Рестораторы Татарстана готовятся к «голодному» 2026 году
Оборот рынка общественного питания Татарстана за неполный 2025 год составил почти 88 млрд рублей, превысив показатели всего предыдущего года, но рестораторы готовятся «снять розовые очки» в 2026-м
Рынок общепита Татарстана демонстрирует противоречивые тенденции: по данным Татарстанстата, за 11 месяцев 2025 года оборот достиг 87,8 млрд рублей, превысив итоги всего 2024 года. Однако участники рынка отмечают снижение покупательной способности, смену потребительских предпочтений в пользу бюджетных форматов и тревожность из‑за грядущих изменений в налоговом законодательстве. Эксперты прогнозируют «очищение рынка» в 2026 году. Подробности — в материале «Реального времени».
В октябре — ноябре рестораторы столкнулись с традиционными «просадками
По данным Татарстанстата, за 11 месяцев 2025 года (январь — ноябрь) оборот рынка общественного питания — кафе, баров, ресторанов — составил 87,8 миллиарда рублей. Это на 7,7 миллиарда рублей больше, чем за январь — декабрь 2024 года: тогда через общепит республики прошло 80,1 миллиарда рублей. При этом в октябре 2025-го общепит аккумулировал 8,95 миллиарда рублей, это также больше ноябрьского показателя в 8,45 миллиарда.
Цифры «должны быть реальными, заявила в разговоре с «Реальным временем» генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. По ее словам, в октябре — ноябре рестораторы столкнулись с традиционными «просадками и сейчас продолжают находиться в несезоне».
— Все пока в ожидании, как отразятся на отрасли изменения в налоговом законодательстве, — отметила Шарафутдинова в разговоре.
У тех, кто приходил в отрасль в розовых очках, — они разобьются
Сооснователь Begin Cafe & Terra et Silva Владимир Кириллов в разговоре с «Реальным временем» отметил, что 2025 год был сложнее: покупательная способность падала, особенно во второй половине года — в конце третьего и весь четвертый квартал.
— Мы наблюдали, что люди стали больше экономить, а поток гостей уменьшился, — констатирует собеседник издания. — Новогодние каникулы прошли относительно благополучно — в новогодние праздники посадка была. Там и туристы приезжали, и наши гости, казанцы, ходили — это, ну, нормально. Новогодние каникулы — гости тратили, тут вопросов нет, — уточнил Кириллов.
Говоря о динамике среднего чека, Кириллов указывает на влияние общей инфляции и роста издержек: цены в заведениях поднимаются в ответ на увеличение стоимости продуктов, аренды, коммунальных услуг и зарплат персонала.
Гости стали чаще выбирать столовые и кафе-кулинарии вместо ресторанов
Существенную разницу в ситуации между районами Татарстана отмечает специалист в области аудита и консалтинга в сфере общепита, тренер персонала Римма Гарипова.
В Закамье, по ее словам, конкуренция невелика: хороших заведений мало, а успех приходит к тем, кто активно развивается. В Казани же рынок оказался под давлением из‑за тревожных ожиданий, связанных с 2026 годом. Предпринимателей беспокоят грядущие изменения и множество новых законов, которые создают атмосферу неопределенности и заставляют задумываться о будущем.
В 2026 году слабые места рынка общественного питания станут еще заметнее
Цифра 87,8 млрд за январь — ноябрь 2025 года для общепита Татарстана выглядит вполне реалистично, а сам рынок формально растет, заявил в разговоре с «Реальным временем» основатель ресторана «Умай» Линар Ахмадиев.
Ранее «Реальное время» рассказывало, чем прошедший 2025 год запомнился для рестораторов Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».