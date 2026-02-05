«У нас есть хорошие планы по взаимному сотрудничеству»

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин впервые посетил АО «ТАИФ-НК»

Фото: Альберт Муклоков

«С «ТАИФ-НК» у нас налажено конструктивное взаимодействие. Компания активно занимается вопросами экологии и зеленой дипломатии», — похвалил нефтепереработчиков во время рабочего визита в Нижнекамск министр экологии и природных ресурсов Татарстана Азат Зиганшин. Глава ведомства запустил в городе Закамскую испытательную лабораторию и посетил ключевые промышленные предприятия. В «ТАИФ-НК» министру показали современные локальные очистные сооружения и рассказали о реализации экологических проектов.

Замкнутый водооборотный цикл

В Нижнекамск министр экологии Азат Зиганшин прибыл с несколькими важными миссиями: открыть Закамскую испытательную лабораторию центра анализа и технических измерений по РТ, провести рабочее совещание с участием властей, экологов и промышленников, а также ознакомиться с деятельностью предприятий в сфере охраны окружающей среды.

— Нижнекамский промышленный узел — флагман экономики. В единую санитарно-защитную зону входят 116 предприятий. Среди них такие крупные, как «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК» и ТАНЕКО. За последние восемь лет в природоохранные мероприятия Татарстана вложено порядка 107 миллиардов рублей. Из них 74 миллиарда — это средства наших предприятий. Не могу не отметить единую систему контроля атмосферного воздуха. Минэкология имеет пять стационарных постов на территории г. Нижнекамска. Плюс к этому имеется десять стационарных объектов по передаче данных от наших промышленных предприятий. Семь из них — это «Нижнекамскнефтехим», два — «ТАИФ-НК», один — ТАНЕКО. Эти данные в онлайн-режиме всегда доступны министерству, мы можем владеть объективной информацией по состоянию воздуха, — отметил Азат Зиганшин.

Нижнекамский промышленный узел — флагман экономики, отметил Азат Зиганшин. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Вопросы бережного отношения к окружающей среде всегда были и есть в фокусе внимания руководства «ТАИФ-НК». В этом министр экологии убедился лично во время своего рабочего визита на предприятие. Азат Зиганшин в сопровождении руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяза Шакирова и главы Нижнекамского района Радмира Беляева осмотрел локальные очистные сооружения. Ежечасно они могут перерабатывать 500 м3 сточных вод, а в пиковые и паводковые периоды — до 600 м3. Степень очистки доведена практически до 99,99% — что позволяет вновь использовать воду в технологических процессах.

Подробно о технологии очистки промышленных стоков рассказал начальник цеха №09 НПЗ Руслан Валеев.

Подробно о технологии очистки промышленных стоков рассказал начальник цеха Руслан Валеев. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Первый блок механической очистки избавляет стоки от различного мусора, песка и большей части нефтепродуктов, которые разделяются путем отстаивания. Второй блок физико-химической очистки очищает стоки от более мелких частиц взвешенных веществ и дополнительно снижает содержание нефтепродуктов путем обработки в специальных аппаратах — флотаторах, с применением поверхностно-активных веществ. Третий блок — мембранный биореактор — самый важный этап. Здесь особые микроорганизмы в буквальном смысле поедают оставшиеся нефтепродукты, далее очищенные стоки фильтруются на мембранах ультрафильтрации. Затем уже полностью очищенная вода проходит через процесс обессоливания и вновь готова к использованию в технологическом режиме производственного комплекса. При этом образующийся в процессе обессоливания соляной раствор закачивается в недра на глубину порядка 1,8 километра, исключая негативное воздействие на оборудование и окружающую среду, — рассказал Руслан Валеев.

За несколько лет эксплуатации локальных очистных сооружений, с 2017 по 2025 год, на предприятии было очищено более 15 миллионов кубических метров воды. Это в 1,25 раза превышает объем воды систем озер Кабан.

С 2015 по 2025 год на предприятии было очищено более 15 миллионов кубических метров воды. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Очистные сооружения «ТАИФ-НК» впечатляют. Здесь полностью завершена работа по замкнутому циклу очистки сточных вод с нефтяными примесями. Вода полностью возвращается в производство. И, как говорят, по качеству даже лучше, чем из Камы, — поделился впечатлениями мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Охрана атмосферного воздуха

Большую работу компания проводит в сфере охраны атмосферного воздуха. С 2014 по 2025 год количество выбросов загрязняющих веществ снизилось с 16 до 8 тысяч, или на 49,38%. Реализован ряд мероприятий, позволяющих значительно снизить сброс на факельные установки и вернуть газы в производство. В 2022 году на НПЗ введена в эксплуатацию первая станция автоматизированного мониторинга выбросов (АСМВ). До 2028 года АСМВ планируется оснастить все производства.

Сегодня «ТАИФ-НК» имеет необходимые комплексные экологические разрешения (КЭР) на все пять объектов первой категории. На границе и внутри экологической зоны Нижнекамского промышленного узла работают две автоматические станции мониторинга загрязнения воздуха: в селе Прости и поселке Строителей. В режиме реального времени они контролируют качество атмосферного воздуха. Все данные передаются в Министерство экологии. За период работы станций нарушений по качеству атмосферного воздуха не выявлено.

— Совместная работа с предприятиями и надзорными органами приносит значительные плоды. В последние годы выбросы вредных веществ от стационарных источников уменьшились более чем на 41%, а количество обращений граждан по экологическим вопросам сократилось в 145 раз. Ранее, в период социологических исследований 2017—2018 годов, одной из главных проблем были экология и неприятные запахи. Сегодня проблематика экологии не входит в топ-10 актуальных вопросов в Нижнекамске, — отметил Радмир Беляев.

Большую работу компания проводит в сфере охраны атмосферного воздуха. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Утилизация отходов

Отдельного внимания заслуживает деятельность «ТАИФ-НК» в области обращения с отходами производства. На предприятии организовано селективное накопление отходов в специально оборудованных местах, исключающих загрязнение окружающей среды. Доля отходов, направляемых на утилизацию или обезвреживание, составляет более 95%.

Значимым событием в сфере экологии в 2025 году стал ввод в эксплуатацию установки переработки гудронов — производства концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона, или КОГГ. Благодаря ей нефтепереработчики полностью ушли от производства мазута — не самого экологичного вида топлива. Его перерабатывают в светлые, высококачественные нефтепродукты, соответствующие самым строгим требованиям. Проект принес победу «ТАИФ-НК» в республиканском конкурсе «Эколидер-2025».

«ТАИФ-НК» в 2025 году стал победителем в номинации «Лучший проект в сфере экологической безопасности». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Остаток, который образуется в процессе гидрогенизационной переработки гудрона, представляет собой концентрат асфальтенов — это очень специфический продукт. Он обладает агрегативной неустойчивостью и склонен к осаждению в трубопроводах и резервуарах. Это бич всех генерационных процессов переработки тяжелых остатков. И вот впервые в мире — это не пустые слова — нами была разработана с нуля, начиная с лабораторной установки, технология, которая превращает этот осадок в востребованные продукты для алюминиевой промышленности. Этот проект стал победителем в номинации «Лучший проект в сфере экологической безопасности» в 2025 году, — подчеркнул генеральный директор «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

Первый климатический проект

Успешно для АО «ТАИФ-НК» начался 2026 год. Нефтепереработчики зарегистрировали первый климатический проект по сокращению парниковых газов. За шесть лет экологические мероприятия компании позволят сократить выбросы на 560 тысяч тонн СО2. Благодаря сдувке с факела газ был перенаправлен в топливную систему, заменив природный газ и снизив выбросы в атмосферный воздух.

Ранее сухой газ с завода Бензинов сдувался на факел. С октября 2022 года до декабря 2028 года на предприятии запланировано снижение выбросов на 560 тысяч тонн СО2, или углеродных единиц. В настоящее время компания находится на этапе подготовки отчета о верификации. Более 250 тысяч углеродных единиц уже готовы к выпуску.

В этом году «ТАИФ-НК» зарегистрировал первый климатический проект по сокращению парниковых газов. предоставлено протокольной группой АО «ТАИФ-НК»

— «ТАИФ-НК» активно инвестирует средства в охрану окружающей среды. В области очистки сточных вод компания полностью исключила их сброс, возвращая в производственный цикл. За последние десятилетия объем выбросов в атмосферу был уменьшен на восемь тысяч тонн. Сегодня на территории предприятия отсутствуют неприятные запахи и царит чистота. Благодаря таким экологическим инициативам создается благоприятная окружающая среда как на территории компании, так и в Нижнекамске в целом, — уверен руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

По словам Фаяза Шакирова, на территории Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора находится 455 объектов контроля. Как отмечает руководитель ведомства, за 2025 год ими было проведено около 90 мероприятий, 51 внеплановая проверка и более 17 тыс. исследований по всей республике, поэтому надзорная деятельность в сфере природопользования под особым контролем.

В «ТАИФ-НК» широко развита экологическая культура. Работники компании организуют субботники по очистке территорий, проводят экологическое просвещение в школах города, занимаются сбором макулатуры и посадкой деревьев.

— Мы участвуем в экологической жизни нашего города, занимаемся просвещением молодежи и проводим экологические акции с участием нашей санитарно-промышленной лаборатории. Радует то, что дети с юного возраста получают определенные знания и навыки, понимают, что природа — это то, за чем нужно ухаживать, — подчеркнул Алексей Храмов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Как отметил министр экологии Азат Зиганшин, именно открытость и конструктивное взаимодействие между властью, промышленниками и наукой оказывают положительное влияние на развитие Татарстана.

— «ТАИФ-НК» — это открытое предприятие, с которым у нас налажено конструктивное сотрудничество. Компания активно занимается вопросами экологии и зеленой дипломатии: поддерживает молодежь, участвует в различных акциях и вкладывает серьезные средства в поддержку экологического направления и развитие нашей республики. У нас есть хорошие планы по взаимному сотрудничеству в будущем. Я думаю, мы их, безусловно, сможем реализовать, — подытожил Азат Зиганшин.