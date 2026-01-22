В Татарстане режим беспилотной опасности отменен
Он действовал чуть больше часа
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
— Внимание! На территории Республики Татарстан режим «Беспилотная опасность» отменен, — говорится в сообщении.
Отметим, что режим беспилотной опасности длился в республике чуть больше часа.
