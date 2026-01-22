Открыта ледовая переправа Казань — Верхний Услон
Соединяющая Казань и Верхний Услон переправа открыта без выходных, с ограничением по весу 2,5 тонны
Ледовая переправа Казань (Аракчино) — Верхний Услон официально открыта. Об этом сообщил телеграм-канал переправы.
Переправа работает круглосуточно, без выходных. Ограничение по весу транспортных средств составляет 2,5 тонны.
Стоимость проезда для легкового автомобиля установлена в размере 400 рублей.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане открыли ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые.
