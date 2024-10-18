«Зеленая» изюминка: новый сквер Нижнекамска украсили 20 видов кустарников и деревьев

В Нижнекамске прошла благотворительная акция по посадке деревьев и кустарников. Мероприятие организовали работники АО «ТАИФ-НК». Всего силами заводчан на территории нового променада в 27 микрорайоне было высажено порядка одной тысячи молодых саженцев. Среди зеленых насаждений встречаются барбарис, сирень, боярышник, кизильник, пузыреплодник, спирея, роза, а также клен, каштан, береза, ясень, голубая ель и другие. В озеленении приняли участие первые лица предприятия и города.
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