АО «ТАИФ-НК» приняло участие в Международной нефтегазохимической выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry

13:40, 27.08.2025 Сюжет:  АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 30
В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум. Одной из ярких его составляющих стала Международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. На ее площадке свои достижения представили более 200 компаний и предприятий из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. В числе экспонентов, привлекших особое внимание, — один из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов мира — АО «ТАИФ-НК».

