Минпромторг РФ отреагировал на 30% повышение цен торговой сетью DNS

Минпромторг РФ обещал провести «дополнительный анализ» роста цен на электронику и бытовую технику. Как сообщила несколько минут назад пресс-служба ведомства, «с представителями компании DNS ведется диалог» по этому поводу.

— Они заявляют об ажиотажном спросе на продукцию и вытекающем из этого значительном росте цен. Вместе с тем, отметим, что представители других сетей электроники не информируют о подобной эскалации цен. Поэтому ситуация с DNS требует дополнительного анализа, — отмечается в сообщении Минпромторга РФ.

По мнению ведомства, существенное влияние на стабилизацию цен могла ба оказать «оптимизация логистики для сетей».

— Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из сетей в рамках созданного Штаба, в который, в том числе, входят представители Минпромторга, федеральных и региональных торговых сетей, региональных министерств торговли. С представителями компании DNS ведется диалог, — говорится в сообщении.



Напомним, что сегодня утром сеть магазинов цифровой и бытовой техники DNS подняла цены почти на треть на фоне новых санкций и падения рубля. Гендиректор компании Дмитрий Алексеев объяснил в Facebook причины повышения ростом курса валюты.

— Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза, — написал он. — Курс доллара сказался и на ценах, которые выросли до 30%.

По его словам, нельзя исключить, что рост продолжится, поскольку против России введены и технологические санкции, из-за чего неясно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

— Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, — заключил гендиректор DNS.

Федеральная антимонопольная служба в связи с публичным заявлением Алексеева.

— Сегодня ведомство направило в адрес организации соответствующий запрос, а также выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Луиза Игнатьева