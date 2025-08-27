АО «ТАИФ-НК» приняло участие в Международной нефтегазохимической выставке Kazan Oil, Gas&Chemistry

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум. Одной из ярких его составляющих стала Международная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. На ее площадке свои достижения представили более 200 компаний и предприятий из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. В числе экспонентов, привлекших особое внимание, — один из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов мира — АО «ТАИФ-НК».
