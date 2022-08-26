Добровольные пожарные дружины «ТАИФ-НК» показали хорошую подготовку в пожарной эстафете

Фото: АО «ТАИФ-НК»

В АО «ТАИФ-НК» выявили лучшую команду среди пожарных формирований структурных подразделений общества. Ежегодные соревнования по пожарной эстафете среди команд подразделений прошли на полигоне ПСЧ-33 нижнекамского филиала отряда Федеральной противопожарной службы Управления договорных подразделений по РТ. В быстроте, ловкости, навыках обращения со средствами пожаротушения (пожарный рукав, ствол и огнетушитель), а также теоретических знаниях правил пожарной безопасности соревновались 28 команд. Каждая состояла из пяти человек.



— Наша команда представляет Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков. В течение всего года мы проводим в цеху учебно-тренировочные занятия, стараемся держать себя в физической форме. Несколько лет назад нам удалось занять первое место. Посмотрим, как будет в этот раз. Команды ежегодно обновляются, приходят молодые, сильные ребята, — сказал Ринат Гилязетдинов, слесарь технологических установок КГПТО АО «ТАИФ-НК».



Участников соревнований по пожарной эстафете поприветствовал главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов. Он подчеркнул, что охрана труда и промышленная безопасность — одно из приоритетных направлений развития компании.

— «ТАИФ-НК» — уникальный передовой комплекс в Российской Федерации. В тоже время здесь эксплуатируются опасные производственные объекты. Каждый день наша работа связана с риском возникновения внештатных техногенных происшествий, которые зачастую начинаются с маленького инцидента или нарушения. В этот момент очень важны действия персонала на местах — начальника смены, оператора, машиниста. Если инцидент будет вовремя обнаружен и локализован, то не будет больших технологических проблем. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Желаю всем удачи, — сказал главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. На первом участникам предстояло за максимально короткое время надеть средства индивидуальной защиты и пробежать 100-метровую дистанцию. На втором — развернуть пожарный рукав, подсоединить к пожарной машине и точно подать через ствол воду на условный очаг возгорания.

На третьем этапе предстояло преодолеть полосу препятствий. Самым сложным и наиболее приближенным к реальным условиям оказался четвертый этап соревнований. В полной экипировке (боевая одежда, шлем пожарного, краги, спецобувь) участники команд должны были при помощи огнетушителя потушить возгорание.



— Соревнования по пожарной эстафете среди команд подразделений «ТАИФ-НК» проводятся для поддержания боевой готовности членов пожарно-профилактических формирований к оперативной локализации возможных пожаров. Параллельно с практической частью проходит теоретическая часть. Представитель каждой команды отвечает на вопросы по знанию правил пожарной безопасности, использованию первичных средств пожаротушения — отметил заместитель главного инженера АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

По итогам соревнований первое место заняла команда из цеха №2 КГПТО. Победители получили кубок, дипломы и денежные вознаграждения.



Напомним, в начале августа в АО «ТАИФ-НК» состоялись соревнования среди бойцов нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ). В них приняли участие 16 команд со всех заводов предприятия.



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