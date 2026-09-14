«Нам понравилось в Казани»: в столице Татарстана стартовал Кубок генпрокурора РФ

Церемония открытия турнира по стрельбе из лука прошла с участием высоких гостей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартовали Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора России. В турнире принимают участие около 600 юных спортсменов из более чем 40 регионов страны. В этот же день в столице Татарстана провели официальную церемонию открытия Центра по стрельбе из лука с участием генпрокурора РФ Александра Гуцана, раиса республики Рустама Минниханова и министра спорта страны Михаила Дегтярева. Подробности — в репортаже «Реального времени».

В Казани открыли комплекс для лучников и турнир на Кубок генпрокурора РФ

— Сегодня у нас особенный день, — с такой фразы на церемонии старта Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора России начал приветственную речь Александр Гуцан.

Рабочая неделя в Татарстане началась с открытия крупнейшего в стране крытого комплекса для подготовки лучников. Общая площадь здания составляет 6 214,4 кв. м, пропускная способность комплекса достигает 400 человек в день. Зал с искусственным покрытием предназначен для тренировок на олимпийской дистанции 70 метров, а сам лукодром рассчитан на проведение чемпионатов России и международных турниров по правилам Международной федерации стрельбы из лука.

Затем торжественные мероприятия перенеслись на «Ак Барс Арену», где генпрокурор РФ Александр Гуцан, раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Михаил Дегтярев дали старт турниру по стрельбе из лука. Соревнования в этом году проводятся в юбилейный, пятый раз в истории.

Генпрокурор РФ назвал турнир «надежной путевкой в большой спорт» и кузницей кадров для национальной сборной. Гуцан отметил, что соревнования перестали быть просто состязанием, и удостоил Казань комплиментов.

— Нас вновь встречает солнечная, гостеприимная Казань. Город со спортивным характером. Впереди насыщенная неделя соревнований. Не сомневаюсь, что каждый выложится и покажет максимальный результат. Никто, кроме вас самих, не знает цену идеального выстрела. Просто верьте в себя и идите вперед! Не бойтесь промахов, в спорте нет проигравших, а есть те, кто получил бесценный опыт на пути к заветному пьедесталу. Это настоящая школа мастерства и твердости. Удачи на этих соревнованиях! Пусть ваши стрелы попадут в точные десятки! — пожелал генпрокурор России Гуцан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего в турнире в Казани примут участие 585 спортсменов из 48 регионов России, которые разыграют 32 комплекта наград в дисциплинах классического и блочного лука. Впервые на соревнования заявились представители Амурской области, а также приехали участники из Ингушетии.

Сам турнир проводится с 2022 года, когда его запустили в честь 300-летия прокуратуры в России. Ранее, до Татарстана, эти соревнования проходили на стадионе «Лужники» в Москве и арене «Фишт» в Сочи.

Минниханов напомнил об Играх кочевников — 2028

Следом выступил министр спорта России Михаил Дегтярев, который подчеркнул важность нынешних соревнований. Глава ведомства напомнил, что совсем недавно российских лучников вернули на международные соревнования, причем под своим флагом и с гимном. После он сразу же отправился во Дворец водных видов спорта проверить готовность объекта к чемпионату России по плаванию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своей речи акцентировал внимание на важности для республики этого вида спорта. По его словам, стрельба из лука является частью национальных традиций, а новый лукодром станет базой для подготовки будущих чемпионов сборной России.

— Сегодня наша столица Татарстана принимает лучших лучников России. Около 600 юных спортсменов из разных регионов страны приехали сюда, чтобы показать свое мастерство, волю к победе и характер. Для многих народов, живущих на нашей российской земле, и в частности для татарского народа, стрельба из лука всегда была органичной частью культуры, семейных традиций и национальных состязаний, — сказал Минниханов на церемонии открытия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Глава республики также отметил, что участники нынешнего Кубка должны будут составить основу российской команды на Играх кочевников, которые пройдут в Татарстане в 2028 году.

— Это знаковые события для республики и всей нашей страны. Здесь будут тренироваться будущие чемпионы, вырастать новые поколения спортсменов, которые будут представлять нашу страну на самых престижных стартах. Убежден, спортсмены, которые сегодня участвуют в Кубке генерального прокурора, станут основой сборной России и будут представлять нашу страну на международной арене, в том числе на Играх дружбы, которые пройдут в Татарстане, в России в 2028 году, — добавил раис Татарстана.

После него слово снова дали Гуцану, который объявил турнир официально открытым, а затем поле «Ак Барс Арены» заняли хедлайнеры церемонии. Вначале перед зрителями выступила Клава Кока, которую сменил Niletto, полюбивший приезжать в Казань на различные торжественные мероприятия.

«Нам понравилось в Казани»

По окончании церемониальной части спортсмены вышли на пристрелочную тренировку. В самом конце занятия корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с председателем Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манхановым. Функционер приехал на турнир не один, а со своим сыном, участником мужских соревнований, но все же нашел время ответить на несколько важных вопросов.

— В прошлом, 2025 году мы впервые провели Кубок генерального прокурора РФ в Казани, на «Ак Барс Арене», и нам очень понравилось проведение этого мероприятия. Мы решили продолжить эту традицию, хотя в целом стараемся менять города. В этом году мы вернулись в Казань, и мы этому очень рады. Тем более что сегодня здесь открылся и Центр стрельбы из лука, — отметил Манханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С учетом того, что российские лучники возвращаются на международную арену, будет ли продолжаться турнир?

— Да, конечно. Мы надеемся, что будем также продолжать сотрудничать с Генеральной прокуратурой. Это знаковое мероприятие, для нас это самое масштабное мероприятие года для юношеского состава. Считаю, это дает положительный эффект не только для самих стрелков, но и в целом для отношения детей, понимания того, что такое прокуратура России, какие цели она перед собой ставит. Ребята просто чувствуют заботу о них и с удовольствием выступают в этих соревнованиях.

— Как оцените перспективы российских спортсменов при возвращении на международную арену?

— Я думаю, медали будут. У нас есть девушки, наши серебряные призеры Олимпийских игр, они в строю, у нас есть ребята, которые побеждают и среди мужчин. У нас есть трехкратная чемпионка Европы Нуриниссо Махмудова, которая также здесь присутствовала на открытии. Сегодня перед ними выступила олимпийская чемпионка Елена Осипова, которая сказала напутственные слова нашим молодым спортсменам. Это были очень сильные слова, что каждый может себя проявить и достичь высоких результатов, — заявил Манханов «Реальному времени».

Кубок генпрокурора РФ по стрельбе из лука продлится в Казани с 14 по 18 сентября. Все желающие смогут посетить соревнования абсолютно бесплатно. Церемония награждения победителей и официальное закрытие турнира состоится в пятницу, 18-го числа.

1 / 47 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов