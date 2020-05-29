Рустам Минниханов поздравил работников ТАИФ-НК с Днем химика

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии профессионального праздника — Дня работников химической промышленности — президент Татарстана посетил ПАО «Казаньоргсинтез», где состоялась видео-конференц-связь с ведущими нефтехимическими предприятиями республики. В онлайн-мероприятии принял участие генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Рушан Шамгунов.

Глава республики Рустам Минниханов поблагодарил работников отрасли за плодотворный труд и большой вклад в развитие экономики Татарстана.

— Добрый день, наши ветераны, руководители наших нефтехимических производств, сотрудники, студенты, аспиранты — все, кто так или иначе связан с химией и нефтехимией. Республика Татарстан — это ведущий центр страны по химии и нефтехимии. И, конечно, День химика для нас праздничный день, который мы всегда проводили очень торжественно. Мы нашли такую хорошую форму: День химика проходил в Нижнекамске. Все равно Нижнекамск — это некая концентрация наших крупных химических производств. К сожалению, ситуация с коронавирусом в этом году нас ограничила в проведении такого мероприятия. Но я искренне благодарен всем вам! Самое главное в этом — люди, профессионалы, — заявил Рустам Минниханов.





Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, ТАИФ-НК остается одним из ведущих предприятий нефтехимической отрасли страны, динамично развивающимся по всем направлениям деятельности. Компания на протяжении многих лет обеспечивает республику высококачественными продуктами нефтепереработки.

Развивая производственные мощности, оптимизируя труд на предприятии, АО «ТАИФ-НК» соблюдает основополагающие принципы и права в сфере труда, выплачивая работникам достойную заработную плату, стимулирует труд своих работников, реализуя широкий перечень социальных льгот, гарантий и компенсаций.

Созданная и постоянно развиваемая в АО «ТАИФ-НК» система социальной защиты способствует привлечению в компанию квалифицированных специалистов, снижает текучесть кадров, укрепляет корпоративный дух и является основой успешной производственной деятельности. ТАИФ-НК относится к числу крупных российских бизнес-сообществ, для которых социальная ответственность и благотворительность являются приоритетной составляющей.

Компания принимает активное участие в реализации комплексных социально-экономических программ Нижнекамска и Республики Татарстан. В приоритете — реализация жилищных программ, помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями здоровья, поддержка культуры и спорта. Участие ТАИФ-НК в городских мероприятиях и республиканских акциях «Помоги собраться в школу», «День города», «Сабантуй» и многих других всегда отличается высокой вовлеченностью и организованностью.

Девиз «Сила во благо» объединяет Группу компаний ТАИФ и точно отражает миссию — напрямую способствовать улучшению состояния экономики, социальной сферы Республики Татарстан и благополучию его жителей.

