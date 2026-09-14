Будем жить?! Какая поддержка предлагается пострадавшим селлерам

Отсрочка по налогам и льготные займы в помощь, новые подробности в деле криптопирамиды Finiko, День языков народов России: события недели от «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Государство предлагает пострадавшим селлерам отсрочку по налогам и льготные займы. Анатомия обмана: как была устроена финансовая пирамида Finiko? «Болгар радиосы фест» — главное музыкальное событие года. Что привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век» на прошлой неделе — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Вместе — победим!»

На Восточном экономическом форуме, дополняя президента Индонезии Прабово Субианто, вспомнившего русскую пословицу, президент России Владимир Путин сказал: «Наш уважаемый друг — президент Индонезии, выступая, вспомнил русскую пословицу: «Один в поле не воин». Он вкладывал в это чисто такой экономический, я думаю, смысл. Но я бы хотел продолжить эту мысль, тоже вкладывая чисто экономический смысл: «Вместе победим», — открывая новый выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» на ТНВ, подчеркнул ее ведущий Тимур Бикмурзин. И добавил:

— Действительно, фраза удивительно емкая и точная. И все мы понимаем, что смысл ее может быть не только экономическим. Она актуальна как никогда. Мы живем в особое время, когда все стало взаимосвязанным: и успехи наших бойцов там «за ленточкой», и атаки на наши гражданские объекты здесь в тылу, и победы предпринимателей на экономическом фронте, и слаженная работа чиновников в Москве и на местах... «Мы все в одной лодке», как часто любит говорить уже раис Татарстана Рустам Минниханов. А ситуация сейчас неординарная, в той же экономике для того же малого и среднего бизнеса, попавшего в тяжелейшее положение из-за повреждений логистических и распределительных центров по всей стране, выжить, сохранить работоспособность и свои коллективы — уже значит победить.

Недавно стало известно о мерах федеральной государственной поддержки таких предпринимателей. На минувшей неделе к ним добавились и меры республиканской поддержки. Кроме того, Рустам Минниханов направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина обращение с предложением расширить перечень видов контроля, в рамках которых может быть заключено соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений. По сути, речь идет о механизме «Инвестиции вместо штрафов». Рустам Минниханов предлагает его использовать не только для ограниченного круга предприятий — стратегических, оборонных, градообразующих, как было ранее, но и в том числе для малого и среднего предпринимательства. Больше подробностей — в материале «7 дней».

Finiko: новое в громком деле

«На прошлой неделе, по информации федеральных СМИ, стали известны новые подробности по делу нашумевшей криптопирамиды Finiko. В разных изданиях зазвучали громкие и для многих неожиданные фамилии возможных, как полагают журналисты, бенефициаров и создателей Finiko», — ввел в следующую тему выпуска Тимур Бикмурзин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Одной из самых громких новостей в этом нашумевшем деле стала информация о возможной причастности к криптопирамиде экс-министра связи и цифровых коммуникаций России, бывшего министра цифровизации и связи Татарстана Николая Никифорова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«По данным СМИ, Николай Никифоров смог скрыться из страны буквально накануне своего ареста. В пятницу он был объявлен в розыск. Второй участник разворачивающихся событий — также один из известнейших людей в Татарстане, успешный архитектор Азат Тухватуллин, создатель Барсика Универсиады и зодчий города айтишников. Он был арестован в своем доме в Иннополисе. По решению Мещанского суда Москвы — заключен под стражу на 2 месяца».

День языков народов России

«8 сентября Россия впервые отметила новый государственный праздник — День языков народов России. Это знаковая дата, призванная напомнить о культурном многообразии страны, на котором строится ее единство. Она установлена указом президента России Владимира Путина. И дата выбрана не случайно: она приурочена ко дню рождения выдающегося аварского поэта Расула Гамзатова, чьи произведения стали символом дружбы и объединения многонациональной страны», — обозначил следующую тему выпуска программы «7 дней» ее ведущий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Республика Татарстан — многонациональная. На ее территории мирно соседствуют представители 175 народов. И в День языков народов России состоялось сразу несколько приуроченных к событию мероприятий. В их числе — диктант на родном языке, беседы о национальной культуре, концерты. Песни звучали на самых разных языках (а их в России — 155).

— Родной язык — для многих это не просто буквы и слова, а национальное достояние — настоящая кладезь традиций, богатство и культурный код, который формирует нас самих. Картину этого многообразия, в котором сила нашей родины, увидели корреспонденты программы «7 дней».

Выборы-2026

В пятницу, 18 сентября, начнется голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы России. Напомним: посетить избирательные участки можно в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Это сделано и ради безопасности — чтобы не создавать ажиотаж в один день, и ради того, чтобы было удобнее.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы России смогут и бойцы в зоне СВО. Для военнослужащих организована возможность досрочного голосования, и оно уже идет в эти дни. За какое будущее России отдают свои голоса те, кто каждый день рискуют жизнями, — узнали военкоры ТНВ в зоне проведения специальной военной операции.

Братья по оружию

В продолжение темы специальной военной операции: за годы, что идет СВО, в боевые подразделения добровольцами и по частичной мобилизации отправились тысячи представителей Республики Татарстан. Татарстанские полки с честью несут службу, в том числе и на самых сложных участках линии соприкосновения с врагом. Бойцы и офицеры с гордостью несут на форменной одежде шевроны с татарстанским флагом.

скриншот видео с канала ТНВ

Съемочные группы ТНВ уже не раз бывали в практически каждом национальном подразделении. Не так давно вернулись из ударно-разведывательного формирования, где несут службу более 300 нижнекамцев, балтасинцев, пестречинцев, атнинцев, казанцев. А в этот раз оказались в бригаде, сформированной на Дальнем Востоке — на Сахалине, но и там нашлись земляки.

«Болгар радиосы фест»

— Бывают концерты, а бывают события, которые остаются в памяти навсегда. И именно такое главное музыкальное событие года произошло 12 сентября, — подвел к завершающей теме выпуска Тимур Бикмурзин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Болгар радиосы фест» это огромный зал, потрясающий живой звук, великолепный свет потрясающее созвездие выступающих артистов. На одной сцене: Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Айдар Галимов, Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Фирдус Тямаев и многие другие. Организаторы приготовили фантастическое шоу, мощный звук и множество сюрпризов.

Подробнее об этом, а также о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 14 сентября, в 13:00, или на сайте телеканала.