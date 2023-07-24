Дизтопливо ТАИФ-НК стало лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Фото: Максим Платонов /realnoevremya.ru

Вот уже на протяжении 13 лет АО «ТАИФ-НК» является активным участником как регионального, так и всероссийского этапов конкурсов качества. В этом году высоких наград удостоены сразу три продукта компании. Экспертная комиссия в который раз подтвердила качество продукции в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Лауреатом стало межсезонное дизельное топливо ЕВРО. Еще два продукта — арктическое дизельное топливо ЕВРО и автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5 — дипломантами.

— Этот конкурс является одним из самых значимых для производителей. Ежегодно на участие в нем заявляются несколько сотен компаний из Республики Татарстан, но строгий отбор выдерживают только лучшие. Стоит отметить, что компания «ТАИФ-НК» — один из самых активных участников конкурса, — рассказала изданию начальник отдела контроля и анализа системы управления АО «ТАИФ-НК» Ирина Колобкова.

В этом году диплома конкурса был удостоена новинка — «Дизельное топливо ЕВРО, арктическое, класса 4, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5». Его особенность в том, что оно пригодно для эксплуатации в еще более суровых условиях, нежели допускает уже выпускаемое на «ТАИФ-НК» зимнее ДТ.

— Каждый год мы стараемся заявить на конкурс продукты-новинки, следим за тем, чтобы не повторяться. Это позволяет не только продвигать новую продукцию на рынке, но и заявить о ней, получив высокую оценку экспертной комиссии. Безусловно, победа в конкурсе для нас — это оценка результативности нашей работы, всей системы управления, — пояснила Ирина Колобкова.

Конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» является республиканским этапом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Победители от Татарстана становятся претендентами на участие в конкурсе на федеральном уровне. Поэтому лауреат и дипломанты от «ТАИФ-НК» будут представлять республику в конкурсе «100 лучших товаров России».

— Это очень престижный конкурс. Участие и победа в нем очень значимы для нас и являются определенной имиджевой составляющей. Безусловно, мы пойдем дальше, на федеральный уровень, где поборемся за звание лучших, — подчеркнула начальник отдела контроля и анализа системы управления АО «ТАИФ-НК» Ирина Колобкова.

Конкурс «Лучшие товары и услуги РТ» проводится ежегодно с 2004 года. Участие в нем компания «ТАИФ-НК» принимает с 2010 года. С тех пор ежегодно представляемая на суд экспертной комиссии продукция компании становится победителем. Так, по итогам 2022 года высоких наград удостоены сразу пять видов продукции компании, два из которых — зимнее дизельное топливо ЕВРО и бензин марки АИ- 95-К5 — стали лауреатами.

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Полина Шевчук