.

— Да, в этом году мы выступали очень много, шесть дней из семи были с нашим участием. И я безумно горда, что скрипичное шоу в этом году пригласили на такое большое количество концертов. Юрий Антонов, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Дима Билан, Игорь Николаев, Игорь Саруханов, Алексей Чумаков, Алсу, Татьяна Куртукова — вот те звезды, с кем мы выступали. Со многими из них мы очень тепло общались за сценой. Николай Расторгуев после выступления с Игорем Матвиенко даже подарил мне букет, до сих пор стоит. Много комплиментов получили. Для меня это колоссальный опыт, насмотренность и проверка на прочность. Хоть я и работаю в жанре эстрадного выступления, обожаю этот стиль и очень органично и круто в нем реализовываюсь, все-таки считаю, что в любом творчестве, а тем более в песенном жанре, нельзя без классического музыкального образования. Да, во многих песнях слышно, что у людей хороший академический бэкграунд. Никакой современный трек не сравнится с музыкой и мелодичностью Игоря Крутого. А какие песни и стихи пишет Игорь Николаев, Юрий Антонов! Для нас было большой честью выступать с мэтрами, на вечере Антонова мы буквально через номер играли, потому что там очень богатая инструментовка для струнных.

Но мы не выступали с молодыми звездами. У них другой стиль, и об оркестре там часто речи и не идет вообще. Девочки мои из оркестра подходили к ним за автографами, а я за все дни успела подойти с благодарностью за музыку лишь к Игорю Яковлевичу и к моему любимому Игорю Матвиенко, который своим творчеством просто реально создал наш культурный код: «Иванушки International», «Любэ», «Фабрика» — это же песни и мелодии, которые все знают наизусть. Говорю ему: «Спасибо большое, вы в этой стране своими песнями сделали для патриотизма очень много». Это что касается мэтров.

А то, что предлагает современная «молодая» эстрада, мне не совсем близко. Шоу, эпатажность, мотив на три ноты — это да. Сама слушаю, знаю, подпеваю в машине, если смогу запомнить. Есть, наверное, и у них несколько хороших песен, но и их, как правило, написали авторы с опытом.

— Как со всем этим работаете, как бизнесмен?

— Мне очень сложно назвать себя бизнесменом. Я думаю, неплохой менеджер, руководитель, но не более. Я все же артист и человек, который хочет делиться прекрасным с миром. Когда я говорю о своих проектах, что это моя душа, я абсолютно не лукавлю, и мне очень сложно поставить это на рельсы бизнеса. Пока что это голый энтузиазм, который дает колоссальную зарядку моей внутренней батарейке. Это непросто — организовать концерты и другие офлайн-мероприятия. Если ты хочешь заработать — тебе точно не сюда. В этой сфере остаются люди, которые живут и болеют своим делом — творчеством, искренностью, желанием мир сделать чуть лучше, как бы пафосно это ни звучало.

Зрителя невозможно обмануть. Проекты-однодневки существуют, и, к сожалению, концертная индустрия превратилась сейчас в поле для не самых добросовестных менеджеров и находчивых предпринимателей. И они очень портят впечатление от концертов. Можно сколько угодно поставить свечей, вложиться в маркетинг, нагнать неопытных музыкантов-студентов и сегодня заработать денег, но завтра к тебе не придут, зрители все понимают и чувствуют. И для меня обмануть человека и разрушить свою собственную репутацию — это самое страшное. И иногда, преодолевая все эти сложности, ты буквально за руку приводишь зрителя на концерт, доказывая ценности, что ему нужно обязательно прийти, что это место, где он будет и успокаивать свою душу, и даже развивать, воспитывать себя. У меня вообще нет стратегии. Это очень плохо, я это понимаю, но мы двигаемся пока на ощупь, я же тоже учусь. В этом плане у меня не было учителей, в семье никогда не было предпринимателей. Я понимаю, что нам сейчас очень нужны меценаты и спонсоры, потому что проект в Казани действительно достойный и очень нужный. Если вдруг кто-то захочет нас поддержать, я буду безмерно благодарна.

— Насколько вам хватает площадок? Вы упомянули ДК «Сайдаш».

— Мы сыграли там концерт, пока один раз, и он возник практически из пожеланий нашей аудитории. Я всегда очень внимательно прислушиваюсь к запросам публики и, не изменяя себе и своим стандартам, создаю то, что понравится широкому кругу слушателей. В этом концерте у нас сначала звучала классика — Рахманинов, Шопен, Лист, потом мы перешли в формат кроссовера, на сцене появилась ударная установка, бас-гитара, звучала музыка из фильмов и даже рок-хиты. Мы этот опыт обязательно повторим. Для камерных концертов я стараюсь находить интересные площадки, которые в обычные дни для обывателей закрыты. Сначала мы пришли в бальный зал исторического особняка XIX века, где сейчас располагается Торгово-промышленная палата. Мы его преобразили, завезли звук, свет. Многие люди, которые были в нем раньше, приходили на заседания, говорили: «Боже мой, это же совершенно по-другому выглядит». Зал прекрасный, с ТПП мы очень дружим, сейчас в основном играем там.

Также в качестве концертной площадки мы открыли для зрителей ротонду на «Казанской ярмарке». Скоро у нас там будет концерт Вивальди. Круглый зал, потрясающая акустика, высокий купол — звук там летает. Я ищу площадки с хорошей акустикой, чтобы для камерных концертов не использовать микрофоны. В ротонде мы рассаживаем людей по кругу, я даже квартет разворачиваю лицом к зрителям, как будто на четыре части света. И каждый зритель находится как бы внутри оркестра, за одним пультом с музыкантами.

Есть еще несколько залов, в которые я бы хотела зайти, пока это очень все трудно, потому что там располагаются офисные помещения. Ведем переговоры.

Предоставлено Эльвирой Игламовой

«Я даже с удовольствием слушаю Людовико Эйнауди»

— Есть ли какие-то сложные для вас композиторы? Я, конечно, не имею в виду с точки зрения исполнения.

— Сложно сказать, ведь в каждом периоде жизни, даже дня есть определенные настроения. Я фанат Чайковского, я его поклонница, амбассадор, как сейчас принято говорить, потому что для меня это самый любимый русский композитор. Могу выйти без нот продирижировать его произведения. Его в чем-то простота мелодий, в то же время глубина и драматизм его сочинений для меня очень близки. Очень люблю Моцарта, в его творчестве можно жить бесконечно, и я до сих пор не все из его произведений знаю. В студенчестве не любила Прокофьева, а потом постарше стала — и как поняла! Пока я не доросла до Брукнера, его невероятных полотен-симфоний, не отрицаю, а наоборот, хожу на концерты, слушаю, но понимаю, что сложно дается. Видимо, еще не повзрослела до него и не прожила достаточно потрясений. Или до потрясающего Малера. Хотя меня по-настоящему пробрало, когда я услышала его Вторую симфонию «Воскресение», была на концерте нашего ГАСО, дирижировал маэстро Сладковский. Но это тоже был определенный момент. Это те композиторы, на встречу с которыми нужно настраиваться.

Люблю Шостаковича, несмотря на всю мою мягкость, иногда включаю его произведения. Я с ним выпускалась из консерватории, никогда не забуду эти моменты. Чтобы его исполнить верно, нужно погрузиться в его жизнь. Для меня это просто гений, в его музыке отражается вся боль, вся та несправедливость, которая с ним происходила, и все то тяжелое и даже страшное время. Он зеркало того времени.

Это из классиков. Я даже с удовольствием слушаю Людовико Эйнауди, которого сейчас все уже захейтили, но я считаю, что это идеальный саундтрек для вечера, когда я хочу немного отдохнуть. Почему Эйнауди сейчас выстрелил, почему неоклассика сейчас так популярна? Да потому что живем мы в невероятно насыщенном событиями мире, нет времени просто выдохнуть. А музыка Эйнауди, или Рихтера, или Александра Деспла — это чистой воды терапия для души.

— Помните что-нибудь из необычных своих концертов?

— Однажды был целый концерт в формате беседы про оперный жанр. Это прямо было знакомство. Вообще, я после наших камерных концертов, где мы часто играем переложения для малых составов, зрителей всегда направляю и в оперный театр, и в БКЗ, чтобы они с этими знаниями уже шли слушать оригиналы. Практически веду просветительскую работу в Казани. Так вот, вокалисты на этом вечере исполняли прекрасные образцы жанра бельканто. И провела даже параллель для слушателей. Знаете, в татарской музыке и пении есть «озын көй». Вот бельканто — это очень похоже. Это очень сложный жанр для вокалиста: мелодия должна длиться непрерывно, умение брать вовремя дыхание, на одной громкости, выдерживая стиль... Необычное сравнение получилось, но мы таким образом соединили и времена, и миры, и национальности даже.

— Вы не думали сами сочинять?

— Знаете, нет, абсолютно. Я сочинила один красивый мотив, помню его до сих пор, он мне снится по ночам, но на этом все. Я восхищаюсь людьми, которые пишут музыку, абсолютно искренне, вижу, как мои коллеги стали выражать себя в композиторстве, очень многие дирижеры стали писать. Я не понимаю: как это все рождается в их голове? Это же настоящее чудо! Наверное, на них спускается какое-то благословение свыше.

— Поделитесь планами?

— Я немножко суеверный человек, поэтому планами особо не люблю делиться. У меня есть два прекрасных, мощных проекта, скрипичное шоу MisStereo, бренд концертов Amadeus. Плюс я еще PR-директор молодежного симфонического оркестра «Новая музыка» под руководством чудесной Анны Гулишамбаровой. Как видите, скучать и витать в мечтаниях времени точно нет. Очень много в планах есть того, что мне хотелось бы сделать. Самое главное — видеть свой путь, цель, не распыляться на какие-то мелкие нюансы, а действительно следовать зову сердца.