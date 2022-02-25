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Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

16:47, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным.

«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — приводит заявление Кадырова «РИА Новости».

Кадыров сообщил, что примерно 70 тысяч силовиков республики выразили готовность добровольно направиться на Украину и «сражаться за наше государство». Однако решения об их направлении туда пока не было. В Грозном уже собрались около 12 тысяч силовиков. Кадыров проводит с ним встречу.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решении о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
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