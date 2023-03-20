Работники «ТАИФ-НК» выступили в «Лыжной эстафете — 2023» на кубок компании и взяли общегородское серебро

Фото: АО «ТАИФ-НК»

Настоящий праздник для любителей лыжного спорта организовало АО «ТАИФ-НК» в минувшие выходные. На учебно-тренировочной базе «Алмаш» состоялась «Лыжная эстафета — 2023» на кубок компании. Продемонстрировать свое мастерство в заключительном в этом сезоне лыжном кроссе изъявили желание около 50 сотрудников. Среди участников были как победители прошлых лет, так и новички.

— Рад приветствовать вас на нашем традиционном лыжном марафоне на кубок АО «ТАИФ-НК». В этом году погода преподносит сюрпризы. Лыжный спорт стал больше похож на экстремальный. Но, несмотря на это, я хочу пожелать всем участникам легкой лыжни, отличных результатов, хорошего настроения и заряда бодрости, — обратился к присутствующим помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок.

В соревнованиях приняли участие 3 женских и 9 мужских команд по 4 человека в каждой. Женщины бежали эстафету на 2 км, мужчины на 3 км. Забег для всех команд был общий.

— Настроение замечательное! Всегда с большим удовольствием принимаю участие в корпоративных соревнованиях. Несмотря на капризы природы, многие сотрудники «ТАИФ-НК» дружно вышли на старт. Пусть каждый получит свою порцию бодрости, здоровья, веселья и достигнет намеченной цели, — говорит Гульшат Замураева, лаборант-химического анализа ЗБ АО «ТАИФ-НК».

— Я очень люблю лыжи, сам стараюсь в выходные дни кататься в лесу, так что пропустить эстафету никак не мог. Снег скоро растает — глупо сидеть дома. Нужно радоваться последним снежным денькам, — говорит слесарь-ремонтник НПЗ Дмитрий Спиридонов. Молодой человек также признался, что это первые в его жизни корпоративные соревнования. В АО «ТАИФ-НК» он устроился осенью прошлого года сразу после армии. В лыжной эстафете хочет выжать из себя максимум, показав характер и выносливость.

Самыми активными болельщиками в этот день оказались ребята из молодежного актива компании. Размахивая фирменными флагами и выкрикивая кричалки-лозунги, они искренне переживали и подбадривали каждого спортсмена.

— Мы пришли поболеть за наших коллег, хотим поддержать всех участников эстафеты. Спортивные состязания — это возможность сплотить коллектив, наладить связи между людьми, сделать отношения более дружественными и неформальными, что в конечном счете поможет в достижении общих целей компании, — считает Анна Еремеева, лидер молодежного актива АО «ТАИФ-НК».

Среди болельщиков в этот день можно было заметить не только коллег, друзей и родных участников соревнований, но и будущих нефтепереработчиков — студентов третьего курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В октябре 2022 года они побывали с экскурсией в АО «ТАИФ-НК», где ознакомились с технологическими процессами, а сегодня своими глазами увидели, что сотрудники компании могут не только хорошо работать, но весело проводить свободное время.

— В прошлом году мы впервые познакомились с сотрудниками предприятия. Тогда нам провели обширную экскурсию по заводу бензинов. Мы увидели производство изнутри, все очень понравилось. Сегодня пришли поболеть за команды. Такие мероприятия прививают здоровый образ жизни, ведь движение — это жизнь. Приятно, что в компании заботятся о здоровье коллектива, — отмечает Регина Зарипова, студентка третьего курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.

— Это учащиеся предвыпускного курса по специализации переработка нефти и газа. Ребята пришли на соревнования, чтобы ознакомиться с интересной общественной жизнью, которая бурлит на предприятии. Это дорогого стоит. Студенты постепенно погружаются в работу компании и в будущем уже смогут отождествлять себя с «ТАИФ-НК». Надо уметь не только работать, но и отдыхать. Лучше и не скажешь: «Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный», — подчеркнул руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

Завершилось спортивное мероприятие награждением победителей. Первое командное место среди мужских команд в честной борьбе досталось команде цеха №01 завода Бензинов, серебро взяла сборная команда КГПТО, а на третью ступень пьедестала почета поднялась сборная завода Бензинов. Лучшее личное время показали Константин Гусляков — представитель второй сборной НПЗ, он пробежал 3 километра за 9 минут, на 7 секунд отстал от него Вячеслав Петров из сборной КГПТО, и всего 3 секунды уступил Петрову представитель сборной завода Бензинов Марат Файзрахманов. Среди женских команд победу праздновала сборная НПЗ, на втором месте сборная управления и третьими стали спортсменки из цеха №16 завода Бензинов. В личных зачетах лидировала Жанна Халаимова, а ее коллега по сборной НПЗ стала бронзовым призером. «Серебро» у представительницы сборной управления Татьяны Пеннер. Лучшие из лучших получили дипломы, кубки и денежное вознаграждение.

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Сразу после соревнований на кубок АО «ТАИФ-НК» на базе «Алмаш» состоялась общегородская эстафета по лыжным гонкам, приуроченная к закрытию лыжного сезона среди предприятий и учреждений Нижнекамска, школьников и студентов. В группе «Предприятия и учреждения» участие приняли три команды: ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и ОППС. В итоге упорной борьбы сотрудники нефтеперерабатывающей компании с результатом 40 минут 11 секунд заняли второе общекомандное место, еще раз продемонстрировав свое сплочение, силу духа и выносливость.

Лилия Егорова, фото: АО «ТАИФ-НК»