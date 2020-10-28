Новости промышленности

17:05 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

ТАИФ-НК сохранил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших компаний России

16:48, 28.10.2020 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
ТАИФ-НК сохранил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших компаний России
Фото: АО «ТАИФ-НК»

Аналитические агентства подвели итоги 2019 года и опубликовали рейтинги крупнейших компаний России, согласно которым АО «ТАИФ-НК» сохранило свои лидирующие позиции.

По версии журнала Forbes, компания занимает 41-е место среди 200 крупнейших частных компаний России. По данным аналитиков рейтингового агентства «Эксперт 400», среди 400 крупнейших компаний России ТАИФ-НК занял 75-е место.

Среди 600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции в рейтинге «RAEX-600» нефтеперерабатывающее предприятие находится на 74-й позиции.

АО «ТАИФ-НК» — современный нефтеперерабатывающий комплекс Республики Татарстан, входящий в состав Группы компаний ТАИФ. Акционерное общество объединяет нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов и Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. Ассортимент производимых компанией нефтепродуктов включает свыше 30 наименований. Основные виды выпускаемой продукции — это дизельное топливо, нафта, автомобильный бензин, авиакеросин и сжиженные легкие углеводороды.

В 2019 году компания переработала 8,3 млн тонн нефтегазового сырья. Глубина переработки нефтяного сырья составила 73,4%.

ПромышленностьНефтехимия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем