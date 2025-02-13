Талант и профессионализм: работники «ТАИФ-НК» стали призерами «Алабуга-skills»
Завершился республиканский конкурс профессионального мастерства «Алабуга-skills», который вновь подтвердил высокий уровень подготовки специалистов. По традиции свои навыки и компетенции продемонстрировали работники АО «ТАИФ-НК». Представители НПЗ — токарь-универсал Алексей Беляев, фрезеровщик-универсал Эдуард Макаров и сварщик-аргонщик Константин Буров заняли почетные вторые места, а сварщик полуавтоматом Руслан Орлов с КГПТО завершил соревнование с бронзовой наградой. Участие в конкурсе не только позволяет наладить сотрудничество с коллегами, но и создает уникальную платформу для обмена опытом и новыми идеями, способствуя развитию профессионализма и повышению качества работы в промышленной сфере.
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