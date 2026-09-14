Экотропа в «Лебяжьем» пополнилась «Маршрутом Зяблика»

Самый длинный участок экотропы СИБУРа присоединил уже знакомые жителям маршруты «Лисы» и «Ежа»

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

В лесопарке «Лебяжье» в Казани сегодня было особенно многолюдно. Здесь открыли третий и самый длинный участок экотропы СИБУРа — «Маршрут Зяблика». Новый маршрут протянулся более чем на 5,5 километра и соединил уже знакомые жителям участки «Лисы» и «Ежа» в единый пешеходный путь. Теперь прогулка по «Лебяжьему» — это не просто выход в лес. Это маршрут с историей, научной основой и, что особенно важно, с живым природным наполнением.

Новая тропа для тех, кто ищет умиротворение

Экотропа в «Лебяжьем» появилась не случайно. В 2023 году ученые Академии наук Татарстана исследовали лесопарк и нашли здесь 800 видов растений и животных. Более 70 из них занесены в Красную книгу республики.

После этого специалисты Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ вместе с «Казаньоргсинтезом» и Академией наук РТ разработали три эколого-просветительских маршрута общей протяженностью 11 километров.

Сначала, в 2024 году, открылся «Маршрут Лисы» — короткий, удобный и особенно понятный детям. В 2025 году к нему добавился «Маршрут Ежа». Теперь пришло время самого протяженного участка — «Маршрута Зяблика».Он проходит вдоль живописных озер Большого Глубокого и Малого Глубокого и выходит к Горьковскому шоссе, соединив существующие маршруты.

По словам Нафиса Мухаметгалиева, по «Маршруту Зяблика» нужно идти за умиротворением. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Название выбрали не случайно. Зяблик — одна из самых заметных птиц этих мест. Его здесь много, его песня хорошо узнаваема, а услышать ее можно почти весь теплый сезон — с апреля и до середины октября.

По словам Нафиса Мухаметгалиева, который уже несколько лет водит экскурсии по этим тропам, по «Маршруту Зяблика» нужно идти за умиротворением.

— В первых двух тропах много интерактива, они более экопросветительские, а здесь мы, гуляя, созерцаем озера, узнаем их историю, видим, что человек может не только разрушать экосистемы, но и сохранять их, — говорит он.

Как природа и производство уживаются рядом

Утро открытия выдалось по-осеннему тёплым. Между деревьями уже шли первые гости, кто-то снимал на телефон лесные виды, кто-то внимательно читал стенды, а кто-то просто вслушивался в лес. В воздухе витал запах мокрой травы, сырой земли и влажной древесины.

— Мы живём и работаем в большом мегаполисе, и подобные экотропы позволяют отдохнуть от плотного графика городской жизни, прогуляться по лесу, расслабиться, избавиться от негатива и подпитаться позитивной энергией — самостоятельно или с семьёй, с детьми, устроив себе небольшой праздник наслаждения природой. Сегодня мы открыли уже третий экомаршрут тропы СИБУРа, чтобы люди могли лучше понять, как сосуществует природа, флора и фауна с городской жизнью и производством: мы находимся на границе санитарно-защитной зоны с предприятием «Казаньоргсинтез», и каждый, придя сюда, может убедиться, насколько эффективным может быть симбиоз между производством и окружающей средой. Как и в природе, это разные сущности, но они могут вместе жить и вместе созидать», — отметил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, который в числе первых гостей прошел по новой экотропе.

Экскурсия получилась очень увлекательной, сочетающей в себе не только биологию, но и экологию и даже историю. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Слова Сафина тут же доказывались фактами. Экскурсовод Нафис Мухаметгалиев обратил внимание гостей на лишайники, которые росли на деревьях и на земле. По его словам, лишайники являются индикатором чистоты воздуха, так как они очень чувствителен к загрязнениям.

— Вы находитесь в зоне, где очень чистый воздух. Рядом с этим лесом располагается завод «Казаньоргсинтез». Но, несмотря на наличие промышленного объекта рядом, в лесу много индикаторов, которые указывают нам, что воздух в данной местности не загрязнен, — подчеркнул он.

Озера, которые едва не исчезли

Особое внимание экскурсовод уделял краснокнижным растениям, на экотропе можно встретить 17 таких видов. В целом его рассказ получился очень увлекательным, сочетающим в себе не только биологию, но и экологию и даже историю.

Особенно интересна история озер. Когда-то озера Большое и Малое Глубокое были единым водоемом. Но в начале XX века они могли навсегда исчезнуть. В 1914 году в котловину озера врезался крупный овраг. Причиной стали обширные посадки гречихи в районе современного «Казаньоргсинтеза»: весной поля затоплялись талыми водами, и крестьяне прорыли дренажную канаву в ближайший лес. Стоки размыли и углубили ее настолько, что образовался овраг длиной около 2 км, который год за годом размывал землю и тащил грунт в озеро. В результате этот грунт перекрыл водоем и разделил его на две части — Большое и Малое Глубокое. Ситуация изменилась в конце 1950-х годов, когда началось строительство «Казаньоргсинтеза». Тогда же провели лесозащитные работы, которые остановили эрозию и фактически спасли озера от исчезновения. Сегодня эта история стала частью маршрута.

«Маршрут Зяблика» станет новой площадкой для уроков биологии. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Уроки биологии под открытым небом

Открытие нового участка приурочили к началу учебного года неслучайно. «Маршрут Зяблика» станет новой площадкой для уроков биологии. Такой формат уже знаком школьникам Кировского и Московского районов Казани.

В 2025 году в занятиях на экотропе приняли участие более 500 учащихся. И, как отмечает Нафис Мухаметгалиев, который еще и учитель биологии и химии, детям этот формат особенно близок: здесь природу не пересказывают по учебнику — ее можно увидеть, услышать и почувствовать.

И не удивительно. Это оказалось интересно не только детям: новая информация легко увлекала и взрослых. Для многих настоящим открытием стало то, что рядом, буквально под ногами, можно увидеть гриб, способный питаться полиуретаном. А любое понижение земной поверхности, как выяснилось, называется депрессией. Не меньше удивляла и росянка — растение-хищник, которое ловит насекомых не просто так, а чтобы восполнить нехватку азота в кислой почве, где растет.

— Совместно с СИБУРом администрация Кировского и Московского районов организует на этой тропе уроки биологии для школьников. Для нас новый маршрут — очередная возможность привести сюда детей и показать им, как растет папоротник, как поют зяблики, где обитает рыба. Поэтому здесь еще и огромный образовательный эффект. По опыту первых двух троп можно сказать — дети вне себя от радости, потому что они изучают очертания растений не из страниц учебников, а воочию, — отметил глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

Когда-то озера Большое и Малое Глубокое были единым водоёмом. предоставлено пресс-службой СИБУРа

«Будто вернулся в детство»

Владимир Жаворонков и сам сегодня прошел новым маршрутом. В разговоре с журналистами поделился — как-будто вернулся в детство:

— К сожалению, из-за службы не так часто удается просто выйти на улицу и провести несколько часов на свежем воздухе. А ведь раньше это было обычным делом: ходили по лесу с бабушками и дедушками, собирали грибы. И вот сейчас эти ощущения снова вернулись. Уверен, каждый, кто найдет время для такой прогулки, почувствует то же самое — будто на мгновение вернется в детство. Это очень важно. СИБУР не просто построил еще один экологический маршрут — он подарил людям эмоции.

Эмоции этого дня не ограничились одними лишь воспоминаниями. Для участников экскурсии провели мастер-класс по росписи свистулек, и взрослые с неподдельным детским азартом с удовольствием расписывали фигурки. А завершился день душевным чаепитием на лесной поляне.

Завершился день душевным чаепитием на лесной поляне. предоставлено пресс-службой СИБУРа

Сегодня все три маршрута открыты для свободного посещения. Они входят в казанский участок Волжской тропы — большого туристического маршрута вдоль правого берега Волги.

Здесь хотят видеть и семьи с детьми, и любителей долгих прогулок, и тех, кто просто ищет тихое место недалеко от города. И, судя по первому интересу к новой тропе, «Маршрут Зяблика» вполне может стать одним из самых любимых.