Татарстанские селлеры хотят взыскать с Wildberries ущерб от атак БПЛА

Продавцы оценили убытки от повреждения складов и не согласились, что их причинила непреодолимая сила

Фото: Реальное время

Совокупный ущерб маркетплейса и селлеров от летних атак БПЛА на склады Wildberries на сегодня, по оценкам некоторых экспертов, достиг 600—800 млрд рублей. К примеру, Melon Fashion Group, куда входят бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela, Ìdol, по данным Forbes, потеряла более 1 млрд, JOYCITY — 600 млн, Finn Flare — более 100 млн. Татарстанские предприниматели рассказали «Реальному времени» о потерях в сотни миллионов, отметив, что проблема не только в убытках непосредственно от ударов дронов — бизнесу грозят штрафы за неуплату налогов, а платить их нечем. Подробнее об «отложенных» налоговых каникулах, невыплаченных компенсациях и «обстоятельствах непреодолимой силы», которые лишили селлеров шанса на получение страховых выплат, — в материале.

«Продавать-то нам нечего»

Владелец бренда одежды PIVOVAROFF WEAR, казанский предприниматель Сергей Пивоваров рассказал «Реальному времени», что группа селлеров из Татарстана планирует собрать документальные подтверждения потерь от атак БПЛА на склады Wildberries и обратиться с коллективным судебным иском к маркетплейсу. На сегодня, по его словам, общая сумма ущерба продавцов, которые намерены отстаивать свои права на возмещение в суде, превышает 1 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По оценкам экспертов, в частности, по данным Data Insight и Forbes, в результате атак беспилотников на склады Wildberries в июле — августе 2026 года ущерб селлеров достиг 355—436 млрд рублей, потери маркетплейса — 223,1—278,9 млрд, а совокупный ущерб составил 600—800 млрд. При этом 7 июля, за 11 дней до первой атаки БПЛА на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, платформа добавила в оферту пункт об освобождении от ответственности перед продавцами за ущерб от терактов и атак БПЛА.

Комментируя последствия журналистам, Татьяна Ким заявила, что атаки дронов являются обстоятельством непреодолимой силы, поэтому компания не обязана возмещать предпринимателям такие потери.

Правда, маркетплейс анонсировал ряд мер поддержки, в частности:

выплаты селлерам с минимальными оборотами (говорилось о том, что их получили 88 тыс., а позднее — 97 тыс. селлеров, суммы возмещения не указывались);

отсрочки по кредитам и займам «WB Банка» до 6 месяцев;

скидки на хранение в течение 45 дней, бесплатные транзитные поставки товаров;

промобонусы для продвижения товаров, лимиты овердрафта;

кредитные каникулы до октября.

Пивоваров считает предложенные маркетплейсом меры поддержки недостаточными и неэффективными:

— Нам предлагают промобонусы, 90% которых можно списать на внутреннюю рекламу. Но, учитывая, что товар сгорел, а у нас сгорело 95% товара, зачем нам эта реклама? Продавать-то нам нечего.

Удар за ударом

Сергей Пивоваров рассказал «Реальному времени», что на текущий момент потери предприятия оцениваются в 107 млн рублей, и эта оценка, вероятнее всего, не окончательная.

— Насколько я знаю, российское правительство предусмотрело для пострадавших селлеров налоговые каникулы, но для нас пока это не более чем новость, потому что получить их можно только на основании документов, выданных маркетплейсом, и только если предприятие удовлетворяет ряду условий. Еще до того, как было объявлено о возможности получить налоговые каникулы, Wildberries выдал нам справку о потерях, с которой мы обратились в налоговую инспекцию, но там сказали, что по ней нам ничего не полагается. А мы на сегодня не смогли заплатить налоги за последний квартал.

Пивоваров высказал сомнение в том, что сможет доказать право на налоговые каникулы по завершении подсчета потерь, поскольку их предоставят лишь при условии, что у селлера пострадал товар на сумму, превышающую 5% годового оборота. Но если считать потери будет маркетплейс, говорит он, то его данные вряд ли совпадут с данными пострадавших продавцов:

— Буквально на днях Wildberries опубликовал в личных кабинетах отчеты по каждому пострадавшему складу со списками и количеством сгоревших товаров. Их список не просто не «бьется» с нашими подсчетами — по нашим оценкам, потери в 5 раз больше! С их подсчетами у нас нет шансов получить отсрочку по уплате налогов. А общая сумма налогового платежа на сегодня — в районе 7 млн рублей, и следующий налоговый период не за горами.

Не согласен он и с тем, что маркетплейс отказывается нести ответственность, ссылаясь на непреодолимую силу обстоятельств. Если после удара по складу возник пожар, рассуждает он, то надо разбираться в том, что было сделано владельцами склада, чтобы этот пожар локализовать и сохранить чужое имущество.

Если после удара по складу возник пожар, рассуждает он, то надо разбираться в том, что было сделано владельцами склада, чтобы этот пожар локализовать и сохранить чужое имущество. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще один удар, который получили селлеры, говорит Пивоваров, — недавний отказ маркетплейса от тарифа, при котором за дополнительные 2% от комиссии селлер мог осуществлять ежедневный вывод поступлений от продаж:

— Это нас очень сильно спасало. Мы получали ежедневный денежный поток, оборачиваемость средств была высокой — это позволяло лучше планировать деятельность. После атак БПЛА и пожаров на складах эту возможность убрали. А сейчас маркетплейс нарушает условия оферты, согласно которым после «команды» о выводе денег они должны поступить на мой счет в течение 7 рабочих дней. Например, я вывел деньги 17 августа, они должны были поступить мне 24—25 августа, а пришли на неделю позднее. При этом маркетплейс никто не штрафует, тогда как селлера маркетплейс наказывает мгновенно: ты что-то неправильно сделал — и сразу получил штраф, деньги списались.

Что не сгорело, то потерялось?

Пивоваров также рассказал изданию, что убытки от сотрудничества с маркетплейсом его бизнес начал нести еще до атак на склады. Выяснилось это в результате аудита личного кабинета бренда, проведенного независимой специализированной компанией:

— Выяснилось, что мы потеряли еще примерно 16 млн на логистике. Весной 2026 года с логистикой появились проблемы у многих селлеров — маркетплейс начал массово предъявлять претензии, что мы неправильно указываем габариты товаров. Кроме того, маркетплейс потерял наших товаров примерно на 59 млн рублей. Мы полагали, что эти товары находятся на складах, но аудиторы выявили, что очень много товаров находится в пути. Однако в пути товары обычно находятся максимум 7 дней — едут к покупателю или возвращаются от покупателя, а эти товары были «в пути» от нескольких месяцев до нескольких лет. Мы предполагаем, что так могут прикрывать потери товаров. Стоимость потерянного товара маркетплейс обязан возместить покупателю, а если товар «в пути», возмещать не надо.

Пивоваров говорит, что его компания обращалась к маркетплейсу с официальной претензией относительно потерь, но Wildberries признал потери только на 660 тыс. рублей. Сейчас, по его словам, юристы фирмы готовят соответствующий иск.

«Перезапускать бизнес пришлось с начала»

О потерях и практически «нулевой» поддержке бизнеса говорят и другие татарстанские селлеры. Сооснователь бренда мусульманской женской одежды VEIL Рустам Кашапов рассказал изданию, что на складах платформы, по оценке компании, сгорело 80% всего ее товара. А наверстать потери сейчас не получается:

— Из-за того что маркетплейс стал задерживать оплаты, а закупать материалы, платить работникам было не из чего, мы почти месяц не работали. У нас возникли кассовые разрывы, и только сейчас потихоньку начали приходить хоть какие-то деньги. Перезапускать бизнес пришлось практически с начала, с малых объемов. До атак на склады мы в месяц продавали 2—3 тысячи единиц продукции при цене одного платья 2—3,5 тыс. рублей. Сейчас у нас товара очень мало. То, что осталось, мы продаем, пытаемся вытащить какие-то деньги. Это сложно, ведь весь сбыт у нас был заточен именно под маркетплейс, поскольку наша целевая аудитория разбросана по всей России.

Он говорит, что никаких страховок, компенсаций, налоговых послаблений его компания пока не получила, напротив, уже пришлось давать налоговикам объяснения о причинах падения зарплат работников, а они прозрачны: нет товара, нет сбыта — нет средств на производство. И единственный ободряющий момент на этом фоне — компании пока что удалось закрыть налоговую задолженность.

Основатель бренда мужской одежды GANZEL Ильшат Чарыкулыев рассказал, что компания оценивает убытки от атак БПЛА по складам Wildberries более чем в 20 млн рублей.

— Мы были вынуждены почти полностью остановить производство. Был запланирован большой объем одежды «осень-зима», но сейчас мы только пытаемся восстановить работу. Это сложно. Ни компенсаций, ни страховок, ни налоговых каникул мы не получили. Поэтому сейчас мы наладили выпуск продукции в объеме 20—30% от прежнего.

Он отметил, что продавцы не могут самостоятельно застраховать товар, который они доверяют маркетплейсам, а условия страховки, которые Wildberries предложил им после атак БПЛА на склады, для них разорительны:

— За страховку надо заплатить до 5% от выручки — это ощутимая для нас сумма.