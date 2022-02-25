Итоги дня: Путин обратился к военным Украины, «самый жесткий в истории» пакет санкций, задержания за фейки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 февраля.
- Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков.
- Песков также рассказал, что Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры. По его словам, украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с Россией в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла. Он добавил, что пауза в размышлениях Киева о переговорах сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах.
- Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Ее исключение из СЕ распространяется на её работу в ПАСЕ, Комитете министров иностранных дел (КМСЕ) и ЕСПЧ.
- Президент России сообщил, что основные столкновения в ходе спецоперации на Украине происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями. По его словам, «нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове». Российские военные во время спецоперации действуют мужественно, профессионально и героически. Также Владимир Путин обратился к ВСУ и призвал их брать власть в свои руки, назвав руководство страны «шайкой наркоманов и неонацистов».
- Переговоры предложил провести президент Украины Владимир Зеленский. Также он обратился к странам «Бухарестской девятки» за оборонной помощью и санкциями против России. По его словам, Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. «Бухарестская девятка» представляет собой объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы. В него входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Объединение было создано для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.
- Президент Украины заявил, что его страна осталась одна, а Россию не убедили новые санкции против нее. Он добавил, что мировые державы продолжают наблюдать за происходящим издалека, а Украина продолжила защищать себя одна, как и накануне.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в любой момент, как только ВСУ сложат оружие. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы Украина не была страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия вчера получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Она также заявила, что задача операции — привлечь нынешних деятелей, марионеточный режим (киевский режим) к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей, в том числе граждан РФ.
- В Минобороны России сообщили, что основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на Гостомеле, обеспечив блокирование Киева с запада. Вчера десант успешно высадился в районе аэродрома Гостомель. Аэропорт расположен в 25 километрах от Киева. В операции задействовали более 200 российских вертолетов. По данным ведомства, при захвате аэродрома военные уничтожили более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Ведомство подчеркивает, что потерь в Вооруженных силах России нет.
- Страны ЕС договорились о внесении президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в санкционный список. Об этом заявили несколько еврочиновников, но официально об этом ещё не объявлено. При этом не будет вводиться запрет на их поездки, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Европейский союз заморозит их банковские счета. Запрет на въезд вводиться не будет, чтобы урегулировать конфликт на Украине. Также саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. Он будет болезненным и для Евросоюза, заметил Нехаммер. Финансовые ограничительные меры затронут около 70% банков России.
- Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ в ходе операции на Украине вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры. Среди них были 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций.
- ВДВ России в четверг взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими украинского батальона охраны АЭС достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Подробности — в материале «Реального времени».
- Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что вопрос о разрешении общепиту работать ночью пока не рассматривается. Она напомнила, что эта норма федеральная, а не республиканская. По ее словам, на сегодня запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу объектов общественного питания с 23.00 до 6 утра остается.
- Заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением клиники Казанского медуниверситета Светлана Губайдуллина рассказала, что за 2021 год в Казани коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин — в три раза больше, чем в 2020-м, когда было заболевших 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток. Она напомнила, что во время беременности иммунитет женщины снижается, она больше подвержена инфекциям, в том числе и коронавирусу. Подробности — в материале «Реального времени».
- Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров 10 февраля. Госдума приняла соответствующий закон в среду, 16 февраля. После индексации средняя пенсия военных по выслуге лет составит 33 300 рублей в месяц. Увеличение в реальном выражении составит 2 800 рублей.
- С 18 февраля в Россию были эвакуированы почти 113 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Из них 71 тысяча имеют украинское гражданство, больше 41 тысячи — российское, 345 — это граждане других государств. Поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что примерно 70 тысяч силовиков республики выразили готовность добровольно направиться на Украину и «сражаться за наше государство». Однако решения о их направлении туда пока не было. По его словам, самые горячие точки на Украине будут занимать именно чеченские бойцы, бойцы, которые служат на пути Ахмата-Хаджи Кадырова.
- Также он призвал Владимира Зеленского извиниться перед президентом России. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — приводит заявление Кадырова «РИА Новости».
- В субботу, 26 февраля, в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ. По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане возможен туман, утром и днем гололед. На дорогах республики ожидается сильная гололедица.
- Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что зима 2021—2022 годов вошла в тройку самых снежных в этом столетии. Погоду в Татарстане зимой определяли циклоны и атмосферные фронты с Северной Атлантики. Он предупредил, что если в марте по-прежнему будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным. Огромные запасы снега станут быстро превращаться в воду, это вызовет бурное половодье.
- В Татарстане продолжают выделять деньги на капремонт больниц — на очереди Бугульминская и Альметьевская центральные районные больницы, в совокупности на это уйдет 231 миллион рублей. Больше всего — 155 миллионов — выделено на ремонт стационара, прачечной и пищеблока Альметьевской ЦРБ, расположенные на проспекте Строителей, 30/1. Основной корпус Бугульминской центральной районной больницы обойдется в 76 миллионов. Здание расположено на улице 14 Павших, 11. Подробности — в материале «Реального времени».
- В начале основной торговой сессии сегодня российский рынок акций поднялся примерно на 23% после вчерашнего обвала на нем. Индекс Московской биржи пока вырос на 23,07% до 2532,90 пункта, долларовый индекс РТС — на 28,36% до 953,59 пункта. Накануне к закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи опустился на 33,28% до 2058,12 пункта, долларовый РТС — на 28,3% до 742,91 пункта.
- Член Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил, что в Татарстане задержали троих лиц, которые распространяли фейки о «банковской панике». Накануне в социальных сетях появлялись кадры очередей у банкоматов различных банков. Якобы люди массово шли снимать деньги со своих банковских карт. По его словам, после начала специальной военной операции РФ в Донбассе появились «вал и обилие лжи» по поводу данной ситуации. подробности- в материале «Реального времени».
- Сотрудники МВД Татарстана задержали 35-летнего жителя Казани, которого подозревают в сбыте поддельных купюр через тайники-закладки, сообщили в министерстве. Полицейские зафиксировали, что казанец прятал купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Всего изъяли 13 таких купюр. Экспертиза показала, что они поддельные. Задержанный раскаялся в содеянном и признался, что организовал сбыт фальшивок через интернет. Там он связывался с клиентами и сообщал им, где находятся фальшивые деньги.
- Банк России приостанавливает ограничение на полную стоимость потребительского кредита до 30 июня. В ЦБ уточнили, что действующая матрица макропруденциальных надбавок по вновь предоставляемым необеспеченным потребительским кредитам останется неизменной и будет стимулировать банки повышать ставки по кредитам ограниченно.
- Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала, что в русскоязычном интернете промониторили более 6 миллионов публикаций. Оказалось, что 76% пользователей соцсетей одобряют признание страной независимости Луганской и Донецкой народных республик и проведение специальной военной операции в Донбассе.
- В Вахитовский районный суд Казани по итогам акций, которые прошли в городе после начала специальной военной операции России в Донбассе, поступило почти 20 материалов. Большая часть, 17 материалов, поступило по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, то есть организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Еще два материала по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение установленного порядка подготовки и проведения акций.
- ГИБДД Татарстана в 2021 году получила 440 сообщений о нетрезвых водителях через telegram-каналы. По сообщениям к административной ответственности привлекли за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 101 водителя. В этом году только за январь Госавтоинспекция РТ получила 60 сообщений и привлекла к ответственности 29 водителей. Подобный формат получения анонимной информации организован в каждом районе Татарстана.
- Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что происходящее вокруг Украины — «переломное событие в истории Европы после окончания холодной войны». Она считает, что действия Москвы нарушают международное право и «решительным образом» осуждает действия России.
- Генеральная прокуратура России принимает меры по пресечению фейковых новостей, связанных с проведением операции в Донбассе. Ведомство напоминает, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа. При размещении в Сети фейковых новостей, которые создают угрозу жизни и здоровью, Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации.
- «Талибан»* заявил, что следит за военным конфликтом между Россией и Украиной и призывает стороны к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи в Twitter. Он отметил, что талибы* внимательно следят за ситуацией на Украине и выражают обеспокоенность из-за возможных жертв среди мирного населения. Власти Афганистана призвали украинскую и российскую стороны решить конфликт при помощи диалога и мирными средствами.
- Ночью над Киевом украинское ПВО нанесло ошибочный удар по собственному истребителю. В ночь на 25 февраля над украинской столицей появился яркий факел, который после упал на жилой дом. Истребитель СУ-27 патрулировал небо над городом. По словам источника в Минобороны РФ, по ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств.
- Международный уголовный суд (МУС) в Гааге следит за развитием событий на Украине и может начать расследование совершенных на ее территории актов геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Об этом говорится в заявлении прокурора юридической инстанции Карима Хана. По его словам, ведомство вправе воспользоваться своими полномочиями и расследовать любой акт геноцида, преступления против человечества или военные преступления, совершенные на территории Украины с 20 февраля 2014 года.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал три главные ошибки президента Украины Владимира Зеленского. Первой ошибкой он назвал непроведение собственной, независимой политики. Второй ошибкой спикер ГД считает нерешение проблемы Донбасса. Третья ошибка — заявления президента о пересмотре отказа Украины от ядерного оружия.
- Российских призеров Олимпийских игр в Пекине в 2022 году представили к государственным наградам. Лыжник Александр Большунов представлен к ордену Александра Невского, фигуристка Камила Валиева — к ордену Дружбы.
19 февраля российский лыжник Александр Большунов выиграл золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. Валиева заняла четвертое место. Практически в самом начале выступления 17 февраля она упала и свою программу исполнила с ошибками.
- В Татарстане за 9 месяцев прошлого года жители республики получили в ломбардах 367 млн рублей. С января по сентябрь там заключили 42 тысячи договоров займа. Предметом залога могут быть ювелирные изделия, предметы искусства, бытовая техника и другие вещи. Если человек не возвращает взятый заем, ломбард вправе реализовать залог.
- В Казани на десяти остановках общественного транспорта установили информационные табло с питанием от солнечных батарей. Они расположены: на ул. Декабристов — на двух остановках «Энергетический университет» в обоих направлениях (в сторону центра и в сторону проспекта Ибрагимова); «Станция «Метро Козья Слобода» (по ул. Чистопольской); «Улица Чуйкова» (в сторону ул. Амирхана); «Жилой массив «Дружба» (в сторону ул. Восстания); «Улица Восстания» (по пр. Ибрагимова); «Разъезд Восстания» (в сторону Горьковского шоссе); «Братьев Касимовых» (в сторону ул. Даурской); ул. Ю. Фучика — на двух остановках «10-й микрорайон» (в обоих направлениях).
- «Формула-1» заявила об отмене Гран-при России в 2022 году в связи с военными действиями на Украине. Указывается, что чемпионат приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и ставит перед собой цель объединения наций. Команды ФИА и «Формула-1» в ходе обсуждения позиции спорта с акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при в России невозможно.
- Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что все соревнования, которые должны были пройти на территории России под ее эгидой, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени, перенесут в интересах безопасности всех участников. Финал Кубка мира по лыжным гонкам должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Не состоятся этапы Кубка мира по ски-кроссу (25—27 февраля, Челябинская область), лыжной акробатике (26—27 февраля, Ярославль), прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (18—20 марта, Нижний Тагил, 25—27 марта, Чайковский).
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Матч должен был пройти 28 мая этого года. Изначально Санкт-Петербург планировал принять его в сезоне-2020/21, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Теперь игра состоится на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Сообщается, что исполнительный комитет УЕФА принял такое решение после внеочередного заседания в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе.
- Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии. По их словам, необходимо принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Белоруссии и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов, — заявили в комитете. Также комитет призвал не вывешивать флаги двух стран на состязаниях.
- Муфтий Камиль хазрат Самигуллин обратился к имам-мухтасибам Татарстана и призвал совершить в республиканских мечетях дуа — молитву о спокойствии и благополучии во всем мире. В связи с этим в пятницу прихожане вслед за имамами мечетей «обратятся к Аллаху с просьбой о ниспослании милости и благословения человечеству, благоденствия и взаимопонимания народам <….> чтобы Он отдалил Россию и Татарстан от бед и страданий и наделил нашу Родину процветанием и благополучием», — сказано в сообщении.
- В 2021 году в Татарстане приставы взыскали 16 млрд рублей. Руководитель УФССП России по РТ Анвар Закиров сообщил, что количество исполнительных документов, поступивших на исполнение, увеличилось на 7%. Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, составило почти 3 млн. На одного судебного пристава-исполнителя в среднем приходилось более 7 тысяч исполнительных производств.
- Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение против 32-летнего бывшего пожарного ПЧ № 2 ФГКУ «7 ОФПС по РТ» по уголовному делу о хищении 2,1 млн рублей. Следствие считает, что с марта 2017 года по июнь 2021-го фигурант вместе со своим руководителем похитил вышеназванную сумму, выплаченную ему в качестве заработной платы. Фактически трудовую деятельность обвиняемый не осуществлял.
- Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что санкции против России означают «полноценную» блокаду российских банков. По его словам, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Он допустил принятие новых ограничительных мер, но заметил, что их влияние нужно обдумывать: эти действия должны принести последствия для российской экономики.
- Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в рамках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). По его словам, туда войдет юань, рубль и золото . Это что-то вроде корзины СДР международного валютного фонда, куда сейчас пять валют входит: доллар, фунт, евро, иена и юань. По его мнению, создание такой системы может нивелировать новые санкции, но нужно время для ее выстраивания.
- Банковские карты группы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России. Клиенты вышеперечисленных банков не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции против РФ.
- В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросам по Международной космической станции (МКС), несмотря на санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Сообщается, что организация продолжит работу со своими международными партнерами, включая «Роскосмос», для обеспечения безопасной деятельности МКС. Никаких изменений в работе не планируется.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не планирует присоединяться к санкциям стран Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, Грузия ознакомилась с действиями своих международных партнеров. Однако с учетом своих национальных интересов она не будет принимать участие в финансовых и экономических санкциях против РФ. Также он добавил, что пока не планирует лететь в Киев, так как воздушное пространство Украины закрыто, и это не должен быть визит ради визита.
- Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что в Европе и США никто не желает вступать в войну с Россией. По словам главы французского Минобороны, и США, и Европа хотят как можно скорее положить конец вторжению на Украину. Она добавила, что главная цель в настоящее время — это добиться того, чтобы огонь на востоке Украины скорее прекратился.
- Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с Михаилом Мишустиным в Нур-Султане заявил, что страна готова оказать поддержку России в условиях непрекращающегося накопления сил НАТО на востоке. По его словам, белорусские вооруженные силы и другие воинские формирования готовы обеспечить безопасность российских союзников на западных рубежах. Также он добавил, что белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что ни одна пуля и ни один снаряд не попадет с этого направления в спину русского солдата.
- Вылет нескольких рейсов из Казани на юг России отменили. Отменен рейс в Минеральные Воды в 9.30 (отметим, что аэропорт города не закрывали из-за обострения ситуации на Украине), в Элисту в 9.40, в Краснодар в 18.50. Задержан рейс в Сочи в 13.30. Аэропорт этого города возобновил работу в штатном режиме.
- В Росавиации заявили, что Россия ограничивает использование своего воздушного пространства для самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней. Сюда включаются и ограничения на полеты транзитных самолетов. Также, по словам представителей Росавиации, Россия направляла авиавластям Великобритании предложение провести консультации, но те отказались от него.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в ночь на 1 марта ведомство досрочно закроет продажи туров с кешбэком. Это связано с тем, что деньги, выделенные на программу, кончились. Программой воспользовалось уже почти 700 тысяч россиян. Они купили путевки с кешбэком на 12 миллиардов рублей. Людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей.
- Также в ведомстве сообщили, что в российских регионах, где временно приостановили работу аэропортов, находятся около 150 тысяч туристов, в том числе 25 тысяч организованных туристов. Большая часть отдыхающих находится в Крыму и в Краснодарском крае. Людям, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, предлагается купить билеты на дополнительные поезда.
- Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским компаниям летать над всей территорией Украины и Белоруссии и над западными районами России. Американским авиалайнерам запрещено летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной. До этого полеты запретили над некоторыми районами Украины из-за «рисков, связанных с эскалацией региональной напряженности между РФ и Украиной».
- Национальный банк Украины (НБУ) запретил уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских и белорусских рублей. Изменения внесли в постановление от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения». Согласно изменениям, запрещено выполнять обязательства перед юридическими или физическими лицами, находящимися в России или в Белоруссии.
- Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что цены на газ в Европе могут подняться до исторического максимума. По ее словам, цены до исторических максимумов и выше могут подняться как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели. Об этом свидетельствует то, что осенью 2021 года котировки на TTF поднимались выше $2 000 за тысячу кубометров. Происходило это в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков. Так что в связи с нынешней ситуацией вокруг Украины цены на газ вновь могут взлететь.
- Минпромторг РФ обещал провести «дополнительный анализ» роста цен на электронику и бытовую технику. Как сообщила несколько минут назад пресс-служба ведомства, «с представителями компании DNS ведется диалог» по этому поводу. Они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен. Вместе с тем, отметим, что представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа, — отмечается в сообщении Минпромторга РФ.
*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
Максим КокунинОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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