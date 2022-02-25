Член Общественной палаты РФ: 76% пользователей соцсетей одобряют признание ЛНР и ДНР и операцию в Донбассе

Фото: Максим Платонов (архив)

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина рассказала, что в русскоязычном интернете промониторили более 6 миллионов публикаций. Оказалось, что 76% пользователей соцсетей одобряют признание страной независимости Луганской и Донецкой народных республик и проведение специальной военной операции в Донбассе.

Другой член Общественной палаты России Александр Малькевич рассказал, что после начала специальной военной операции РФ в Донбассе появились «вал и обилие лжи» по поводу данной ситуации. Их количество, по его словам, зашкаливает. Он назвал основные фейки, которые распространяются в соцсети, и разделил их на шесть категорий.



Вечером 21 февраля Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией.



Фото: kremlin.ru

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий».



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

