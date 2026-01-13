Рестораторы Татарстана готовятся к «голодному» 2026 году

Оборот рынка общественного питания Татарстана за неполный 2025 год составил почти 88 млрд рублей, превысив показатели всего предыдущего года, но рестораторы готовятся «снять розовые очки» в 2026-м

Рынок общепита Татарстана демонстрирует противоречивые тенденции: по данным Татарстанстата, за 11 месяцев 2025 года оборот достиг 87,8 млрд рублей, превысив итоги всего 2024 года. Однако участники рынка отмечают снижение покупательной способности, смену потребительских предпочтений в пользу бюджетных форматов и тревожность из‑за грядущих изменений в налоговом законодательстве. Эксперты прогнозируют «очищение рынка» в 2026 году. Подробности — в материале «Реального времени».

В октябре — ноябре рестораторы столкнулись с традиционными «просадками

По данным Татарстанстата, за 11 месяцев 2025 года (январь — ноябрь) оборот рынка общественного питания — кафе, баров, ресторанов — составил 87,8 миллиарда рублей. Это на 7,7 миллиарда рублей больше, чем за январь — декабрь 2024 года: тогда через общепит республики прошло 80,1 миллиарда рублей. При этом в октябре 2025-го общепит аккумулировал 8,95 миллиарда рублей, это также больше ноябрьского показателя в 8,45 миллиарда.

Цифры «должны быть реальными, заявила в разговоре с «Реальным временем» генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова. По ее словам, в октябре — ноябре рестораторы столкнулись с традиционными «просадками и сейчас продолжают находиться в несезоне».

— Все пока в ожидании, как отразятся на отрасли изменения в налоговом законодательстве, — отметила Шарафутдинова в разговоре.

У тех, кто приходил в отрасль в розовых очках, — они разобьются

Сооснователь Begin Cafe & Terra et Silva Владимир Кириллов в разговоре с «Реальным временем» отметил, что 2025 год был сложнее: покупательная способность падала, особенно во второй половине года — в конце третьего и весь четвертый квартал.

— Мы наблюдали, что люди стали больше экономить, а поток гостей уменьшился, — констатирует собеседник издания. — Новогодние каникулы прошли относительно благополучно — в новогодние праздники посадка была. Там и туристы приезжали, и наши гости, казанцы, ходили — это, ну, нормально. Новогодние каникулы — гости тратили, тут вопросов нет, — уточнил Кириллов.

Говоря о динамике среднего чека, Кириллов указывает на влияние общей инфляции и роста издержек: цены в заведениях поднимаются в ответ на увеличение стоимости продуктов, аренды, коммунальных услуг и зарплат персонала.

— Говоря о тенденциях на 2026 год, я думаю так: дилетанты будут уходить — те, кто романтизмом пресыщенные, пришли на рынок, думая, что здесь все так радужно и прекрасно. Вот эти розовые очки разобьются у тех, кто с такими, так скажем, мотивами приходил. Профессионалы — те, кто не первый и не второй год в отрасли, — живут. Все уже давно стали сильно всё сокращать, считать. Те, кто начал инвестировать еще год назад, открывать проекты, — они уже инвестируют, всё откроют. Посмотрим, как дальше будет, но точно будет рынок очищаться. Мы это уже сейчас видим, — резюмирует Кириллов.

Гости стали чаще выбирать столовые и кафе-кулинарии вместо ресторанов

Существенную разницу в ситуации между районами Татарстана отмечает специалист в области аудита и консалтинга в сфере общепита, тренер персонала Римма Гарипова.

В Закамье, по ее словам, конкуренция невелика: хороших заведений мало, а успех приходит к тем, кто активно развивается. В Казани же рынок оказался под давлением из‑за тревожных ожиданий, связанных с 2026 годом. Предпринимателей беспокоят грядущие изменения и множество новых законов, которые создают атмосферу неопределенности и заставляют задумываться о будущем.

— Сегодня рынок сталкивается не столько с падением интереса к ресторанам, сколько с падением покупательной способности и ощущением нестабильности у гостей. На фоне разговоров о сложном 2026 годе люди начинают экономить и откладывать деньги «на черный день». В такой ситуации ресторан перестает быть ежедневной привычкой и становится редким событием. Гость смещается в сторону понятных и доступных форматов — столовых, кулинарий, кафе с простой едой, фастфуда. Он выбирает не эмоцию, а базовую потребность: сытно, быстро, по разумной цене. Это не кризис рынка, а его перераспределение. Деньги остаются в сфере питания, но уходят из ресторанов впечатлений в форматы повседневного потребления. Выиграют те проекты, которые сумеют встроиться в ежедневную жизнь гостя и дать ему ощущение ценности и безопасности, — поясняет Гарипова.

В 2026 году слабые места рынка общественного питания станут еще заметнее

Цифра 87,8 млрд за январь — ноябрь 2025 года для общепита Татарстана выглядит вполне реалистично, а сам рынок формально растет, заявил в разговоре с «Реальным временем» основатель ресторана «Умай» Линар Ахмадиев.

— Значимая часть этого роста обеспечивается увеличением среднего чека и расширением сети (новые заведения), а не количеством гостей. Потребительская активность в 2025-м была ниже ожиданий — люди экономят на развлечениях и походах в заведения вне дома. Гостевой поток снижается, а расходы (аренда, ФОТ, продукты, сервисные услуги) растут быстрее выручки. В 2026 году слабые места рынка общественного питания станут еще заметнее — и игрокам придется работать над удержанием трафика через маркетинг, локальные предложения и гибкие форматы, — считает Ахмадиев.

