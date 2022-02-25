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Ростуризм сообщил, что продажи туров с кешбэком досрочно закрываются

10:15, 25.02.2022
Ростуризм сообщил, что продажи туров с кешбэком досрочно закрываются
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком. Это связано с тем, что деньги, выделенные на программу, кончились, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Программой воспользовалось уже почти 700 тысяч россиян. Они купили путевки с кешбэком на 12 миллиардов рублей. Людям вернулось уже более 2,5 миллиарда рублей, передает пресс-служба Ростуризма.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продажи туров с кешбэком начались 18 января. Планировалось, что они будут длиться до 12 апреля 2022 года. На 2022 год на реализацию программы туристического кешбэка заложили 5 млрд рублей.

Татьяна Леухина
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