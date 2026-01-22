Жители Казани с вечера не могут вылететь на Пхукет из-за задержки авиарейса

На прилет опаздывает и самолет из Сочи

Фото: Максим Платонов

Вылет на Пхукет в аэропорту Казани задержан почти на 12 часов. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь из города еще в 22:00 21 января, следует из данных онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Рейс №4 3487 Казань — Пхукет сперва перенесли на пять часов, потом — на 9:50 22 января.

Также, согласно данным онлайн-табло, в аэропорту задержан рейс с направлением в Стамбул, а еще перенесли вечерний вылет в Камрань с 20:10 на 00:30 и обратно с 20:10 на 00:30. На прилет опаздывает самолет из Сочи — прибудет в 18:15 вместо 15:15.

Никита Егоров