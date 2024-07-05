Нефтепереработка — аграриям: «ТАИФ-НК» принимает участие в международной выставке «АгроВолга-2024»

Не только автомобильное топливо, но и удобрения: чем удивляли нефтепереработчики участников и гостей «АгроВолги»

Фото: Мария Зверева

В эти дни на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» проходит Международная агропромышленная выставка «АгроВолга-2024». Одним из ее активных участников стало акционерное общество «ТАИФ-НК». Помимо традиционных видов продукции — моторных топлив, прямогонного бензина, серы, были представлены и новинки — первые ласточки новых направлений производства одной из самых инновационных нефтеперерабатывающих компаний страны. Подробности — в материале «Реального времени».

«С каждым годом число участников «АгроВолги» увеличивается»

Во второй из трех дней выставки «Казань Экспо» встречал высоких гостей: вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым площадку выставки посетил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин.

Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым площадку выставки посетил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— С каждым годом число участников и гостей «АгроВолги» неизменно увеличивается. В этот раз ее участниками стали более 400 компаний из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, — подчеркнул раис Татарстана Рустам Минниханов.

На экспозиции Турецкой Республики гостей потчевали кофе. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В сопровождении вице-премьера РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова Рустам Минниханов, Андрей Разин, руководители министерств и ведомств республики сначала приняли участие во вручении ключей от 10 новеньких автолавок системе Татпотребкооперации, а затем отправились на обход выставочной площадки. Размах впечатлял: 48 гектаров, плотно заставленных тракторами, комбайнами, грузовиками, специальным оборудованием и техникой для получения и переработки сельскохозяйственной продукции; экспозиции компаний, предлагающих новинки посевного и племенного материала, удобрений, кормов, системы цифровизации производственных процессов и многое другое не только из России, но и Республики Беларусь, Венгрии, Китая, Ирана. На стенде Турецкой Республики высоких гостей встречали кофе и потоком информации о возможных направлениях сотрудничества.

Объединенный стенд Группы ТАИФ привлекал внимание издалека. Мария Зверева / realnoevremya.ru

С большим размахом был представлен Иран. Здесь Рустам Минниханов также задержался. Впрочем, еще больше времени он и сопровождающие его лица уделили объединенному стенду Группы ТАИФ.

«Сырье откуда?»

Большая часть площади экспозиции Группы ТАИФ была отведена нефтеперерабатывающей компании «ТАИФ-НК». Ее на выставке представлял заместитель генерального директора по коммерции Артем Щербина.

«ТАИФ-НК» готов предложить аграриям не только качественное моторное топливо, но и современные удобрения. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В этом году мы снабжаем наших дорогих аграриев высококачественным дизельным топливом по льготной цене. Предоставляем приоритетные условия для вывоза, — сообщил он участникам обхода.

Выяснилось, что Рустам Минниханов не только прекрасно владеет этой информацией, но и точно знает объемы топлива, что были отгружены нефтепереработчиками в адрес землепашцев республики в текущем году:

— 70 тысяч тонн льготного топлива, — озвучил он цифры заместителю федерального министра.

Сернистый бентонит не только восполняет в почве дефицит серы, но и защищает растения от гнили. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Внимание раиса привлекла колба, заполненная чем-то, похожим на пилюли. Оказалось, что это — новинка ТАИФ-НК: первый продукт в новом направлении производства.

— Вышли в этом году на новый для нас рынок — удобрений. Это сернистый бентонит. Произведена опытно-промышленная партия совместно с нашими коллегами из Казанского аграрного университета. Она прошла испытания на семи культурах, — пояснил Артем Щербина.

Рустама Минниханова заинтересовало происхождение составляющих нового удобрения. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Сера, так понимаем — ваша, а бентонит? — поинтересовался Рустам Минниханов.

Выяснилось, что и этот компонент — тоже родом из Татарстана. В Нижнекамск его поставляет компания из Альметьевска.

Вопрос назрел

Решение освоить новое направление, производство сернистого бентонита, для «ТАИФ-НК» взвешенное и обоснованное. Здесь точки над i в разговоре с журналистом «Реального времени» расставил начальник отдела технического перевооружения и перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Нияз Хамидуллин.

Нияз Хамидуллин: «95% земельных угодий испытывают дефицит серы в почве». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Первое — после ввода в эксплуатацию КГПТО выросли объемы извлекаемой серы. Раньше мы ее реализовывали как сырье. Сейчас наша компания находится на пике своего развития, и мы ищем новые направления и ниши для расширения производств. Производство удобрений — перспективное направление. Тем более что недавно я общался со специалистом Казанского аграрного университета, он сказал, что и в Татарстане, и в целом в России более 95% земельных угодий испытывают дефицит в сере, — пояснил он.

Сернистый бентонит уже прошел полевые условия. Результаты доступны для всех заинтересованных. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«ТАИФ-НК» решил взяться за исправление ситуации. В прошлом году заключили договор на испытания новинки на опытных полях Казанского аграрного университета. И результаты впечатляют:

— Эти исследования показали очень высокую эффективность для таких культур, как подсолнечник, рапс, соя, кукуруза, пшеница, горох, ячмень, у которых увеличение урожайности идет от тонны на гектар. Это очень хороший результат. Плюс сернистый бентонит выступает как фунгицид — защищает растения от образования гнили. Позволяет увеличить выход масла из семян подсолнечника и рапса. По сернистому бентониту у нас есть заключение от аграрного университета, и мы готовы его предоставить всем желающим для изучения. Готовы к производству опытно-промышленных партий, чтобы аграрные холдинги и хозяйства могли сами оценить его эффективность. Так сказать, распробовать, — отметил Нияз Хамидуллин.

Сернистый бентонит обладает эффектом пролонгированного действия. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Преимуществом такого капсулирования серы в бентонит является обеспечение постепенного высвобождения активного вещества в почву. А это — пролонгированное во времени восполнение серы в грунте, подкормка и защита растений, а также рост прибыли аграриев.

Совместная работа

Не обошли своим вниманием участники обхода и другие компании Группы ТАИФ, представленные на объединенном стенде — сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» и единственного в России производителя полиальфаолефиновых масел — «ТАИФ-СМ».

Наиль Шайдуллин: «Сеть АЗС ТАИФ-НК — ближе всех к нашим аграриям». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— «ТАИФ-НК АЗС» имеет самую большую сеть заправочных станций по Татарстану. И большая часть наших АЗС охватывает районы республики. Иными словами, мы ближе всех к нашим аграриям и готовы поставлять качественное моторное топливо напрямую от производителя — компании «ТАИФ-НК», — подчеркнул коммерческий директор Общества Наиль Шайдуллин.

Алексей Осипов: «Мы готовы дать рынку необходимые объемы смазывающих материалов любого назначения». Мария Зверева / realnoevremya.ru

У руководителя ООО «ТАИФ-СМ» и раис Татарстана, и подошедший на стенд Группы ТАИФ чуть позже президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов поинтересовались одним и тем же:

— И Рустама Нургалиевича, и Рифката Нургалиевича интересовали наши мощности и наши возможности. На выставке представлено просто колоссальное количество техники — как отечественной, так и импортной, работающей как на классических видах моторных топлив, так и на газе. И вопрос был простой: готовы ли мы дать достаточно продукта, импортозамещая и улучшая номенклатуру. Мы доложили, что нам это по силам. В требуемых объемах и даже лучшего качества, с обеспечением увеличения межремонтных интервалов. Мы проповедуем применение синтетических смазочных материалов, а это экология и экономия времени и денег, — уверенно заявил генеральный директор ООО «ТАИФ-СМ» Алексей Осипов.

Более 15 тысяч посетителей

Столько представителей и руководителей компаний и организаций агропромышленного, животноводческого и связанных с ними отраслей, ожидается на площадке «АгроВолги-2024» в этом году. И речь идет не о праздном любопытстве, а о выстраивании новых деловых контактов, достижении сотен соглашений, организации в обозримом будущем ознакомительных визитов, ведущих к заключению договоров.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Татарстан — один из лидеров сельскохозяйственного производства страны. Объем продукции, произведенной отраслью в минувшем году, превысил 289 млрд рублей в денежном эквиваленте. Успехи сельского хозяйства республики — это не только упорный труд работников агропромышленного комплекса, но и результат их слаженной работы вместе с другими промышленными отраслями. И такая выставка, как «АгроВолга», — это важное событие для сельского хозяйства не только Татарстана, но и России в целом, — отметил Рустам Минниханов.