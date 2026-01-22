Новости общества

В Татарстане режим беспилотной опасности отменен

08:51, 22.01.2026

Он действовал чуть больше часа

Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.

Отметим, что режим беспилотной опасности длился в республике чуть больше часа.

Никита Егоров

Общество Татарстан

