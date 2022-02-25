Татарстанцев предупредили о тумане и сильной гололедице 26 февраля

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу, 26 февраля, в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидается ухудшение погоды. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане возможен туман, утром и днем гололед. На дорогах республики ожидается сильная гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, в ближайшие выходные в Татарстане временами будет идти снег, в том числе мокрый. Ночью в субботу, 26 февраля, в республике похолодает до -5... -10°С, а на востоке при прояснениях — до -15°С. Днем температуры составят 0... -5°. В воскресенье, 27 февраля, в РТ ночью ожидается -3... -8 градусов, а днем потеплеет до +2 градусов.