Татарстан направит 53 млрд рублей на нацпроекты в 2026 году

В республике планируется реализация 45 региональных проектов в рамках 12 национальных программ

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в Татарстане планируется направить 53 млрд рублей на реализацию 45 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. Работа будет продолжена в рамках социально-экономического развития республики.

Средства предусмотрены на мероприятия в сферах здравоохранения, образования, культуры, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В рамках национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экология» запланировано благоустройство 42 парков и скверов, модернизация 17 объектов инженерной инфраструктуры, а также завершение рекультивации иловых полей и расчистки русла реки Мелекеска.

По национальным проектам «Все лучшее детям» и «Семья» предусмотрено строительство 6 детских садов, завершение ремонта 2 дошкольных учреждений и ремонт 36 школ в муниципальных районах республики. Также запланирован капитальный ремонт ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» в Нижнекамске и ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая» в Арске.

В рамках регионального проекта «Семейные ценности» планируется строительство 4 школ искусств и ремонт 22 объектов культуры, включая 6 сельских домов культуры, 2 школы искусств, 9 библиотек, 3 музея и 2 театра — МБУ «Театр юного зрителя» и ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя».

Кроме того, в 2026 году продолжится реализация мероприятий в сфере транспортной инфраструктуры, социальной поддержки населения и предпринимательства. В их числе — строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов, оснащение учреждений оборудованием, цифровизация социальных отраслей, а также меры поддержки семей с детьми и предпринимателей.

Отдельное внимание в рамках нацпроектов планируется уделить профессиональному и патриотическому воспитанию молодежи, а также проектам по повышению производительности труда в отраслях экономики республики.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан получил 2,4 млрд рублей на развитие туризма в рамках нацпроекта.

Ариана Ранцева