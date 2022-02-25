Глава МИД Италии: Россию исключили из Совета Европы

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Отметим, официально это не было объявлено.

В свою очередь, на это решение отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Жили без Совета Европы раньше, проживем, — приводит его слова «РИА Новости».

По данным источника агентства, приостановка членства России в СЕ включает работу в ПАСЕ и ЕСПЧ.



Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства РФ в организации. По его словам, инициатива поступила от Украины и Польши.



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Диана Жиленкова