Автомобильный бензин АИ-92-К5 «ЭКО» от АО «ТАИФ-НК» — победитель конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана»

Фото: Руслан Ишмухаметов

В Казанской ратуше по традиции, которой уже более 20 лет, под Новый год подвели итоги и наградили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в рамках Всероссийского конкурса-программы «100 лучших товаров России — 2024».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Любимое выражение нашего раиса — Рустама Нургалиевича: «Всегда должна быть конкуренция, чтобы люди и компании не останавливались в развитии, а всегда стремились к развитию в качестве, в цене, в объемах, в ассортименте на благо республики и России в целом». И сегодня здесь собрались лучшие! Татарстан является лидером в производстве товаров в масштабах России. И подтверждение тому 20%-ный рост экспорта товаров из Татарстана в зарубежье. Это яркое подтверждение тому, что наши товары славятся качеством, ассортиментом, ну и ценой, — подчеркнул вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

И именно Олег Коробченко первым вручал награды лучшим из лучших в номинации «Продукция производственно-технического назначения», где диплома победителя было удостоено АО «ТАИФ-НК».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Мы постоянные участники и неоднократные победители конкурса. В этом году выдвигали три наших продукта: топливо для реактивных двигателей с повышенной устойчивостью к низким температурам, концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона (КОГГ) — эти два продукта получили дипломы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». А лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» признан брендированный автомобильный бензин марки АИ-92-К5 «ЭКО». Экологичный, обеспечивающий лучшее сгорание, обладающий моющими свойствами и повышенным КПД, экономичный, он уже два года успешно реализуется во всей сети фирменных заправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» и нашел своего покупателя, — отметил позже в интервью «Реальному времени» представлявший компанию на церемонии главный технолог АО «ТАИФ-НК» Алексей Тайманов.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

ООО «ТАИФ-НК АЗС» также оказалось в числе победителей конкурса в номинации «Услуги для населения». Диплома победителя был удостоен и еще один партнер

«ТАИФ-НК» — компания «ТАИФ Смазочные материалы».

Всего на участие в конкурсе в этом году было заявлено 432 наименования продукции и услуг от 213 организаций и мастеров республики. Звания лауреата удостоены только 164 из них.

— Импорт в Россию в последние годы серьезно снизился, и необходимо активно занимать освободившиеся позиции. Высококачественных отечественных товаров становится все больше. Нам как организаторам конкурса приходится непросто — нужно выбирать самых достойных. Но мы справляемся. Конечно, вкусы и покупательские предпочтения у всех разные: кто-то хочет израильское, кому-то милее китайское. Но я уверен, что лучшее — это «made in Tatarstan» (сделано в Татарстане), — подчеркнул председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», председатель оргкомитета конкурса Шамиль Агеев.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Итоги конкурса 2024 года подведены. А его участники уже готовят заявки на 2025-й. По словам Алексея Тайманова, «ТАИФ-НК» не исключение. Но отметил, что раскрывать, какие именно продукты нефтепереработчики будут выдвигать на соискание, пока преждевременно.

Арсений Фавстрицкий