8 шагов к сотрудничеству: как стать поставщиком «ТАИФ-НК»

Нефтепереработчики — в числе ключевых спикеров первого открытого бизнес-форума «Акча»

Фото: Альберт Муклаков

Более 600 участников, 10 успешных спикеров, 3 тематических зала, 2 выставки — в Нижнекамске состоялся первый открытый форум о деньгах «Акча». Представители власти, крупнейших промышленных предприятий Татарстана, а также малого и среднего бизнеса обменялись опытом и мнениями, смогли наладить контакты и обсудить возможные совместные проекты. Одним из ключевых участников мероприятия стала компания «ТАИФ-НК». В рамках форума нефтепереработчики провели День поставщика. Как стать бизнес-партнером компании, какие требования предъявляются кандидатам, а также какие товары и услуги сегодня актуальны для предприятия — в материале «Реального времени».

После трехлетнего перерыва

В начале встречи мэр Нижнекамска Радмир Беляев напомнил, что последний бизнес-форум в городе проходил три года назад. Ранее подобные мероприятия раз в год организовывал Центр поддержки предпринимательства. В 2025 году власти решили возобновить традицию, поскольку поддержка малого и среднего бизнеса остается в числе приоритетных задач.

— Инвестиционный форум «Акча» — это форум о потенциале Нижнекамска, о нашем единстве, поддержке малого и среднего предпринимательства, о создании инфраструктуры для бизнеса. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель был окружен заботой и вниманием, чтобы укрупнялся бизнес, создавались устойчивые рабочие места и Нижнекамск получал дополнительные сервисы. У нас работают такие промышленные гиганты, как «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», ТАТНЕФТЬ, ТАНЕКО, Шинный комплекс. Численность работающих на промышленных предприятиях — 30 тысяч человек. Однако в малом и среднем бизнесе Нижнекамска трудится уже 36 тысяч человек. Поэтому когда задают вопрос, стоит ли заниматься развитием МСП, — конечно, стоит! У нас огромный потенциал, — объяснил востребованность форума Радмир Беляев.

В начале встречи мэр Нижнекамска Радмир Беляев напомнил, что последний бизнес-форум в городе проходил три года назад. Альберт Муклаков

По словам мэра, в сложившейся геополитической обстановке сотрудничество малого и среднего бизнеса с крупными промышленными компаниями — залог стабильной работы предприятий, а значит, и устойчивый рост экономики региона.

— У нас много примеров, когда на промплощадке за забором производится продукция, а мы даже не знаем об этом, покупаем ее где-то в других регионах. Главные задачи — объединиться и знать друг друга в лицо, общаться, дружить, и обязательно это даст результат, — подчеркнул Беляев.

Помимо градоначальника спикерами форума стали первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, председатель Союза «Торгово-промышленной палаты РТ» Шамиль Агеев, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева, руководитель сервиса транспорта «Яндекс Go» Денис Касимов и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

По словам генерального директора АО «ТАИФ-НК» Алексея Храмова, компания придерживается девиза «Покупай татарстанское». Альберт Муклаков

Для нефтепереработчиков участие в бизнес-форуме «Акча» отличная возможность расширить горизонты и функционал.

— Формат таких встреч нам очень нравится. Можно лицом к лицу переговорить с людьми, которые предоставляют те или иные услуги, ту или иную продукцию. «ТАИФ-НК» — динамично развивающаяся компания. И мы уверены, что наше развитие невозможно без партнеров. Мы живем не на необитаемом острове, мы живем в среде, в этом прекрасном городе, в той экономической ситуации, которая сложилась. Приглашаю всех к открытому диалогу. Мы ценим честных, надежных и, самое главное, долгосрочных партнеров, — подчеркнул на открытии форума Алексей Храмов.

По его словам, компания придерживается девиза «Покупай татарстанское».

— Мы стараемся искать поставщиков услуг и товаров как можно ближе. Это связано как с коммерческим интересом в плане себестоимости затрат, так и с тем, что транспортные расходы гораздо меньше. Кроме того, это обеспечивает оперативность, не нужно вызывать специалистов из Москвы или Санкт-Петербурга. Если в городе есть хорошие компетенции, знания и возможности предоставления услуг или товаров, то, конечно же, Нижнекамску отдается предпочтение. У нас вся торгово-закупочная процедура осуществляется через определенную электронную торговую площадку Onlinecontract, где мы находим партнеров. Есть и исключения: если заказчик и исполнитель понравились друг другу, мы готовы обсуждать заключение долгосрочных рамочных контрактов. Мы открыты к обсуждению, — отметил Алексей Храмов.

Для нефтепереработчиков участие в бизнес-форуме «Акча» отличная возможность расширить горизонты и функционал. Альберт Муклаков

Равноправное сотрудничество

Более подробно о том, как стать бизнес-партнером «ТАИФ-НК», какие требования предъявляются к кандидатам, а также о том, в каких продуктах и услугах нуждаются нефтепереработчики, представители малого и среднего бизнеса смогли узнать на Дне поставщика компании, который был специально организован в рамках форума «Акча». Презентацию предприятия провел начальник управления материально-технического снабжения Евгений Юркевич.

По его словам, основные номенклатурные группы, закупаемые АО «ТАИФ-НК», — это электрика, химия, механика, КИП, канцелярия, хозяйственно-бытовые товары и прочие группы материалов, к которым относятся спецодежда, авто, IT-оборудование, строительные материалы.

— Несмотря на то, что «ТАИФ-НК» — крупное предприятие, мы заинтересованы в небольших компаниях, которые занимаются ремонтом и другими услугами. Особенно это актуально в условиях импортозамещения. Мы разработали восемь шагов, которые нужно пройти для того, чтобы стать партнером «ТАИФ-НК». Для этого необходимо пройти инспекционную проверку на самой производственной площадке, попасть в перечень одобренных поставщиков, зарегистрироваться на платформе Onlinecontract, пройти проверку на благонадежность, отслеживать актуальные торгово-закупочные процедуры, соблюдать правила участия в конкурсной процедуре, участвовать в переторжке и своевременно, в полном объеме исполнять обязательства по договору, — пояснил собравшимся в зале предпринимателям Евгений Юркевич.

Презентацию предприятия провел начальник управления материально-технического снабжения Евгений Юркевич. Альберт Муклаков

По его словам, компания готова сотрудничать как с крупными, так и с мелкими партнерами, придерживаясь принципа равных возможностей. Исполнители должны соответствовать квалификационным требованиям, которые зависят от их специализации.

— Для производителей серьезного оборудования мы оцениваем технические возможности, квалификацию персонала и финансовые возможности. Главное для нас — это качество и сроки поставляемых товаров и услуг. Если партнеры соблюдают эти условия, они становятся стратегическими партнерами. Интерес к сотрудничеству с нами был всегда. Мы являемся платежеспособным предприятием и соблюдаем финансовую дисциплину, всегда оплачиваем товары и услуги в установленные сроки, — подчеркнул Юркевич.

К слову, многие местные и республиканские предприниматели специально приехали на бизнес-форум, чтобы лично встретиться с представителями АО «ТАИФ-НК» и узнать все нюансы сотрудничества. Среди них директор нижнекамской производственно-инжиниринговой компании «Метакан» Марат Гиниятуллин.

— Наша организация занимается металлообработкой и производит комплектующие для контрольно-измерительных приборов, включая продукцию для нефтехимической отрасли и других секторов. На данный момент мы еще не сотрудничаем с «ТАИФ НК», но надеюсь, что это скоро изменится. Я заинтересован в диалоге и сотрудничестве. Будущие проекты компании могут представлять интерес для нас, и я хотел бы узнать о них подробнее. Личное общение помогает установить доверие и позволяет более эффективно начать совместную работу. Такие форумы очень полезны для создания новых деловых контактов, — отметил Марат Гиниятуллин.

Главный инженер по производственным системам компании «Модуль» Игорь Малухин рассказал, что их предприятие выпускает оборудование для ремонта скважин, компрессоры, детали для промышленных предприятий и, если понадобится, готовы рассмотреть любой заказ «ТАИФ-НК».

— Нас интересует реверс-инжиниринг. Если вы готовы работать в части импортозамещения или реверса, то мы готовы с вами сотрудничать, — ответил на запрос Игоря Малухина Евгений Юркевич.

Первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин отметил, что одна из задач форума — развивать кооперацию между крупным и малым бизнесом. Альберт Муклаков

Еще одна казанская фирма предложила выступить посредником между предприятием и Китаем для закупки и поиска недостающего оборудования, товаров или услуг. К слову, площадка АО «ТАИФ-НК» пользовалась спросом на протяжении всего форума, что говорит о высоком спросе среднего и малого бизнеса в сотрудничестве с крупными компаниями.

— Одна из задач форума — развивать кооперацию между этими группами. Сегодня пройдет несколько дней поставщиков, где малые и средние компании смогут наладить тесные связи. Это особенно важно для открытия новых ниш и рынков в современных условиях. Мы надеемся, что по итогам форума будут представлены новые предложения, которые мы будем развивать на республиканском уровне, — подчеркнул первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

Для АО «ТАИФ-НК» День поставщика — это не разовая акция. Как отметили нефтепереработчики, подобный формат встреч они планируют проводить и дальше, чтобы налаживать отношения с потенциальными партнерами и реализовывать совместные проекты. Такое взаимодействие, уверены участники мероприятия, способствует укреплению местного бизнеса и процветанию региона.