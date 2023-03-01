Работник АО «ТАИФ-НК» завоевал призовое место в республиканском конкурсе «Алабуга Skills»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии награждения открытого республиканского конкурса профессионального мастерства «Алабуга Skills». Мероприятие состоялось накануне в рамках заседания итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Среди награжденных — и работник АО «ТАИФ-НК», токарь 6 разряда ремонтно-механического цеха нефтеперерабатывающего завода Алексей Беляев. Он занял первое место в номинации «Работы на токарных универсальных станках». Награду ему вручил заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Алексей Беляев начал трудовую деятельность в АО «ТАИФ-НК» в 1998 году. В целом нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности он посвятил почти 25 лет.

При его активном участии прошла реконструкция КГСД цеха №3 и цеха №5. В его обязанности входило изготовление сложных деталей для ремонта технологического оборудования цехов нефтеперерабатывающего завода.

Имея большой опыт и знания, Алексей Беляев принимает участие в действующей на предприятии системе наставничества. За время работы в компании он передал свой профессиональный багаж знаний десяткам молодых специалистов.

Коллеги отзываются об Алексее Беляеве как о технически грамотном, исполнительном и дисциплинированном работнике.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Фото: предоставлено АО «ТАИФ-НК»

— В конкурсе профмастерства я принимал участие впервые. Для меня это был интересный и необычный опыт. К конкурсу готовился основательно, с боевым настроем. В своей победе не сомневался, так как был уверен в своих силах. Приятно, что мой труд оценили на таком высоком уровне. Для меня это очень ценная награда. На протяжении всей трудовой деятельности я чувствовал поддержку руководства, спасибо всем большое, — поделился своими впечатлениями Алексей Беляев.

Конкурс профессионального мастерства «Алабуга Skills» прошел с 13 по 16 февраля на трех площадках одновременно: в Елабужском политехническом колледже, автошколе «Прогресс» и образовательном центре «Алабуга-Политех». В нем приняли участие свыше 600 работников предприятий и учреждений со всего Татарстана в возрасте от 17 лет.

Участники состязались в 22 профессиональных компетенциях: токарные, сварочные и фрезерные работы, промышленная робототехника и автоматика, электромонтаж, лабораторный химический анализ, вождение грузового автомобиля и пассажирского автобуса, ремонт и окраска автомобилей и другие дисциплины.

Цель конкурса — повысить престиж рабочих профессий и дать лучшим из лучших проявить свое мастерство, обменяться опытом и продвинуться в карьере.

