АО «ТАИФ-НК» — лидер в сфере экологической безопасности

В Казани на сцене КРК «Пирамида» наградили победителей республиканского конкурса «Эколидер-2025»

Фото: Динар Фатыхов

АО «ТАИФ-НК»стал победителем в номинации «Лучший проект в сфере экологической безопасности» республиканского конкурса «Эколидер-2025». Церемония награждения состоялась в казанском КРК «Пирамида». На торжественной церемонии одну из самых инновационных нефтеперерабатывающих компаний страны представлял начальник отдела охраны окружающей среды «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Это далеко не первая наша награда в рамках конкурса «Эколидер». Мы постоянно и активно участвуем в республиканском конкурсе. АО «ТАИФ-НК» — предприятие высокой социальной ответственности. И вопрос бережного отношения к окружающей среде, экологическое направление, постоянно в фокусе нашего внимания. Компания ежегодно вкладывает значительные денежные средства в реализацию экологических программ и проектов, в том числе модернизацию и совершенствование оборудования и технологических процессов. Этой награды мы были удостоены за ввод в эксплуатацию мощной установки переработки гудронов — производства концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона, или КОГГ. Благодаря ей мы полностью ушли от производства мазута — далеко не самого экологичного вида топлива, получив возможность перерабатывать его в светлые, высококачественные, отвечающие самым строгим требованиям нефтепродукты. Рады, что в Министерстве экологии высоко оценили наши усилия, — отметил Руслан Валиев в интервью журналистам сразу после вручения награды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего на уже 21-й по счету республиканский конкурс «Эколидер» поступили 233 заявки в 20 номинациях. В числе победителей и призеров как активные граждане, так и целые коллективы, НКО, населенные пункты, муниципалитеты, малый и крупный бизнес, представители средств массовой информации. Как подчеркнул со сцены министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков — результат совместной многолетней работы миллионов татарстанцев не просто ощутим, но и заметен на самом высоком уровне.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все, что мы делаем вместе с вами, мы делаем в первую очередь для людей. И сегодня хочу еще раз сказать спасибо всем жителям республики. Отдельно поблагодарить наших промышленников, которые принимают активное участие в реализации экологических программ. Благодаря этой работе Татарстан уже который год подряд лидирует и в федеральном округе, и в масштабных государственных экологических проектах.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Итоги конкурса «Эколидер-2025» — подведены. Но работа в этом направлении не останавливается ни на минуту. А это значит, что в рамках «Эколидера-2026» будут новые яркие проекты, серьезные результаты и победители. АО «ТАИФ-НК», по словам Руслана Валиева, это событие точно не пропустит и ему будет что показать.

— Планируем, думаем, работаем над этим. Пока пусть останется секретом, но точно могу сказать от имени всего коллектива АО «ТАИФ-НК»: на достигнутом мы не остановимся! — заявил он.

Арсений Фавстрицкий