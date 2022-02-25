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Меркель назвала обострение ситуации на Украине переломным событием в истории Европы

13:03, 25.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Меркель назвала обострение ситуации на Украине переломным событием в истории Европы
Фото: wikimedia.org

Происходящее вокруг Украины — «переломное событие в истории Европы после окончания холодной войны». Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

— Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны, — передает ее слова DPA.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Меркель считает, что действия Москвы нарушают международное право. Экс-канцлер ФРГ добавила, что «решительным образом» осуждает действия России.

Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, цель которой — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». «Реальное время» следит за развитием ситуации. Все последние новости — в сюжете интернет-газеты.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:22
    Холодная война никогда не заканчивалась. Вы сами её и подогревали. А теперь и незнаю что с вами будет.
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