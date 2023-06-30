Сотрудники «ТАИФ-НК» провели благотворительную акцию по сбору макулатуры

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

535 кг бумаги и 95 кг картона собрали работники АО «ТАИФ-НК» во время благотворительной акции в поддержку приюта бездомных животных «Хвостики». Инициаторами мероприятия выступили сотрудники отдела окружающей среды. Они первыми собрали около 60 кг макулатуры, показав тем самым пример своим коллегам.

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— Сегодня мы проводим благотворительную акцию среди сотрудников нашей компании. Всю макулатуру сдадим в специализированную организацию, а на все вырученные средства планируем приобрести корм, а также медикаменты для бездомных животных. Дело в том, что зимой актив «ТАИФ-НК» ездил в приют «Хвостики» чистить снег и очень проникся судьбой брошенных кошек и собак. Им нужно немного ласки, любви, и в то же время животных необходимо кормить и лечить. Владельцы приюта заботятся о питомцах практически за свой счет. А без сторонней помощи содержать приют очень проблематично, — говорит Алена Мухарникова, инженер-эколог АО «ТАИФ-НК».

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Пункт по сбору макулатуры расположился в Татарстанском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина, с которым АО «ТАИФ-НК» связывают многолетние дружеские отношения.



Воспитанники кадетского корпуса, узнав о том, что на территории учебного заведения принимают макулатуру, сразу же подключились к благотворительной акции. Учащиеся перебрали свои старые тетради, ненужные книги, газеты и журналы — вышло несколько больших коробок с бумажным мусором.

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

— Переработка имеющихся бумажных отходов — лучшее решение для сохранения природы. Для производства бумаги вырубают леса. По подсчетам специалистов, 100 кг макулатуры спасают одно дерево, — говорит воспитанник кадетского корпуса Николай Мокеев.



— Газетная и офисная бумага, картонные коробки и старые книги, применяемые в качестве вторичного сырья, не только сохраняют экологию планеты, но и способствуют существенной экономии энергетических и водных ресурсов. — добавляет его одноклассник Ярослав Бригаднов. — Вдвойне приятно, что мы можем тоже внести свой вклад в сохранение природы и помочь бездомным животным.

Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Сотрудники АО «ТАИФ-НК» сдавали макулатуру с неменьшим энтузиазмом. Инженер-сметчик Венера Жаданова вместе с сыновьями Артуром и Артемом собрали 28 кг офисной бумаги, картона, книг и школьных тетрадей. Собирали макулатуру ни один день.



— Нам небезразлична судьба «Хвостиков». У нас тоже дома живут и кошка, и попугайчик. У старшего сына — собака. Мы очень любим животных, поэтому с большим желанием приняли участие в благотворительной акции. Хочется, чтобы бездомные животные ни в чем не нуждались, — сказала Венера Жаданова.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: Эльвира Салимова/realnoevremya.ru

Всего в этот день в акции приняли участие несколько десятков человек, было собрано более 600 кг макулатуры. Напомним, это не единственная акция, которую проводят сотрудники АО «ТАИФ-НК» по сбору макулатуры. В прошлом году нефтепереработчики организовали масштабную акцию «Бумажный батл». На вырученные от сдачи макулатуры средства работники предприятия приобрели голубые ели. Сосновые деревья были высажены в центре города на площади Лемаева.

Лилия Егорова, фото Эльвира Салимова/realnoevremya.ru