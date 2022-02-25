В ФРГ заявили о «полной блокаде» российских банков

Санкции против России означают «полноценную» блокаду российских банков. Бизнес с Россией практически остановлен, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

— Таким образом, деловые отношения с Россией практически закончены. В отдельных случаях транзакции возможны. Например, чтобы оплачивать поставки газа. Например, чтобы немецкие фирмы могли делать переводы своим российским «дочкам», — передает «РИА Новости» его слова.

Линднер допустил принятие новых ограничительных мер, но заметил, что их влияние нужно обдумывать: эти действия должны принести последствия для российской экономики.



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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вчера заявил, что 25 февраля ЕС официально одобрит новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Донбассе.



Премьер-министр Великобритании огласил список ограничительных мер, которые страна вводит против России из-за осложнения ситуации на Украине: заморозка активов ВТБ; запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию; ограничение размеров вкладов российских граждан в британских банках; запрет компаниям РФ торговать в долларах и фунтах. США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка». Также американский президент Джо Байден заявил о намерении ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах.



Вчера министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отмечал, что страна должна отказаться от покупки угля и газа в России в связи с ситуацией на Украине.

Татьяна Леухина