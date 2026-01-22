Сегодня в Татарстане ожидается до -20 градусов

Утром небольшой снег, днем без существенных осадков

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром небольшой снег, днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный 5—10 м/с. Днем температура составит от -10 до -15 градусов, на севере и востоке до -20 градусов. На дорогах гололедица.

Галия Гарифуллина