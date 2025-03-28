Максим Новиков про производство КОГГ: «Перепробовали множество вариантов, но…»

Фото: Динар Фатыхов

Генеральный директор и специалисты АО «ТАИФ-НК» о том, как пришла идея вместо дорожного битума производить специальный продукт для металлургов, о том, как выяснилось, что нужной технологии в мировой отрасли не оказалось и пришлось брать научно-прикладные изыскания в свои руки, а также о том — есть ли предел совершенству и глубине переработки нефти. Подробности — в репортаже «Реального времени» с нового производства одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны.

«Создавая будущее»

На несущих конструкциях установки производства концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона журналистов «Реального времени» и телеканала «Новый век» встретил плакат, на котором на фоне фото гордости нефтеперерабатывающей компании «Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти» красовалась надпись: «Создавая будущее». И здесь же нас встретил генеральный директор компании Максим Новиков.

— Действительно, КГПТО — это будущее. Будущее всей глубокой переработки нефти. На сегодняшний момент нами, благодаря новым производствам АО «ТАИФ-НК» уже достигнут отбор светлых нефтепродуктов из каждой тонны сырья — свыше 90%, а в отдельные периоды и 95% (по этому показателю АО «ТАИФ-НК» — лидер в России, — прим. ред.). Но даже после переработки на КГПТО есть небольшой остаток (у большинства нефтеперерабатывающих предприятий он гораздо больше). Это нерентабельный, мало востребованный, с низкой ценой продукт так называемый неконвертированный остаток. Перед нами встала задача превратить и этот остаток в качественный конечный продукт, востребованный рынком, — ввел в предысторию вопроса Максим Новиков.

Максим Новиков: «Инновационные производства АО «ТАИФ-НК» — это будущее отрасли нефтепереработки». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сложность задачи определялась характеристиками этого самого остатка — темного нефтепродукта, из которого в процессе всех этапов перегонки — сначала на классических установках, а потом и с помощью КГПТО, максимально извлекались светлые составляющие и на выходе получалась быстро остывающая и приобретающая пастообразное состояние масса — смесь асфальтенов с механическими примесями и небольшим количеством высокомолекулярных смол.

И вот тут возникала проблема, которую и предстояло решить татарстанским нефтепереработчикам: вязкое вещество норовило забить трубопроводы, мешая прокачке, плотной массой вставало в резервуарах. Приобретать его потенциальные покупатели не особо спешили, да и цены в разы ниже стоимости самого нефтяного сырья, еще плюс транспортные расходы… Это не устраивало ни акционеров — Группу компаний ТАИФ, ни само АО «ТАИФ-НК».

Даже после переработки на КГПТО остается так называемый неконвертированный остаток. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Можно было бы утилизировать, но… остро вставал вопрос роста нагрузки на окружающую среду, чего компания, прочно стоящая на пути улучшения показателей экологической эффективности, себе никак позволить не могла. Кроме того, это шло вразрез с политикой максимально эффективного использования сырья — пусть и достаточно тяжелой и высокосернистой татарстанской нефти. Задачу довести глубину переработки до 99%, а извлечение светлых — до 95% на предприятии считают вполне реальной. Более того, остаткам нефтеперегонки после КГПТО с самого начала отводили роль сырья для следующего этапа переработки. Просто планы пришлось немного поменять. На более эффективные и прибыльные.

Владимир Лахомов: «Из остатков сырья после переработки на КГПТО планировали изготавливать битум, но жизнь внесла коррективы». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На самом деле, еще при планировании строительства КГПТО, согласно расчетам, в час должно было оставаться порядка 30 тонн остаточных продуктов. Из них, по проекту КГПТО, планировалось изготавливать битум. Но жизнь внесла коррективы: после запуска КГПТО и полной отладки процессов выяснилось, что остаточный продукт для производства битума оказался малоподходящим, — пояснил журналистам директор Нефтеперерабатывающего завода Владимир Лахомов.

Зато обнаружились свойства, позволяющие этому остатку быть переработанным в гораздо более востребованные рынком высокомаржинальные продукты. Осталось определиться с технологией.

«Никто не смог предложить то, что нас устроило бы…»

Подбор технологии занял довольно много времени. Сначала рабочая группа из специалистов АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» знакомилась с имеющимися готовыми решениями.

— Перепробовали множество вариантов. Сами отправлялись в командировки, привозили сюда и представителей российского машиностроительного бизнеса, и делегатов зарубежных компаний, желавших представить свой потенциал. Но, к сожалению, никто не смог предложить нам то, что нас бы устраивало. Пришлось брать процессы в свои руки и рассчитывать только на себя, — рассказал Максим Новиков.

Ни одна из имевшихся технологий АО «ТАИФ-НК» не подошла. Пришлось создавать собственную. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перебрав всевозможные варианты теории и проработав возможные пути решения в виде проектов, специалисты ТАИФ-НК приступили к физическому воплощению. Не все удалось с первой попытки.

Максим Новиков: «Обуздать процессы и реализовать проект помогли наши партнеры». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы создавали собственный проект углубления переработки нефтяного остатка — остаточного продукта гидрокрекинга гудрона. Пришлось опытным путем подбирать нужные процессы. Это было непросто, — признает генеральный директор АО «ТАИФ-НК». — Было смонтировано множество пилотных установок под разные процессы: были и центрифуги, и фильтрация, и декантирование… но успеха не было. Обуздать процессы и реализовать проект помогли наши партнеры — Инжиниринговый центр «Технохим» и производственное предприятие «Алитер-Акси».

Общественность дала добро

В конце марта 2023 года в Нижнекамске был дан старт общественным слушаниям по реализации нового проекта в нефтепереработке. Это обязательное требование перед строительством промышленного объекта.

Общественные слушания в марте 2023 года проходили в смешанном формате: онлайн и офлайн. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За три недели до момента окончательного обсуждения в формате лицом к лицу, с предварительным уведомлением, материалы по результатам оценки государственной экологической экспертизы по воздействию объекта на окружающую среду, были представлены в свободном доступе на сайтах муниципального района, Росприроднадзора и Министерства экологии и природных ресурсов РТ. В день живого обсуждения, в режимах онлайн и офлайн, на общественные слушания заявились более 200 нижнекамцев.

Выбранная для установки получения КОГГ технология существенно экологичнее чем традиционные УЗК. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Информация о том, что отходы производства КГПТО, которые без дальнейшего углубления переработки, в лучшем случае могли бы стать котельным топливом (мазут) — далеко не самым экологически безопасным, а в худшем — подлежали бы утилизации, что так же не принесло бы пользы природе, можно превратить в полезную и востребованную продукцию была воспринята собравшимися благосклонно. Еще более благосклонно участники слушаний приняли доклад заместителя руководителя отдела экологии ООО «НТЦ «Пожинжиниринг» Галины Кузнецовой, рассказавшей о результатах оценки воздействия проекта на окружающую среду.

Согласно результатам ОВОС, строительство установки практически не отразится на общем экологическом фоне в Нижнекамском районе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С учетом того, что усилия, прилагаемые АО «ТАИФ-НК» в области повышения экологичности производств, уже тогда позволили существенно снизить объемы воздействия на окружающую среду (и без того существенно не дотягивающие до верхней границы ПДК), результаты ОВОС давали реализации проекта зеленый свет. Участники слушаний закрепили решение, единогласно поддержав строительство.

«От идеи до получения ЗОС прошло всего 2 года»

Уже в сентябре 2023 года, когда журналист «Реального времени» впервые оказался на площадке строительства новой установки, было ясно, что времени на ТАИФ-НК даром не теряют: к небу тянулись металлические конструкции, объект постепенно насыщался производственным оборудованием.

Уже к осени 2023 года на площадке узнавались контуры будущей установки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Порядка 95% всего технологического оборудования — это отечественное производство. Подрядные организации — тоже местные, — пояснил на площадке начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Нияз Хамидуллин.

На установке получения КОГГ 95% всего оборудования отечественного производства. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Было принято решение применить уникальный метод тонкопленочного испарения в механическом высокотемпературном вакуумном реакторе. Его отличительными свойствами является то, что перегонка сырья осуществляется в тонкой пленке, которая создается за счет вращения специального ротора внутри реактора. За счет использования вакуума, температура в аппарате относительно невысокая, что позволяет исключить процесс коксования сырья внутри реактора. Данные аппараты с таким аппаратурным оформлением имеются в мире, но они предназначены для переработки более стабильного сырья и именно в такой компоновке в масштабах установки нигде ранее не применялись. Более того, учитывая специфику нефтяного остатка после переработки на КГПТО, наша установка была существенно доработана специалистами ТАИФ-НК. Иными словами, наша установка является уникальной для нефтеперерабатывающей отрасли не только Российской Федерации, но мира, — пояснил Нияз Хамидуллин.

Нияз Хамидуллин: «Наша установка является уникальной для нефтеперерабатывающей отрасли не только Российской Федерации, но и мира». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Учитывая то, что переработка на ТАИФ-НК исчисляется миллионами тонн нефтяного сырья, производительность данной установки может показаться незначительной. Но с вводом в эксплуатацию этой установки решится последняя проблема, связанная с фазовой неустойчивостью неконвертируемого остатка гидрокрекинга гудрона. То есть это будет завершающим шагом, который приведет к стабильной работе всего предприятия в целом, — тогда же, в марте 2023 года, подчеркнул в интервью «Реальному времени» главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Уже во второй половине 2024 года, в режиме пусконаладочных работ, установка дала первую продукцию — вакуумный газойль и концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона, или КОГГ. Строительство объекта было завершено даже с опережением графика.

Алексей Тайманов: «С вводом этой установки, решается последняя проблема, связанная с фазовой неустойчивостью неконвертированного остатка гидрокрекинга гудрона». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Команда отработала очень слаженно в связке с нашим акционером — АО «ТАИФ». Все точки были верно расставлены, выбраны проектировщик и поставщик основного оборудования. Все сработали четко. От идеи до получения заключения о соответствии (ЗОС), прошло всего 2 года. Замечаний нет. Все работает, — подчеркнул уже во время этой встречи в марте 2025 года Максим Новиков.

«Получается, что мы добыли сразу двух зайцев»

В сравнении с основными производствами нефтеперерабатывающей компании, размеры у новой установки — скромные. Но вот эффект от нее и для компании, и для отрасли в целом — впечатляющий.

Проектная загрузка установки КОГГ по сырью — 240 тыс. тонн в год. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Установка — не очень большая. Проектная загрузка по сырью — 240 тыс. тонн в год. На выходе получается от 100 до 120 тыс. тонн КОГГ, а все остальное — вакуумный газойль. По технологии: все, что испаряется в вакуумной среде, — это вакуумный газойль. За счет вакуума он поднимается вверх, конденсируется и по трубопроводам отправляется в резервуары для переработки в автомобильный бензин. А более плотная субстанция в жидком виде опускается на насосы и подается на ленту транспортера, где с помощью водяного охлаждения остывает до 50 градусов, становится плотной и разбивается дробилкой в товарную фракцию КОГГ, — пояснил журналистам Владимир Лахомов. В состав его производства — Нефтеперерабатывающего завода, и включена новая установка.

Дробление готового КОГГ происходит на четырех линиях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в составе установки три реактора. В час они принимают и перерабатывают 30 тонн сырья. КОГГ в буквальном смысле с ленты загружается в грузовой транспорт и отправляется на формирование железнодорожных составов, которых с нетерпением ждут металлурги. Часть КОГГ отгружается в жидком виде в специальные железнодорожные цистерны. Для этого на ТАИФ-НК построена специальная наливная эстакада.

Готовая продукция прямо с линии загружается в грузовые машины и отправляется заказчику. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Металлурги усиленно ищут замену каменноугольному пеку, который получается на коксохимических и металлургических производствах. В связи с тем, что многие производства направлены на повышение эффективности, потребление каменного угля стало сокращаться, из-за чего падает производство каменноугольного пека. Кроме того, этот каменноугольный пек богат бензапиренами, что отрицательно сказывается на экологии. Таким образом, наш КОГГ позволил себе поймать сразу двух зайцев, как для ТАИФ-НК, так и для металлургических компаний, которые используют пеки в качестве связующего для производства анодной и подштыревой анодной масс, — во время экскурсии для представителей СМИ, с улыбкой пояснил директор Нефтеперерабатывающего завода.

Есть и еще один важный эффект — экологический

Во время общественных слушаний говорилось о том, что новое производство не очень увеличит нагрузку на экологию. В итоге результат даже превзошел ожидания. Об этом журналистам рассказал главный специалист — начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

Руслан Валиев: «С точки зрения экологии, эта установка — настоящий прорыв». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С точки зрения экологии, наверное, про этот проект можно говорить часами. Кроме того, что с пуском КОГГ более чем на 75% снижается общий объем образования отходов, наша установка отвечает всем наилучшим доступным на сегодняшний день технологиям. Мы сравнивали с классической установкой замедленного коксования (УЗК) с получением технического углерода: по сравнению с данными процессами, установка КОГГ на порядок эффективнее. Мы достигли очень высоких показателей по глубине переработки нефтяного сырья и, что более важно, извлечению светлых нефтяных продуктов. Объем темных нефтепродуктов сведен к минимальным значениям. А именно такие продукты и приносят вред окружающей среде. Уверен, что с точки зрения экологии, это настоящий прорыв, — рассказал эксперт, не скрывая эмоций.

Использование КОГГ снижает эконагрузку и в регионах большой металлургии. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но и это еще не весь эффект.

— Здесь мы выжимаем максимально светлые нефтяные продукты и получаем очень экологичный продукт для металлургов. Если сравнивать наш КОГГ с каменноугольным пеком: при использовании КОГГ в качестве связующего анодной массы при производстве алюминия выбросы бензопиренов ниже в десять и более раз. А это сильный канцероген. Иными словами, в регионах, где расположены металлургические объекты, использующие КОГГ вместо обычного пека, выбросы вредных веществ будут в разы ниже, — продолжил говорить о достижениях нового производства с точки зрения экологии Руслан Валиев.

Содержание серы в КОГГ так же в разы ниже, чем в известных аналогах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Кроме этого, в силу того, что после процессов на КГПТО, большая часть серы уже извлечена, на входе в сырье содержание этого вещества в разы меньше, чем у других схожих по задачам продуктов. Здесь содержание серы 2,5—2,8%, что намного меньше, чем у альтернативных продуктов. Это очень важные экологические моменты, — дополнил подчиненного Максим Новиков.

Плюс экономика

Бизнес должен приносить прибыль — это закон экономики. Больше прибыли — выше заработная плата сотрудников, больше налоговых отчислений, больше возможностей для повышения уровня и качества жизни населения, а также для дальнейшего совершенствования производств.

Ноябрь 2024 года. На площадке международного форума «РОСТКИ», продукция АО «ТАИФ-НК» вызывает большой интерес. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Низкомаржинальный продукт на ТАИФ-НК научились перерабатывать в ценное сырье и востребованный продукт, уже получивший высокую оценку металлургов и не задерживающийся на производстве. Отгрузка идет постоянно. А это — прибыль.

Но и это еще не все. Уникальные технологические наработки — продукт интеллектуальной деятельности специалистов татарстанского нефтеперерабатывающего предприятия.

— И на сам продукт — КОГГ, и, конечно, на оборудование, на котором он производится, и на технологию в целом нами была подана заявка в Роспатент. Уже пройдены все необходимые экспертизы, и на настоящий момент нами получены патенты, — отметил в беседе с журналистами генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Октябрь 2023 года — посещение экспозиции АО «ТАИФ-НК» в рамках визита в Татарстан президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Столь эффективные решения не должны лежать мертвым грузом — уверены в компании. Здесь готовы делиться наработками.

— Группа компаний ТАИФ и ТАИФ-НК всегда открыты к диалогу для совместного развития и улучшения качественных характеристик нефтепродуктов. Почему бы и нет? Но на условиях взаимовыгодного сотрудничества. Мы о своей технологии заявляли и на российском уровне — на специализированных форумах, без утайки рассказываем — чего добились, показываем наши результаты также и за рубежом. Естественно, компании проявляют повышенный интерес, приезжают к нам, знакомятся с производством. Здесь были представители уже многих компаний. Идут переговоры. Все взвешивают за и против. Естественно, многие привыкли работать по процессам, отлаженным еще с прошлого века, и с некоторой настороженностью смотрят на наши успехи. Но ничего страшного — это временное явление, — уверен Максим Новиков.

«Есть ли предел совершенству? Конечно, нет!»

Казалось бы, практически достигнута верхняя планка и развиваться в современной нефтепереработке больше некуда. Но только не в Группе компаний ТАИФ. Это подтвердил и генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Максим Новиков: «Уже готова пилотная установка для получения нового продукта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Есть еще один продукт, который можно получить. И с еще большей добавленной стоимостью. Более того — уже даже пилотная установка готова и получены образцы. Сейчас рассматриваем возможности воплощения технологии в промышленном масштабе, — признался Максим Новиков в ответ на вопрос — «все ли вершины современной нефтепереработки компанией уже достигнуты». И добавил: — Есть ли предел совершенству? Конечно нет! Чем больше погружаешься в производственные процессы, узнаешь — что нужно миру, особенно когда в команде рядом есть идейные люди, всегда будет движение вперед.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

На просьбу приоткрыть завесу тайны над новым направлением, в котором сейчас кипит работа, он ответил так:

— Все, что сейчас могу сказать — речь идет об отработанной угольной добавке, используемой в процессах на КГПТО. До недавнего времени она считалась неким неликвидным продуктом. На ее основе, мы получили новый продукт, который обещает быть очень востребованным рынком и иметь для нас большую рентабельность. Но… Пока проект в проработке, воздержимся выкладывать все карты на стол. Пусть за нас, как это было всегда, говорят конкретные результаты.

Сейчас АО «ТАИФ-НК»готовится достойно представить свои успехи и наработки на Татарстанском энергетическом форуме. Который состоится уже в начале апреля на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Продукция новой установки там также будет представлена.