Площадка мастерства и обмена опытом: завершен шестидневный марафон рабочих профессий «Алабуга-skills»

В этом году побит рекорд по числу участников — приехали 400 профессионалов, представляющих 130 предприятий

Фото: Артем Рябов

Елабуга приняла мастеров рабочих профессий. С 3 по 8 февраля в городе проходил республиканский конкурс «Алабуга-skills». На соревнования приехало более 400 специалистов из 130 компаний Татарстана, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Самарской и Пензенской областей, а также из Удмуртии, Башкортостана и Марий Эл. Каждый год в число призеров и победителей престижного конкурса входят сотрудники АО «ТАИФ-НК». Сварщики, токари, фрезеровщики, фельдшеры, метрологи и лаборанты химического анализа с гордостью представляют свое предприятие.

«Серьезная, мощная площадка»

Республиканский отраслевой конкурс «Алабуга-skills» набирает обороты. Если в 2020 году в 9 номинациях участвовали 39 участников-представителей муниципальных предприятий, то в 2025 году за титул лучших борются уже 400 конкурсантов из 130 организаций Татарстана и 7 других регионов России.

За титул лучших борются уже 400 конкурсантов из 130 организаций Татарстана и 7 регионов России. Артем Рябов

В течение шести дней конкурсанты состязались на четырех площадках: в Елабужском политехническом колледже, автошколе «Прогресс», образовательном центре «Алабуга-Политех» и ТПК «Татарстан». Всего были представлены 23 компетенции. Соревновались фрезеровщики, специалисты по покраске, водители вилочного погрузчика, лаборанты химанализа, электромонтажники, водители, специалисты по техобслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники и другие.



Приехали и специалисты сварочного дела, включая ручную дуговую сварку, аргонно-дуговую сварку и полуавтоматическую сварку.

Участникам необходимо быстро набрать максимальное количество баллов, отметил главный эксперт площадки по сварочному делу Ильшат Зайнаков. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Сейчас участники соревнуются в компетенции «Ручная дуговая сварка». Задания достаточно сложные. В этом году мы сократили объем работы на 30%, но при этом уменьшили время на выполнение. Необходимо быстро справиться с заданиями и в то же время набрать максимальное количество баллов, — рассказал корреспонденту «Реального времени» главный эксперт площадки «Сварочные технологии» Ильшат Зайнаков.



Как показали прошлые соревнования, одни из наиболее квалифицированных сварщиков Татарстана работают в АО «ТАИФ-НК». Это подтвердил и главный эксперт сварочного дела.

— «ТАИФ-НК» стабильно демонстрирует высокий уровень подготовки, занимая призовые места на протяжении нескольких лет. В целом результаты впечатляют. Большое спасибо вам, все замечательно! — подчеркнул Ильшат Зайнаков.

Одни из наиболее квалифицированных сварщиков Татарстана работают в АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Для сварщика с НПЗ «ТАИФ-НК» Константина Бурова сварка — это одновременно и профессия, и любовь, и вызов. В прошлом году он занял первое место на корпоративном конкурсе «ТАИФ-НК». Сегодня впервые представляет свое предприятие на «Алабуга-skills». Выступает он в компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон».

— Сварщик — профессия, требующая творческого подхода. Я занимаюсь сваркой конструкций, изделий и труб из разных типов металла. Наша работа развивает физические навыки, которые пригодятся в повседневной жизни. Сегодня хочу показать все свое мастерство. Спасибо руководству предприятия за оказанное доверие, — отметил он.



Для его коллеги, газосварщика с НПЗ Рустема Хоснуллина, это уже третий конкурс рабочих профессий в Елабуге, без призового места он не уезжал.

Для газосварщика Рустема Хоснуллина это уже третий конкурс рабочих профессий в Елабуге. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В этом году наша цель — занять первое место. В прошлом году было второе. Думаю, у меня есть все шансы. В этом сезоне было меньше заданий — всего два изделия. Мы соединяли две пластины и варили их в вертикальном положении. Также необходимо было выполнить Т-образный стык в потолочном положении, — рассказал о нюансах конкурса Рустем Хоснуллин.



От идеи к изделию

Еще одна востребованная компетенция на конкурсе — «Токарь-универсал». Специальность требует высококвалифицированной подготовки. Как рассказал эксперт по токарным работам Александр Сабиров, на выполнение задания участникам отведено 2 часа. За это время необходимо собрать режущий инструмент, установить его на станок, затем воссоздать деталь в соответствии с чертежом.



— В наше время хорошего токаря найти довольно сложно, и такие конкурсы действительно могут помочь в этом процессе. Приятно видеть, что с каждым годом растет количество участников, даже несмотря на то, что задания становятся все более сложными, а требования к конкурсантам растут, — подчеркнул главный эксперт по токарным работам Александр Сабиров.

Как рассказал эксперт по токарным работам Александр Сабиров, на выполнение задания участникам отвели 2 часа. Артем Рябов

Всего на конкурс профессионального мастерства от «ТАИФ-НК» прибыли 16 участников. Руководитель группы обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин отметил, что команда его слаженная и высокопрофессиональная.



— В «Алабуга-skills» наше предприятие участвует с 2022 года. Конкурс охватывает 23 компетенции. Мы соревнуемся в восьми. Это важно, полезно и нужно для всех участников. Во-первых, мы продолжаем обмениваться опытом, что поможет избежать изолированности и позволит общаться с коллегами из республики и соседних регионов. Во-вторых, это способствует повышению квалификации. В-третьих, благодаря вашему освещению в СМИ происходит привлечение новых специалистов и рост престижа рабочих профессий, — поделился своим мнением о значимости конкурса Антон Тухватуллин.

«Я помогаю людям, это придает моей жизни смысл»

В этом году, помимо привычных компетенций, «ТАИФ-НК» впервые представил своего участника в сфере сестринского дела. Честь предприятия отстаивала фельдшер с 35-летним стажем завода бензинов Зульфия Абдуллина. По ее словам, вначале она испытывала страх перед конкурсом, но, оценив все преимущества и недостатки, решила подать заявку.



— Прошло более 30 лет с окончания колледжа, жизнь вокруг изменилась. Затем задумалась: почему я должна оставаться на месте? У меня есть хорошая практика, и я решилась — это оказалось правильным решением. Я пообщалась с коллегами с других предприятий, это было очень познавательно. Во время испытаний успешно отвечала на все вопросы, никаких трудностей не возникло. Члены жюри были доброжелательны, они поддерживали и даже подсказывали, когда это было нужно. Вернувшись на работу, я сразу посоветовала своим коллегам не сидеть на месте, а принимать участие и осваивать новые знания, — рассказала она.

В компетенции «Сестринское дело» честь предприятия отстаивала фельдшер с 35-летним стажем завода бензинов Зульфия Абдуллина. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Большое впечатление на Зульфию Абдуллина произвела особая экономическая зона, где соревновались участники компетенции «Сестринское дело». Фельдшеры оказывали неотложную помощь при ожогах и обморожениях, проводили массаж сердца, ставили уколы, отвечали на вопросы. Но самым интересным и неожиданным оказалось финальное задание.



— Четвертое задание мы выполняли с помощью робота-манекена по имени Леонардо. Он сообщал о своих симптомах, а нам предстояло поставить диагноз. Я успешно справилась с этим этапом — у моего робота была диагностирована пневмония. Хотя медсестры не имеют права ставить диагнозы, так как это зона ответственности врачей, на конкурсе учитывались все наши знания. Поставить диагноз оказалось несложно: Леонардо жаловался на боль в груди. У него наблюдались влажные хрипы, высокая температура, кашель и одышка, — рассказала Зульфия.



Неудивительно, что Зульфия Абдуллина так блестяще справилась с заданиями. С юных лет ее тянуло в медицину.



— Уже в первом классе я была уверена, что стану медсестрой. Я уже 35 лет в этой сфере и ни разу не пожалела о своем выборе. Я помогаю людям, это придает моей жизни смысл. Ведь здоровье — это самое главное, — заключила она.



Зульфия уверена, что секрет успеха прост: главное — любить свое дело. Преданность коллективу и предприятию объединяет всех работников АО «ТАИФ-НК». Молодежь, наблюдая за такими экспертами, начинает осознавать, что современный рабочий — это высококвалифицированный специалист, который с оптимизмом смотрит в будущее.

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Итоги конкурса «Алабуга-skills» будут подведены 14 февраля. В этот день участникам, занявшим вторые и третьи места, вручат награды. Победителей же будут ждать 20 февраля в Казани на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, где пройдет торжественное чествование настоящих мастеров рабочих профессий.