Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным.



«Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений», — приводит заявление Кадырова «РИА Новости».

Кадыров сообщил, что примерно 70 тысяч силовиков республики выразили готовность добровольно направиться на Украину и «сражаться за наше государство». Однако решения об их направлении туда пока не было. В Грозном уже собрались около 12 тысяч силовиков. Кадыров проводит с ним встречу.

24 февраля президент РФ сообщил о принятии решении о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».

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Маргарита Головатенко