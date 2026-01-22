Новости общества

Асгат Сафаров назначен на должность полпреда раиса в Госсовете Татарстана

13:20, 22.01.2026

Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов

Фото: взято с сайта kzn.ru

Асгат Сафаров назначен полномочным представителем раиса Татарстана. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

В Татарстане на должность полномочного представителя раиса Республики Татарстан в Государственном совете назначен руководитель администрации раиса Асгат Сафаров.

С 19 сентября 2025 года эту должность занимал Александр Терентьев, ранее представлявший Татарстан в Совете Федерации.

