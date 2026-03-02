ТАИФ-НК выявили сильнейших на корпоративной лыжной эстафете

Последний день зимы сотрудники нефтеперерабатывающего комплекса посвятили традиционным состязаниям. Десятки спортсменов собрались 28 февраля на территории лыжной базы «Алмаш», чтобы прочувствовать скорость и командную игру. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
Реклама: АО «ТАИФ-НК»
Токен: 2SDnjdeFNK3
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.