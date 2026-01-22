Асгат Сафаров назначен на должность полпреда раиса в Госсовете Татарстана
Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов
Асгат Сафаров назначен полномочным представителем раиса Татарстана. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
В Татарстане на должность полномочного представителя раиса Республики Татарстан в Государственном совете назначен руководитель администрации раиса Асгат Сафаров.
С 19 сентября 2025 года эту должность занимал Александр Терентьев, ранее представлявший Татарстан в Совете Федерации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».