ЧОО «Империя»: что известно о компании, охранявшей нижнекамскую школу

Арбитражный суд оштрафовал частную охранную организацию за многочисленные нарушения при охране социальных объектов

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Башкортостана в 2024 году привлек к ответственности частную охранную организацию «Империя» за грубые нарушения при охране социальных объектов. Именно эта компания выиграла тендер на охрану лицея №37 в Нижнекамске, где 22 января произошел инцидент.

Проверка деятельности ЧОО «Империя» выявила многочисленные нарушения на охраняемых объектах, среди которых:

Отсутствие у охранников необходимых проверок на пригодность к работе с оружием.

Работа без личных карточек частного охранника.

Незаверенные должностные инструкции.

Форменная одежда без опознавательных знаков.

Привлечение к охране лиц без статуса частного охранника.

Особое внимание привлекает факт, что именно эта организация обеспечивала охрану лицея №37 в Нижнекамске, где 22 января произошло нападение ученика с ножом на сотрудницу учреждения. Напомним, что школа заключила с ЧОО контракт на охрану стоимостью более 1,4 млн рублей.

Суд назначил организации наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей, учитывая, что компания является малым предприятием. При этом выявленные нарушения создали реальную угрозу безопасности граждан на охраняемых объектах.

«Реальное время» попыталось получить разъяснение от представителей ЧОП «Империя», заключившего госконтракт на охрану учреждения. Однако сотрудник компании отказался от комментариев и не предоставил возможность связаться с руководством организации.



Дмитрий Зайцев