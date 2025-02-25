«Кто мы — команда. В команде — сила. Сила — во благо»

В «ТАИФ-НК» стартовал первый этап подготовки к масштабному корпоративному состязанию «Гонка героев»

Фото: Артем Рябов

Эти выходные, несмотря на 20-градусный мороз, стали поистине жаркими для работников АО «ТАИФ-НК». Нефтепереработчики приняли участие в командных лыжных гонках, которые являются одним из этапов большой подготовки к экстремальному состязанию «Гонка героев». Более 110 работников предприятия вышли на старт, чтобы продемонстрировать свои физические способности и проявить волю к победе.

«Одна большая единая команда»

Для работников АО «ТАИФ-НК» нет ничего невозможного. Они не боятся трудностей и морозов. Ранним субботним утром, когда термометр показывал минус 20 градусов, спортсмены собрались на базе «Алмаш» для участия в первом этапе подготовки к «Гонке героев» под названием «Лыжня героев». Командам, состоящим из десяти участников, предстояло пробежать на лыжах 3 километра.

Для работников АО «ТАИФ-НК» нет ничего невозможного. Они не боятся трудностей и морозов. Артем Рябов

С приветственным словом к участникам обратился помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок. В своем выступлении он подчеркнул, что «Лыжня героев» — это начало захватывающих спортивных этапов, где каждый сможет проявить свои командные, лидерские и организационные качества. А опытные наставники будут курировать команды на протяжении всех соревнований.



— Эти соревнования мы приурочили к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Забегая вперед, хочу сказать, что у нас будет несколько этапов нашего мероприятия. Этот мы назвали «Лыжня героев». Хочу отметить, что в состав одной из команд входит генеральный директор акционерного общества Максим Анатольевич Новиков. Он будет проходить вместе с вами все состязания. К сожалению, сейчас Максим Анатольевич находится в служебной командировке и не может сегодня принять участие в забеге, но просил передать всем участникам приветственные слова и пожелал спортивной удачи, хорошего настроения и, конечно, командного взаимодействия. Потому что если мы — одна большая единая и дружная команда, то мы — сила. А сила всегда во благо, — обратился он к участникам соревнования.

С приветственным словом к участникам обратился помощник генерального директора по общим вопросам Владимир Гатунок. Рябов

Владимир Гатунок сам присоединился к команде управления «Соточка». Наставником для этой группы стал бывший профессиональный спортсмен и специалист по САП Департамента информационных технологий Ильдар Загидулин. До начала старта он обратился к участникам с мотивационной речью.



— Взгляните друг на друга и дайте обещание выложиться на максимум ради общей победы. Не волнуйтесь о результате — сосредоточьтесь на том, чтобы быть лучшими! Поддерживайте друг друга — ваши слова могут вдохновить команду! — призывал он участников к победе.

Команда управления «Соточка». Артем Рябов

Второй на старт вышла команда «Управление героев».



— Кто мы — команда! В команде — сила! Сила — во благо! — громко проскандировали участники команды.



От студентов до опытных работников



Корпоративная «Лыжня героев» объединила коллектив всего предприятия. В состав команд вошли операторы технологических установок, машинисты, слесари КИП, лаборанты, инженеры, работники управления, электрики и слесари.



— Наша команда — НПЗ 1. Наш лозунг: «Одна команда — одна цель. 100% результат». В состав команды входят работники НПЗ — это энтузиасты, готовые попробовать свои силы на всех этапах подготовки «Гонки героев». Основная задача команды — поддерживать единство и помогать друг другу на протяжении всех соревнований, — отметил капитан команды, оператор технологических установок НПЗ Марсель Гараев, который активно участвует во Всероссийской «Гонке героев», вдохновляя коллег своим примером.

В состав команд вошли операторы технологических установок, машинисты, слесари КИП, лаборанты, инженеры, работники управления, электрики и слесари. Артем Рябов

Спорт — это не только физическая активность, но и способ укрепления командного духа, уверена оператор ОПД, капитан команды студентов КНН «Лемаевцы» Евгения Шпалова. Она, как и другие кураторы, помогает участникам готовиться к соревнованиям.

Евгения Шпалова помогает готовиться студентам колледжа к соревнованиям. Артем Рябов

— На лыжной трассе в морозный день каждый из нас способен стать героем для своей команды. Эта установка будет основой нашего успешного выступления. Мы здесь не только ради победы, мы здесь, чтобы поддерживать друг друга и расти вместе! — поделилась Евгения.



— «Гонка героев» — это вызов для каждого из нас. Сегодня мы выйдем на старт наравне с опытными работниками предприятия. Будем стараться прийти первыми, чтобы нас заметили и в будущем, когда мы устроимся сюда на работу, приглашали на участие в соревнованиях, — рассказал будущий электрик, студент третьего курса КНН Самат Халиулин.

Символ командного духа и единства



Команды с энтузиазмом преодолевали трехкилометровую дистанцию. Тем, кому было тяжело, помогали коллеги. В результате соревнований третье место заняла первая команда НПЗ, второе досталось студентам из КНН, а чемпионский титул завоевали представители завода Бензинов, известные как «Бензоделы».

Команды с энтузиазмом преодолевали трехкилометровую дистанцию. Тем, кому было тяжело, помогали коллеги. Артем Рябов

— Мы приезжали сюда для тренировок дважды в неделю, катались всей командой. Мы понимаем, что на трассе важны не только индивидуальные навыки, но и умение поддерживать друг друга. Именно в этом и заключается наша сила! — после церемонии награждения, не скрывая радости, поделился капитан команды, начальник установки завода Бензинов Альберт Валеев.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Команда АО «ТАИФ-НК» убеждена, что «Гонка героев» станет символом единства, командной поддержки и общей победы. Следующий этап соревнований состоится уже в марте, когда участники смогут попытаться взять реванш на спартакиаде.