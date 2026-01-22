68% автолюбителей Татарстана назвали достойным доход от 200 тыс. рублей

Такие данные получил сайт «Дром» по итогам всероссийского опроса почти 20 тыс. пользователей

Фото: Максим Платонов

68% автолюбителей Татарстана считают достойным доход от 200 тыс. рублей в месяц. Такие данные, предоставленные «Реальному времени», следуют из опроса автомобильного сайта «Дром».

Самым популярным вариантом ответа стала сумма 200 тыс. рублей — ее выбрали 23% респондентов из Татарстана. Для сравнения, в аналогичном опросе пять лет назад такую сумму называли 9% участников, столько же — десять лет назад.

На втором месте оказался доход в 150 тыс. рублей. Его сочли достойным 20% опрошенных. В 2020 году этот вариант выбирали 15% респондентов, а в 2015 году — 7%.

Третье место заняла сумма 250 тыс. рублей — такой уровень дохода назвали достойным 16% участников опроса.

Еще 32% респондентов указали, что достойной можно считать любую зарплату до 200 тыс. рублей, а 21% считают достойным доход от 400 тыс. рублей и выше.

Среди регионов России зарплату в 200 тыс. рублей чаще других называли хорошей жители Удмуртии (40%), Бурятии (28%) и Нижегородской области (27%). Доход в 150 тыс. рублей чаще считали достойным жители Оренбургской области (23%), Саратовской области (22%) и Алтайского края (22%). Сумму 250 тыс. рублей наиболее часто выбирали жители Сахалина (21%), Югры (20%) и Татарстана (16%).

В комментариях участники опроса отмечали, что представление о достойной зарплате зависит от жизненных обстоятельств, включая наличие ипотеки и состав семьи. Пользователи делились личным опытом и оценками уровня дохода в зависимости от региона проживания и финансовых обязательств.

Всероссийский опрос проводился с 25 августа по 1 сентября 2025 года среди пользователей сайта «Дром».

Ариана Ранцева