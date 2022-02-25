Песков: Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры
Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, украинская сторона заявила, что пересматривает идею проведения переговоров с Россией в Минске, выбрала Варшаву, а потом исчезла.
Представитель Кремля добавил, что пауза в размышлениях Киева о переговорах сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе в Киеве, передает «РИА Новости».
Накануне Россия получила от Украины ноту о разрыве дипломатических отношений. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна готова к переговорам с Украиной на высоком уровне. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность к переговорам.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, целью российской операции на Украине является привлечение режима в Киеве к ответственности за совершенные преступления.
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