Меркель назвала обострение ситуации на Украине переломным событием в истории Европы

Происходящее вокруг Украины — «переломное событие в истории Европы после окончания холодной войны». Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

— Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны, — передает ее слова DPA.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Меркель считает, что действия Москвы нарушают международное право. Экс-канцлер ФРГ добавила, что «решительным образом» осуждает действия России.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.



Татьяна Леухина