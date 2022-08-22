Делегация индонезийского «Инкопонтрен» с рабочим визитом посетила ТАИФ-НК

Делегация Союза кооперативов Индонезии «Инкопонтрен» с рабочим визитом посетила АО «ТАИФ-НК». С работой заводов и цехов нефтеперерабатывающего комплекса представителей одной из наиболее интенсивно растущих экономик Юго-Восточной Азии ознакомили генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков и главный инженер Алексей Храмов.

Представители Индонезии также заинтересовались продукцией АО «ТАИФ-НК».

Справка

«Инкопонтрен» — Союз кооперативов Индонезии. Орган создан в 1994 году и в настоящее время объединяет 2439 кооперативов. «Инкопонтрен» действует в различных сферах индонезийской экономики, создавая как мелкие и средние, так и крупные предприятия.

АО «ТАИФ-НК» — ведущая нефтеперерабатывающая компания в России по выходу светлых нефтепродуктов из нефтегазового сырья, а также по технологической сложности комплекса установок. Входит в Группу «ТАИФ». Комплекс состоит из трех взаимосвязанных заводов:

нефтеперерабатывающего завода проектной мощностью по сырью 7 млн тонн в год;

завода бензинов с установкой производства бензинов на основе каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год и установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью по сырью 1 млн тонн в год;

КГПТО (Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти) проектной мощностью 3,6 млн тонн по переработке гудрона и вакуумного газойля.

Компания производит более 50 наименований продукции, в том числе сырье для химии и нефтехимии, автомобильное топливо международного экологического стандарта Euro-5, реактивное топливо, битумы, ПБВ, керосины и т.д.