Как COVID-19 влияет на течение беременности и зачем в Казани установили мониторинг за будущими мамами

«Представьте, что происходит с ребенком — он буквально «варится»

За 2021 год в Казани коронавирусом переболели 1 765 беременных женщин — в три раза больше, чем в 2020-м, когда было заболевших 510. Сейчас под наблюдением врачей остаются 236 пациенток, рассказала заведующая отделением патологии беременности, заведующая временным инфекционным акушерско-гинекологическим отделением клиники Казанского медуниверситета Светлана Губайдуллина.



Она напомнила — во время беременности иммунитет женщины снижается, она больше подвержена инфекциям, в том числе и коронавирусу. При COVID-19 наблюдается быстрая свертываемость крови, что и так присуще беременным. Все это может привести к тромбозам, а самое нежелательное последствие — тромбоз пуповины, он грозит потерей ребенка внутриутробно. Чтобы избежать тяжких последствий, лечение беременных проводят только в стационаре.

Губайдуллина рассказала, что поскольку в первом триместре у женщины еще нет плаценты, защищающей плод от различных инфекций, ребенок более уязвим — в таком случае чаще всего идут на прерывание беременности, так как любая инфекция может отразиться на ребенке. Во втором и третьем триместрах, когда плацента уже сформирована, лечить коронавирус у беременных легче. Внутриутробное заражение случается крайне редко, отметила Губайдуллина.

— Как правило, заражение происходит при контакте с мамой во время родов. Новорожденным, чьи мамы болеют коронавирусом, мы всегда делаем экспресс-тест. В этом случае после родов ребенка немедленно выносят из «красной» зоны, и его встреча с мамой произойдет только после полного ее выздоровления. Это тяжело эмоционально, но ничего не поделать — сейчас такое время», — сказала она.

Сам коронавирус не провоцирует преждевременные роды, но он может стать причиной тяжелого состояния женщины:



— Роды могут начаться на любом сроке, в большинстве случаев малыши остаются живы, при возникновении экстренной ситуации мы спасаем и женщину, и малыша, — отметила врач.

Что касается штаммов, то каждый новый, как сообщила Губайдуллина, был со своими особенностями:

— «Омикрон» — это не ОРВИ, расслабляться рано. Новый штамм редко поражает легкие, но зато воздействует на верхние дыхательные пути, и болезнь лечится дольше. Также у пациенток наблюдается высокая температура. Попробуйте опустить руку в воду, температура которой 39 градусов, — уверена, что вы обожжетесь. А теперь представьте, что происходит с ребенком — он буквально «варится» от такой температуры тела мамы.

«Мы решили исходить из парадигмы, что не стоит дожидаться сигналов от беременных»

Между тем для дистанционного мониторинга беременных на признаки ОРВИ в Казани запустили проект под названием «Связь». Сейчас в системе данные более 2 000 беременных женщин, которые проверяются в ежедневном формате, но к концу февраля планируется, что все 7 500 беременных в столице Татарстана будут под контролем медиков. В марте проект, который ведет министр здравоохранения Татарстана Марта Садыков, хочет запустить мобильное приложение.

— 16 женских консультаций уже внедрены в систему. Плавно они туда вводят данные беременных женщин, которые непосредственно при наличии мобильных устройств и компьютеров ежедневно передают свои показания о том, как они себя чувствуют, заполняют небольшой анамнез, который показывает наличие температуры, наличие заболевших членов семьи с признаками ОРВИ. Это нам позволяет вовремя установить факт болезни, выявить стадию, вовремя передать беременную женщину акушерам во избежание негативных последствий, — сообщил основатель проекта Вадим Шитов. Как он отметил, информация передается в женские консультации.

Необходимость проекта объяснил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков:



— Мы решили исходить из парадигмы, что не стоит дожидаться сигналов от беременных, а занимать более проактивную позицию. Мы уже выходим на связь самыми различными способами, используя те же самые мессенджеры, когда мы спрашиваем у пациентов «Как вы себя чувствуете?». Кажется, что это такое обременение, когда каждый день беспокоят, но поверьте, для нас это важно, потому что иногда наши милые дамы в положении не всегда придают значение определенным симптомам. Першение в горле уже должно медицинского работника насторожить, но одновременно оно может не насторожить саму женщину.

Чтобы попасть в проект, беременные в женской консультации должны подписать необходимые бумаги. Все услуги оказываются безвозмездно.

— Если забегать чуть дальше — мы надеемся, что не только беременные в такого рода мониторинги могут входить и дальше. Это и пациенты с какими-то хроническими заболеваниями, — отметил Жаворонков.

Дарья Пинегина