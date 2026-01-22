Прокуратура проверяет лицей «Алгоритм» после инцидента

Ученик подмешал реактив в напиток, трое одноклассников направлены в медицинское учреждение

Фото: Реальное время

В лицее «Алгоритм» прокуратура организовала проверку после инцидента с химическим веществом. По предварительным данным, ученик подмешал реактив в газированный напиток и предложил его троим одноклассникам. Пострадавшие были направлены в медицинское учреждение.

Прокуратура Пестречинского района проверяет соблюдение законодательства о безопасности образовательного процесса. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход процессуальной проверки взят на контроль надзорного ведомства.



Ариана Ранцева