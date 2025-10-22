«Город в городе»: студенты КНИТУ впечатлились масштабами производства «ТАИФ-НК»

Будущие химики-технологи посетили КГПТО и цех биологической очистки сточных вод

Фото: Альберт Муклаков

Студенты КНИТУ направлений «Химическая технология» и «Нефтегазовое дело» побывали с экскурсией на КГПТО. Это производство способно в год переработать в высококачественные светлые нефтяные продукты до 3,6 млн тонн гудрона и вакуумного газойля. Еще одна точка в маршруте — не менее уникальный в своем роде цех биологической очистки сточных вод. Молодые люди узнали о перспективах успешной карьеры на нефтеперерабатывающем предприятии и увидели, как гармонично сочетаются инновационные технологии и забота об экологии. Подробности — в материале «Реального времени».

«В шоке от размеров предприятия»

Из Казани в Нижнекамск студенты КНИТУ выдвинулись рано утром и уже в 9:00 были у здания управления АО «ТАИФ-НК». Первыми их встретили работники службы охраны труда — провели инструктаж по технике безопасности, выдали каски и средства индивидуальной защиты.

Первыми студентов встретили работники службы охраны труда. Альберт Муклаков

Далее студенты отправились на КГПТО. В роли экскурсовода выступил начальник производственно-технического отдела Рамзил Минигулов. Десять лет назад он сам окончил КНИТУ по специальности «Химические технологии переработки углеродных материалов». После получения диплома устроился на «ТАИФ-НК» оператором технологических установок.



Узнав об этом, студенты сразу поинтересовались, в чем секрет успешной карьеры.



— Путь, который я прошел, был нелегким и требовал усердия и трудолюбия. Знания, полученные в КНИТУ, сыграли ключевую роль. В процессе работы я совершенствовал свои навыки, углублялся в технологии, стремился разобраться в каждом нюансе. Я бы рекомендовал тем, кто хочет достичь успеха, не только настойчиво работать, но и постоянно обучаться, — уверенно ответил Рамзил Минигулов.

Во время обзорной экскурсии студенты своими глазами увидели «кухню» КГПТО. Альберт Муклаков

Во время обзорной экскурсии студенты своими глазами увидели «кухню» КГПТО: производство комбинированного термогидрокрекинга, производство фракционирования, производство серы, производство азота и воздуха, вспомогательные цеха, строительную площадку будущего Научно-исследовательского центра. В центральной операторной пообщались с операторами технологических установок и начальниками смен.



Студент третьего курса по специальности «Технология органического и нефтехимического синтеза» Никита Яковлев буквально засыпал нефтепереработчиков вопросами и до последнего не хотел покидать операторную — так много ему еще хотелось узнать.



— Скоро я приму участие в университетских соревнованиях, в которых предстоит управлять технологической установкой в роли оператора. Масштабы здесь совершенно другие по сравнению с тренажерами, на которых я обычно занимаюсь. Я также работал в Новочеркасске на производстве солнечных панелей, следил за технологической установкой, но она была значительно меньше. Здесь же я просто в шоке от размеров предприятия! — признался Никита.

Студент третьего курса Никита Яковлев буквально засыпал нефтепереработчиков вопросами. Альберт Муклаков

Глаза и уши предприятия

В заводской лаборатории студенты увидели процесс контроля качества как входящего сырья, так и готовой продукции. Каждый месяц сюда поступают тысячи проб и образцов. Лаборанты изучают все: сырье, нефтепродукты, пар, газ, воду, растворы аминов и многое другое.



— Лаборатория — это глаза и уши предприятия. Каждая уникальна, так как заточена под конкретное производство. У нас есть все необходимое оборудование для исследований, включая ICP-спектрометры и хроматографы. Также имеется комната подготовки угля. Аналогов ее нет на других нефтеперерабатывающих производствах, — заметила начальник лаборатории Елена Демидова.

В заводской лаборатории студенты увидели процесс контроля качества как входящего сырья, так и готовой продукции. Альберт Муклаков

К слову, это вторая экскурсия для студентов КНИТУ на КГПТО. Впервые группа будущих химиков-технологов посетила предприятие в декабре прошлого года.

— Мы стремимся донести до студентов, что это не просто завод, а целая система. Настоящий город в городе! Здесь все взаимосвязано, как в мегаполисе. Мы также хотим продемонстрировать масштабы и особенности нашей работы. У нас современное производство, достойная зарплата, есть все возможности для карьерного роста. КГПТО открывает широкие горизонты для развития новаторских и инженерных идей. В настоящее время мы строим Научно-исследовательский центр. Его открытие усилит наши позиции среди ведущих мировых НПЗ, — подчеркнул Рамзил Минигулов.

Нефтепродукты — на обед

Следующей точкой маршрута стал цех локальной биологической очистки сточных вод. Здесь студенты узнали, как забота об экологии и охрана окружающей среды связаны с производственными процессами.

Как происходит многоступенчатый процесс очистки, рассказал начальник цеха №09 Руслан Валеев. Альберт Муклаков

Степень очистки — 99,9 процента. Производительность цеха — 500 м3/час.



Сначала стоки проходят механическую очистку, когда с помощью специального оборудования избавляются от песка, ила и прочих твердых включений. Второй этап — флотатор. Здесь к делу подключаются поверхностно-активные вещества. Они словно мыло обволакивают микрочастицы и выводят их на поверхность вместе с пеной. Финальная стадия — биоочистка, где вступают в борьбу прожорливые микроорганизмы.



— Это целый биоценоз очень маленьких живых организмов, которые питаются нефтепродуктами. Есть аэробные и анаэробные бактерии. Каждый вид микроорганизмов предназначен для определенной задачи. Чтобы поддерживать их жизнь, в аэротенке создается целый «зоопарк». На входе сюда нефтепродукты составляют десять миллиграммов, на выходе — ноль, — подчеркнул начальник цеха Руслан Валеев.

Чтобы поддерживать жизнь микроорганизмов, в аэротенке создается целый «зоопарк». Альберт Муклаков

«Получайте диплом и приходите к нам»

Осмотрев цех биологической очистки сточных вод, студенты вновь вернулись в головное здание АО «ТАИФ-НК», где их ждали горячий обед и видеопрезентация о деятельности предприятия. Здесь же ребятам показали образцы сырья и готовой продукции.



— Экскурсия произвела на меня сильное впечатление. Со следующего семестра у нас запланирована производственная практика, «ТАИФ-НК» и «Татнефть» — основные компании для выбора. Я отметила несколько положительных моментов на этом предприятии: дружелюбный персонал, современное оборудование и впечатляющие масштабы, — поделилась студентка третьего курса Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Лиана Демьянова.



С Лианой Демьяновой согласен и будущий химик-технолог из Стерлитамака Антон Антонов.

Такие экскурсии помогают нам ближе познакомиться с производством, отметил студент КНИТУ Антон Антонов. Альберт Муклаков

— Меня впечатлила заинтересованность руководителей компании в молодых специалистах. Они прямо говорят: «Получайте диплом и приходите к нам». Это дает уверенность в том, что я смогу найти работу после окончания университета. На первом курсе мы еще не владеем всеми знаниями. Такие экскурсии помогают нам ближе познакомиться с производством и понять, как все устроено, — рассказал студент первого курса КНИТУ Антон.

Экскурсии в «ТАИФ-НК» вызывают большой интерес не только у студентов вузов и ссузов, но и школьников. Альберт Муклаков

Заведующая кафедрой технологии синтетического каучука КНИТУ Татьяна Сафиуллина подчеркнула: тесное сотрудничество между КНИТУ и «ТАИФ-НК» способствует решению производственных задач и развитию взаимовыгодных отношений между наукой и промышленностью.



— Наша студенческая среда достаточно разнообразная. В университете учатся студенты не только из нашей республики, но и из других регионов: Башкирии, Челябинской области, Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Подмосковья. Ребята видят, что Татарстан — один из лидеров нефтепереработки в стране. Наши выпускники охотно находят работу в «ТАИФ-НК», а студенты проходят здесь преддипломную практику. Кроме того, несколько работников «ТАИФ-НК» сегодня являются аспирантами нашей кафедры, — отметила Татьяна Сафиуллина.

Экскурсии в «ТАИФ-НК» вызывают большой интерес не только у студентов вузов, ссузов, но и школьников. Альберт Муклаков

Экскурсии в «ТАИФ-НК» вызывают большой интерес не только у студентов профильных вузов, ссузов, но и обычных школьников. Как отметили работники компании, с начала года это уже шестое путешествие за кулисы нефтепереработки.



— Во время наших экскурсий мы детально рассказываем о быте работников, уникальных процессах глубокой переработки нефти. Стремимся заинтересовать молодежь инженерными специальностями и рабочими профессиями, чтобы они приходили к нам работать. И у нас это неплохо получается, — заметил руководитель группы обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклаков

Не успели нефтепереработчики проводить гостей, как к ним уже собираются новые. На очереди студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева и ученики подшефной 10-й школы.