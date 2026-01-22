В Татарстане отмечено снижение уровня преступности в 2025 году

Рустам Минниханов оценил работу МВД по итогам 2025 года

В Татарстане подвели итоги оперативной работы МВД за 2025 год на расширенном заседании коллегии ведомства. В мероприятии приняли участие Рустам Минниханов, представители надзорных органов и общественности, сообщает оперштаб Татарстана.

Глава МВД по РТ Дамир Сатретдинов сообщил о снижении общего уровня преступности и высоком показателе раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений — близком к 100%. В республике зарегистрировано более 47 тысяч правонарушений, из которых свыше 15 тысяч преступлений — тяжкие и особо тяжкие, раскрыто почти 18 тысяч случаев, включая резонансные. В сфере ИТ-преступлений зафиксировано более 15 тысяч хищений. Приоритетами остаются борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

МВД по РТ оказало более 2,6 млн государственных услуг с положительными оценками граждан. Рустам Минниханов отметил эффективность работы ведомства и подтвердил готовность республики поддерживать органы правопорядка.

Ранее «Реальное время» писало, что количество ДТП в Казани сократилось более чем на 20% за 5 лет.

Ариана Ранцева